17 ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್, WWE ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಜಾನ್ ಸೀನಾ ನಿವೃತ್ತಿ
ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲುವ ಮೂಲಕ WWE ಸೂಪರ್ಸ್ಟಾರ್ ಜಾನ್ ಸೀನಾ ವೃತ್ತಿ ಬದುಕಿಗೆ ತೆರೆ ಎಳೆದರು. ಇದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿಸಿತು.
Published : December 14, 2025 at 6:20 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಡಿಸಿ(ಯುಎಸ್ಎ): 'ನೆವರ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಪ್' ಎಂದು ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವೃತ್ತಿಪರ ಕುಸ್ತಿಪಟು (WWE) ಜಾನ್ ಸೀನಾ ತಮ್ಮ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 'ಗಿವ್ಸ್ ಅಪ್' ಮೂಲಕವೇ ವೃತ್ತಿಬದುಕಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದರು.
ಇಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆದ 'ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ನೈಟ್ಸ್ ಮೇನ್ ಈವೆಂಟ್'ನಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ಗುಂಥರ್ ಎದುರು ತಮ್ಮ ವಿದಾಯ ಪಂದ್ಯವಾಡಿದರು. ಈ ವೇಳೆ ಜಾನ್ ಸೀನಾರನ್ನು ಹೋಲ್ಡ್ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಗುಂಥರ್ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದರೆ, ಸೋಲಿನ ಮೂಲಕ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ನೆಚ್ಚಿನ ರೆಸ್ಲರ್ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕೆ ತೆರೆ ಎಳೆದರು.
It's over.— WWE (@WWE) December 14, 2025
Gunther taps out John Cena. pic.twitter.com/0O2lTpl3p1
2024ರಲ್ಲಿಯೇ ಜಾನ್ ಸೀನಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಕುಸ್ತಿಗೆ ವಿದಾಯ ಹೇಳಿದ್ದರು. ಈವರೆಗೂ ಅವರು ವಿದಾಯದ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದು ಅವರದ್ದು ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಕುಸ್ತಿ ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ವಿಜೃಂಭಿಸಿದ್ದ ರೆಸ್ಲರ್ 17 ಬಾರಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಇದು ದಾಖಲೆಯೂ ಹೌದು.
ಪಂದ್ಯದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸೀನಾ ಅವರನ್ನು ಭಾರಿ ಕರತಾಡನದ ಮೂಲಕ ಜನರು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. ಅವರ ಥೀಮ್ 'ಮೈ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ನೌ' ಹಾಡಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಧ್ವನಿಗೂಡಿಸಿದರು. ರಿಂಗ್ಸೈಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಜರಿದ್ದ ಅವರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಾದ ಕರ್ಟ್ ಆಂಗಲ್, ಆರ್ವಿಡಿ, ಕೆವಿನ್ ಓವೆನ್ಸ್, ಸಾಮಿ ಝೈನ್ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕ್ ಹೆನ್ರಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು.
The Greatest of All Time.— WWE (@WWE) December 14, 2025
Thank you, @JohnCena. 🫡 pic.twitter.com/xcXnKKdxFs
ಅಖಾಡದಲ್ಲಿ ಶೂ ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ತೆರಳಿದ ಸೀನಾ: ವಿದಾಯದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿನ ಬಳಿಕ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳಾದ ರೋಡ್ಸ್ ಮತ್ತು ಸಿ.ಎಂ.ಪಂಕ್ ಗೌರವಾರ್ಥವಾಗಿ ತಮ್ಮ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಬೆಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಸೀನಾ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಿದರು. ಅವುಗಳನ್ನು ಅಭಿಮಾನಿಗಳತ್ತ ಜಾನ್ ಸೀನಾ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದಾಗ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೇಕೆ ಹಾಕಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರ ಕುಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ 17 ಬಾರಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಜಾನ್ ಸೀನಾ ಇಂದಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ರಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಶೂಗಳು, ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಬ್ಯಾಂಡ್ಗಳನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿಟ್ಟು ತೆರಳಿದರು.
WWE ನ ವಿಶ್ವ ಹೆವಿವೇಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್, ಇಂಟರ್ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಗೆದ್ದಿರುವ ಗುಂಥರ್ ಇದೇ ವರ್ಷ ಇಬ್ಬರು ಖ್ಯಾತ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಸೀನಾಗೂ ಮೊದಲು ಗೋಲ್ಡ್ಬರ್ಗ್ ಅವರನ್ನು ನಿವೃತ್ತಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು.
One final goodbye.— WWE (@WWE) December 14, 2025
Thank YOU, @JohnCena. 🫡 pic.twitter.com/hg8gNpbILG
ಗಿವ್ಸ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ ಸೀನಾ, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಶೆ: ಡಬ್ಲ್ಯೂಡಬ್ಲ್ಯೂಇ ಖ್ಯಾತ ರೆಸ್ಲರ್ ಆಗಿದ್ದ ಜಾನ್ ಸೀನಾರ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯವು ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸಿ ನೆರೆದಿದ್ದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಶೆ ಉಂಟಾಯಿತು. ಸೀನಾ ವೃತ್ತಿಬದುಕಿನುದ್ದಕ್ಕೂ ನೆವರ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಪ್ ಎನ್ನುತ್ತಲೇ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಎಂತಹ ಕಠಿಣ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೂ ಪುಟಿದೇಳುತ್ತಿದ್ದ ಸೀನಾ, ತಮ್ಮ ವಿದಾಯದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಗಿವ್ಸ್ ಅಪ್ (ಸೋಲೊಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು) ಮಾಡಿದರು.
