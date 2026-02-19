2028ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ನೇರ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ 12 ತಂಡಗಳು!
ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ 12 ತಂಡಗಳು ನೇರ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.
T20 World Cup: ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ 10ನೇ ಆವೃತ್ತಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಗುಂಪು ಹಂತದ ಪಂದ್ಯಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ (ನಾಳೆ) ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳಲಿವೆ. ನಂತರ ಶನಿವಾರದಿಂದ ಸೂಪರ್-8 ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿರುವ ಭಾರತ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು 8 ತಂಡಗಳು ಸೂಪರ್-8ಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮುಂದಿನ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ 2028ರ ಪ್ರಮುಖ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ.
ಹೌದು, ಪ್ರಸ್ತುತ ಆವೃತ್ತಿ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಸೂಪರ್-8ಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿರುವ 8 ತಂಡಗಳು ಮುಂದಿನ ಆವೃತ್ತಿಯ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಾಗಿ ತಮ್ಮಸ್ಥಾನವನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡೆಸಿಕೊಂಡಿವೆ. ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ (ಐಸಿಸಿ) 2028ರಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಗಾಗಿ 12 ತಂಡಗಳ ಹೆಸರನ್ನು ಬಹುತೇಕ ದೃಢಪಡಿಸಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಆಯೋಜಿಸಲಿವೆ.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರಸ್ತುತ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಗ್ರೂಪ್ ಸ್ಟೇಜ್ನಿಂದಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಸಹ ಆತಿಥ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ ಸಹ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದರಿಂದ ನೇರ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಭಾರತ, ಪಾಕಿಸ್ತಾನ, ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ, ಶ್ರೀಲಂಕಾ, ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದಂತಹ ತಂಡಗಳು ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ತಮ್ಮ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಇದರರ್ಥ 2026ರ ಟಿ 20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿನ ಪ್ರದರ್ಶನದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಒಂಬತ್ತು ತಂಡಗಳು 2028ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿವೆ. ನಿನ್ನೆ ಕೊಲಂಬೊದ ಆರ್. ಪ್ರೇಮದಾಸ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನವು ನಮೀಬಿಯಾವನ್ನು 102 ರನ್ಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಸೂಪರ್ -8 ರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಚಿತ್ರಣ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಯಿತು.
ಉಳಿದ ಮೂರು ತಂಡಗಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ಐಸಿಸಿ ಟಿ20 ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ತಂಡಗಳು ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಮಾರ್ಚ್ 9ರ ಗಡುವನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ, ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ, ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ ಮತ್ತು ಐರ್ಲೆಂಡ್ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿದ್ದು ಬಹುತೇಕ ಈತಂಡಗಳೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವುದು ಖಚಿತವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಈ ತಂಡಗಳು ಮುಂದುವರೆದರೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲಿವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಮಾರ್ಚ್ 9 ರಂದು ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬೀಳಲಿದೆ.
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲಿದೆಯೆ?: ಪ್ರಸ್ತುತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಭಾಗಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಭದ್ರತಾ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿನ ತಮ್ಮ ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಬೇರೊಂದು ಕಡೆಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸುವಂತೆ ಐಸಿಸಿಗೆ ಕೋರಿತ್ತು. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಬಾಂಗ್ಲಾಮನವಿಯನ್ನು ಐಸಿಸಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು. ಇದರ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ ಬಹಿಷ್ಕರಿಸಿತ್ತು. 2026ರಲ್ಲಿ ಬಾಂಗ್ಲಾ ಬದಲಿಗೆ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿತ್ತು. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ 2028ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ತಂಡ ಮರಳುವಿಕೆ ಖಚಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸೂಪರ್ 8 ರಿಂದ ಹೊರಬಿದ್ದರೂ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಆತಿಥೇಯರಾಗಿರುವ ಕಾರಣ 2028ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಪಂದ್ಯಗಳು ಹೇಗೆ ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೋಡಲು ಫ್ಯಾನ್ಸ್ಗಳು ಈಗಿನಿಂದಲೇ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
2028ರ ಟಿ20 ವಿಶ್ವಕಪ್ಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದ ತಂಡಗಳು
ಭಾರತ - ಸೂಪರ್-8
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ - ಸಹ-ಆತಿಥೇಯ
ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ - ಸೂಪರ್-8/ಸಹ-ಆತಿಥೇಯ
ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ - ಸೂಪರ್-8
ಜಿಂಬಾಬ್ವೆ - ಸೂಪರ್-8
ವೆಸ್ಟ್ ಇಂಡೀಸ್ - ಸೂಪರ್-8
ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ - ಸೂಪರ್-8
ಪಾಕಿಸ್ತಾನ - ಸೂಪರ್-8
ಶ್ರೀಲಂಕಾ - ಸೂಪರ್-8
ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ - ಐಸಿಸಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕ
ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ - ಐಸಿಸಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕ
ಐರ್ಲೆಂಡ್ - ಐಸಿಸಿ ಶ್ರೇಯಾಂಕ
