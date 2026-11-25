2027ರ ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜು: ಭಾರತದ 939 ಸೇರಿ 1220 ಆಟಗಾರರು ನೋಂದಣಿ, ಖಾಲಿ ಇರೋದು 66 ಮಾತ್ರ!
2027ರ ಐಪಿಎಲ್ ಮಿನಿ ಹರಾಜಿಗೆ ದೇಶ - ವಿದೇಶ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 1220 ಆಟಗಾರರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ 66 ಆಟಗಾರರ ಸ್ಥಾನ ಮಾತ್ರ ಖಾಲಿ ಇವೆ.
Published : November 25, 2026 at 6:59 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್ (ತೆಲಂಗಾಣ): ಇಂಡಿಯನ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ (ಐಪಿಎಲ್) 2027ರ ಮಿನಿ ಹರಾಜು ಡಿಸೆಂಬರ್ 16ರಂದು ಗೋವಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಹರಾಜಿಗಾಗಿ ಒಟ್ಟು 1220 ಆಟಗಾರರು ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಲ್ಲಿ 939 ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು 17 ದೇಶಗಳ 281 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ.
10 ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ 184 ಆಟಗಾರರು ಉಳಿದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ಮತ್ತು ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ 25 ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು ಸೇರಿ 66 ಆಟಗಾರರು ಭರ್ತಿಯಾಗಬೇಕಿದೆ.
ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರರ ಪೈಕಿ 184 ಮಂದಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡಿದವರು (ಕ್ಯಾಪ್ಡ್), 994 ಮಂದಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡದವರು (ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್) ಮತ್ತು 42 ಮಂದಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಹವರ್ತಿ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಸೇರಿದವರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್ ಆಟಗಾರರ ಪೈಕಿ 925 ಮಂದಿ ಭಾರತೀಯರಾಗಿದ್ದು, ಇವರಲ್ಲಿ 127 ಆಟಗಾರರು ಹಿಂದಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ.
🚨 News 🚨 1,220 players feature on Auction Register for #TATAIPL 2027 Player Auction. More Details 🔽 https://t.co/88hKhMyLgi— IndianPremierLeague (@IPL) November 25, 2026
ನೋಂದಾಯಿತ ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರ ಪೈಕಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಿಂದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು, ಅಂದರೆ 53 ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ (40), ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ (36), ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ (25) ಮತ್ತು ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ (23) ದೇಶಗಳ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನೋಂದಣಿ ಪಟ್ಟಿ ಅಂತಿಮವಲ್ಲ. ಫ್ರಾಂಚೈಸಿಗಳು ತಾವು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಬಯಸುವ ಆಟಗಾರರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಹರಾಜು ನೋಂದಣಿ ಪಟ್ಟಿಯಿಂದ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಿವೆ. ಅಂತಿಮ ಹರಾಜು ಪಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರ ಗುಂಪುಗಳ ವಿವರವನ್ನು ಡಿಸೆಂಬರ್ 4, 2026ರ ಶುಕ್ರವಾರದಂದು ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಐಪಿಎಲ್ಗೆ ಮರಳಲಿದ್ದಾರಾ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್?: ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಆಲ್ರೌಂಡರ್ ಬೆನ್ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್ ಅವರು ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಪಿಟಿಐ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವರ್ಷಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದ್ದ 35 ವರ್ಷದ ಸ್ಟೋಕ್ಸ್, ಕೊನೆಯದಾಗಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಐಪಿಎಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಚೆನ್ನೈ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್, ರಾಜಸ್ಥಾನ್ ರಾಯಲ್ಸ್ ಮತ್ತು ಐಪಿಎಲ್ನಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದಿರುವ ರೈಸಿಂಗ್ ಪುಣೆ ಸೂಪರ್ಜೈಂಟ್ ತಂಡಗಳ ಪರ ಆಡಿದ ಅನುಭವವಿದೆ.
ಆಟಗಾರರ ವರ್ಗೀಕರಣ (ಆರು ವಿಭಾಗಗಳು)
- ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ (ಕ್ಯಾಪ್ಡ್) ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು-14
- ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ (ಕ್ಯಾಪ್ಡ್) ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು -170
- ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಹವರ್ತಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಆಟಗಾರರು-42
- ಹಿಂದಿನ ಐಪಿಎಲ್ ಸೀಸನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿ, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡದ (ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್) ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು-127
- ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡದ (ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್) ಭಾರತೀಯ ಆಟಗಾರರು-798
- ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಆಡದ (ಅನ್ಕ್ಯಾಪ್ಡ್) ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು-69
ದೇಶವಾರು ನೋಂದಣಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಆಟಗಾರರು
|ಸಂಖ್ಯೆ
|ದೇಶ
|ಆಟಗಾರರು
|1
|ಭಾರತ
|939
|2
|ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ
|53
|3
|ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ
|40
|4
|ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್
|36
|5
|ನ್ಯೂಜಿಲ್ಯಾಂಡ್
|25
|6
|ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ
|23
|7
|ಶ್ರೀಲಂಕಾ
|21
|8
|ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್
|16
|9
|ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ
|12
|10
|ಐರ್ಲೆಂಡ್
|7
|11
|ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ
|6
|12
|ಯುಎಸ್ಎ
|13
|13
|ಯುಎಇ
|10
|14
|ನೇಪಾಳ
|10
|15
|ನೆದರ್ಲಾಂಡ್ಸ್
|3
|16
|ಕೆನಡಾ
|2
|17
|ಜಪಾನ್
|2
|18
|ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್
|2
|ಒಟ್ಟು
|1220
ಯಾವ ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ ಎಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ಹೊಂದಿದೆ?
|ಫ್ರಾಂಚೈಸಿ
|ಆಟಗಾರರ ಸಂಖ್ಯೆ
|ವಿದೇಶಿ ಆಟಗಾರರು
|ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದ ಹಣ (Rs. Crs)
|ಬಾಕಿ ಉಳಿದ ಮೊತ್ತ (Rs. Crs)
|ಖಾಲಿ ಇರುವ ಸ್ಥಾನಗಳು
|ವಿದೇಶಿ ಕೋಟಾ
|ಸಿಎಸ್ಕೆ
|19
|6
|101.95
|28.05
|6
|2
|ಡಿಸಿ
|16
|4
|90.50
|39.50
|9
|4
|ಜಿಟಿ
|22
|6
|121.25
|8.75
|3
|2
|ಕೆಕೆಆರ್
|17
|5
|88.35
|41.65
|8
|3
|ಎಲ್ಎಸ್ಜಿ
|18
|5
|82.55
|47.45
|7
|3
|ಎಂಐ
|16
|6
|99.75
|30.25
|9
|2
|ಪಿಬಿಕೆಎಸ್
|19
|6
|111.40
|18.60
|6
|2
|ಆರ್ಸಿಬಿ
|20
|7
|115.85
|14.15
|5
|1
|ಆರ್ಆರ್
|19
|5
|102.95
|27.05
|6
|3
|ಎಸ್ಆರ್ಎಚ್
|18
|5
|89.85
|40.15
|7
|3
|ಒಟ್ಟು
|184
|55
|1004.40
|295.60
|66
|25