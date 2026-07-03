ETV Bharat / sports

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್: 16ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡ 13 ತಂಡಗಳು!!

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ನಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು 13 ತಂಡಗಳು 32ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ 16ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದಿವೆ. ಇವುಗಳ ಕುರಿತಾದ ಮಾಹಿತಿ ಕೆಳಗಿದೆ.

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆದ ತಂಡಗಳು
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆದ ತಂಡಗಳು (AP)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : July 3, 2026 at 2:10 PM IST

|

Updated : July 3, 2026 at 2:44 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

2026ರ FIFA ವಿಶ್ವಕಪ್ ರೋಚಕ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ಗುಂಪು ಹಂತದ ನಂತರ, ಪ್ರತಿ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ನಾಕೌಟ್ ಸ್ವರೂಪದಲ್ಲಿ ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸೋತ ತಂಡದ ಪ್ರಯಾಣವು ತಕ್ಷಣವೇ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 32ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಅಚ್ಚರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದು, ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ರೋಚಕ ಗೊಳಿಸಿವೆ ಜರ್ಮನಿ ಮತ್ತು ನೆದರ್‌ಲ್ಯಾಂಡ್ಸ್‌ನಂತಹ ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಶೂಟೌಟ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದ್ದವು, ಆದರೆ ಕೆನಡಾ, ಮೊರಾಕೊ ಮತ್ತು ನಾರ್ವೆಯಂತಹ ತಂಡಗಳು ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ಮೂಲಕ 16ರ ಘಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ.

ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​​ನ 32ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಾಳೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ 13 ತಂಡಗಳು 16ರ ಸುತ್ತಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಇಂದು ನಡೆದ 32ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ, ಸ್ಪೇನ್, ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಸಹ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡವು. ಇಂದು ನಡೆಯಲಿರುವ 32ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕೊನೆಯ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ vs ಈಜಿಪ್ಟ್​, ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ vs ಕೆಬೊ ವೆರ್ಡೆ, ಕೊಲಂಬಿಯಾ vs ಘಾನ ತಂಡಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ ನಾಳೆ ಹೊರ ಬೀಳಲಿದೆ.

16ರ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ತಂಡಗಳು: 32ರ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದ 13 ತಂಡಗಳು 16ರ ಸುತ್ತಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ, ಮೊರಾಕೊ, ಪರಾಗ್ವೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್, ಯುಎಸ್ಎ, ಬೆಲ್ಜಿಯಂ, ಪೋರ್ಚುಗಲ್, ಸ್ಪೇನ್, ಬ್ರೆಜಿಲ್, ನಾರ್ವೆ, ಮೆಕ್ಸಿಕೊ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡಗಳು ಸೇರಿವೆ. 16ರ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಕೆನಡಾ ಮೊರಾಕೊವನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ, ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಪರಾಗ್ವೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಆತಿಥೇಯ ಯುಎಸ್ಎ 16ರ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬೆಲ್ಜಿಯಂ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಪೋರ್ಚುಗಲ್ 2010ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತ ಸ್ಪೇನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸೆಣಸಲಿದೆ. ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ, ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ನ ಎದುರಾಳಿ ಇನ್ನೂ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ.

ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ಈಜಿಪ್ಟ್ ನಡುವಿನ ಮೊದಲ ಪಂದ್ಯವು ಇಂದು ರಾತ್ರಿ 11:30ಕ್ಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರ ನಂತರ ಜುಲೈ 4 ರಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 3:30ಕ್ಕೆ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಮತ್ತು ಕ್ಯಾಬೊ ವರ್ಡೆ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳ ವಿಜೇತರು 16ನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತಾರೆ. 32ನೇ ಸುತ್ತಿನ ಅಂತಿಮ ಪಂದ್ಯವು ಜುಲೈ 4 ರಂದು ಬೆಳಗ್ಗೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಕೊಲಂಬಿಯಾ ಮತ್ತು ಘಾನಾ ನಡುವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರು 16ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವಿಟ್ಜರ್ಲೆಂಡ್‌ ಅನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ರೊನಾಲ್ಡೊ vs ಯಮಲ್ 16 ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮುಖಾಮುಖಿ

16ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಹು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಪೋರ್ಚುಗಲ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪೇನ್ ನಡುವಿನ ಪಂದ್ಯವೂ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಕಡೆ ಕ್ರೊಯೇಷಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ವಿಶ್ವಕಪ್ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತದ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ಇತಿಹಾಸ ನಿರ್ಮಿಸಿದ 41 ವರ್ಷದ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯಾನೊ ರೊನಾಲ್ಡೊ ಇದ್ದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಆಸ್ಟ್ರಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿ ತಂಡವನ್ನು ಸುಲಭ ಗೆಲುವಿನತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ದ ಸ್ಪೇನ್‌ನ ಯುವ ತಾರೆ ಲ್ಯಾಮಿನ್ ಯಮಲ್ ಇರಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವ ಮತ್ತು ಯುವ ಆಟಗಾರ ನಡುವಿನ ನೇರ ಘರ್ಷಣೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಪಂದ್ಯವೆಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ.

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್!​ ಮೊದಲ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ಬರೆದ ರೊನಾಲ್ಡೊ

Last Updated : July 3, 2026 at 2:44 PM IST

TAGGED:

FIFA WORLD CUP 2026
FIFA 2026
FIFA ROUND 32
ಫಿಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್​ 2026
FIFA WORLD CUP

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.