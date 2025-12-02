ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಹರಾಜಿಗೆ 1355 ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರು ನೋಂದಣಿ; ಸ್ಟಾರ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಔಟ್
ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗಾಗಿ ವಿದೇಶಿಗರು ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 1355 ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
Published : December 2, 2025 at 10:56 AM IST
IPL Mini Auction 2026: ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು 1355 ಆಟಗಾರರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ವರದಿಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿವೆ. ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವೆಂದರೆ, ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಂಚಲನ ಮೂಡಿಸಿರುವ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ನಾಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಡಿಸೆಂಬರ್ 16 ರಂದು ಅಬುಧಾಬಿಯ ಎತಿಹಾದ್ ಅರೆನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದ್ದು ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ನವೆಂಬರ್ 15 ರಂದು ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡ ಮತ್ತು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ್ದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದವು. ಫಾಫ್ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್, ಆಂಡ್ರೆ ರಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ರಂತಹ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರರು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ರಸೆಲ್ ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ನಿವೃತ್ತರಾಗಿದ್ದು ಮತ್ತು ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಪವರ್ಹೌಸ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಸೇರಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಫಾಫ್ ಡು ಪ್ಲೆಸಿಸ್ ಹರಾಜಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹಿಂತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಸೂಪರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಔಟ್: ಇಎಸ್ಪಿಎನ್ಕ್ರಿಕ್ಇನ್ಫೋ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಗ್ಲೆನ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಮೆಗಾ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ವೆಲ್ ಅವರನ್ನು ಪಂಜಾಬ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (PBKS) ₹4.2 ಕೋಟಿ ಖರೀದಿಸಿತ್ತು, ಆದರೆ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವಲ್ಲಿ ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ಸೀಸನ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಏಳು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 48 ರನ್ ಕಲೆಹಾಕಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಕೆಟ್ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ನಂತರ ಗಾಯದಿಂದಾಗಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದಿದ್ದರು.
1355 ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರು ನೋಂದಣಿ: ಐಪಿಎಲ್ 2026 ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೆ 1,355 ಆಟಗಾರರು ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 45 ಆಟಗಾರರು ಅತ್ಯಧಿಕ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರಾದ ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್ ಮತ್ತು ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್ ಸೇರಿ 43 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ₹2 ಕೋಟಿ ಆಗಿದೆ. IPL 2026ಕ್ಕೆ ಒಟ್ಟು 77 ಸ್ಲಾಟ್ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದ್ದು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ 31 ಸ್ಥಾನಗಳು ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರಿಗಾಗಿ ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ.
ಏತನ್ಮಧ್ಯೆ, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ ನೈಟ್ ರೈಡರ್ಸ್ (KKR) 64.30 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತದೊಂದಿಗೆ ಹರಾಜಿಗೆ ಬರಲಿದ್ದು, ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ (CSK) ಎರಡನೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಬಜೆಟ್ ಹೊಂದಿರುವ ತಂಡವಾಗಿದೆ. ತಂಡದ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 43.40 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗಳು ಉಳಿದಿವೆ. ಇನ್ನೂ ಎಲ್ಲಾ 10 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಆಟಗಾರರ ಶಾರ್ಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲಾ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ಶಾರ್ಟ್ಲಿಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಆಟಗಾರರ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಸಿಸಿಐಗೆ ಸಲ್ಲಿಸಲು ಡಿಸೆಂಬರ್ 5 ಕೊನೆಯ ದಿನಾಂಕವಾಗಿದೆ.
ಕ್ಯಾಮೆರಾನ್ ಗ್ರೀನ್ ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಕರಿ ಸಾಧ್ಯತೆ: ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯನ್ ಸ್ಟಾರ್ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಕ್ಯಾಮರೂನ್ ಗ್ರೀನ್ ಐಪಿಎಲ್ 2026ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಮೊತ್ತಕ್ಕೆ ಬಿಡ್ ಆಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಗ್ರೀನ್ ತಮ್ಮ ಮೂಲ ಬೆಲೆಯನ್ನು ₹2 ಕೋಟಿ (ಸುಮಾರು $20 ಮಿಲಿಯನ್) ಗೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
2 ಕೋಟಿ ಮೂಲ ಬೆಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಆಟಗಾರರು: ರವಿ ಬಿಷ್ಣೋಯ್, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಅಯ್ಯರ್, ಮುಜೀಬ್ ಉರ್ ರೆಹಮಾನ್, ನವೀನ್ ಉಲ್ ಹಕ್, ಸೀನ್ ಅಬ್ಬೋಟ್, ಆಷ್ಟನ್ ಅಗರ್, ಕೂಪರ್ ಕೊನೊಲಿ, ಜೇಕ್ ಫ್ರೇಸರ್-ಮೆಕ್ಗುರ್ಕ್, ಕ್ಯಾಮೆರಾನ್ ಗ್ರೀನ್, ಜೋಶ್ ಇಂಗ್ಲಿಸ್, ಸ್ಟೀವ್ ಸ್ಮಿತ್, ಮುಸ್ತಫಿಜುರ್ ರೆಹಮಾನ್, ಗಸ್ ಅಟ್ಕಿನ್ಸನ್, ಟಾಮ್ ಬ್ಯಾನ್ಟನ್, ಟಾಮ್ ಟಾಮ್, ಟಾಮ್ ಟಾಮ್ ಡ್ಯಾನ್ ಲಾರೆನ್ಸ್, ಲಿಯಾಮ್ ಲಿವಿಂಗ್ಸ್ಟೋನ್, ಟೈಮಲ್ ಮಿಲ್ಸ್, ಜೇಮೀ ಸ್ಮಿತ್, ಫಿನ್ ಅಲೆನ್, ಮೈಕೆಲ್ ಬ್ರೇಸ್ವೆಲ್, ಡೆವೊನ್ ಕಾನ್ವೇ, ಜಾಕೋಬ್ ಡಫಿ, ಮ್ಯಾಟ್ ಹೆನ್ರಿ, ಕೈಲ್ ಜೇಮಿಸನ್, ಆಡಮ್ ಮಿಲ್ನೆ, ಡೇರಿಲ್ ಮಿಚೆಲ್, ವಿಲ್ ಒ'ರೂರ್ಕ್, ಡೇವಿಡ್ ಕೊಯೆಟ್ರಿ, ಎಲ್, ಡೇವಿಡ್ ಕೊಯೆಟ್ಜಿ, ರಾಚಿನ್ ರವೀಂದ್ರ, ಎಲ್. ನೋರ್ಟ್ಜೆ, ರಿಲೀ ರೂಸೋ, ತಬ್ರೈಜ್ ಶಮ್ಸಿ, ಡೇವಿಡ್ ವೈಸ್, ವನಿಂದು ಹಸರಂಗ, ಮಥೀಶ ಪತಿರಾನ, ಮಹೇಶ್ ತೀಕ್ಷಣ, ಜೇಸನ್ ಹೋಲ್ಡರ್, ಶಾಯ್ ಆಸಿಫ್, ಅಕೇಲ್ ಹೋಸೇನ್, ಅಲ್ಜಾರಿ ಜೋಸೆಫ್.
