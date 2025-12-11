ETV Bharat / sports

ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ₹10 ಲಕ್ಷ ರೂ ಇದೆಯಾ? ಕೇವಲ 100 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸುವರ್ಣವಕಾಶ

ಹೈದರಾಬಾದ್​ಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿರುವ ಲಿಯೋನೆಲ್ ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ₹10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ನಿಗದಿ ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಲಿಯೋನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿ
ಲಿಯೋನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿ (IANS)
By ETV Bharat Sports Team

Published : December 11, 2025 at 4:52 PM IST

Photo With Messi: ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ಜಗತ್ತಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಟಗಾರ ಮತ್ತು ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ತಂಡದ ಸ್ಟಾರ್​ ಲಿಯೋನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಡಿ.13 ರಿಂದ ಭಾರತ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಅವರು ಮೊದಲು ತೆಲಂಗಾಣ ರಾಜಧಾನಿ ಹೈದರಾಬಾದ್​ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪ್ರವಾಸದ ಭಾಗವಾಗಿ ಹೈದರಾಬಾದ್​ನಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್​ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಮತ್ತು ತೆಲಂಗಾಣ ಸಿಎಂ ರೇವಂತ್​ ರೆಡ್ಡಿ ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಮೆಸ್ಸಿ ಬರುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ವಿಷಯ ತಿಳಿಯುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅವರನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಫೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲೇ ಫ್ಯಾನ್ಸ್​ಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಆಘಾತ ಎದುರಾಗಿದೆ. ಲಿಯೋನೆಲ್​ ಮೆಸ್ಸಿ ಜೊತೆ ಒಂದು ಫೋಟೊ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೆಂದರೆ ಭಾರೀ ಮೊತ್ತದ ಹಣ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೌದು, ಮೆಸ್ಸಿ ಜೊತೆ ಫೋಟೊ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವವರು ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿ ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 'ದಿ ಗೋಟ್​ ಟೂರ್' (ಹೈದರಾಬಾದ್) ನ ಸಂಘಟನಾ ಸಮಿತಿಯ ಸಲಹೆಗಾರ್ತಿ ಪಾರ್ವತಿ ರೆಡ್ಡಿ ಬುಧವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕೇವಲ 100 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅವಕಾಶ: ಫಲಕ್​ನಾಮ ಅರಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ "ಮೀಟ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರೀಟ್ ವಿತ್ ಮೆಸ್ಸಿ" ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಪಾರ್ವತಿ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳಿದರು. ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಸೂಪರ್‌ಸ್ಟಾರ್ ಜೊತೆಗಿನ ಪ್ರತಿ ಫೋಟೋಗೆ ₹9.95 ಲಕ್ಷ (ಜೊತೆಗೆ ಜಿಎಸ್‌ಟಿ) ಸೇರಿ 10 ಲಕ್ಷ ರೂ ಪಾವತಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ ಮತ್ತು 100 ಜನರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

20 ನಿಮಿಷ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯ: ಮುಂದು ವರೆದು ಮಾತನಾಡಿದ ಪಾರ್ವತಿ ರೆಡ್ಡಿ, ಮೆಸ್ಸಿ ಶನಿವಾರ ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಉಪ್ಪಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ತಲುಪಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಸ್ಸಿ ಜೊತೆಗೆ ರೊಡ್ರಿಗೋ ಡಿ ಪಾಲ್ (ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ) ಮತ್ತು ಲೂಯಿಸ್ ಸುವಾರೆಜ್ (ಉರುಗ್ವೆ) ಕೂಡ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅಪರ್ಣಾ ಮೆಸ್ಸಿ ಆಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ತಂಡವು ಸಿಂಗರೇಣಿ RR-9 ವಿರುದ್ಧ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಈ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 15 ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಲಿದ್ದಾರೆ, ಅವರಲ್ಲಿ ಐದು ಮಂದಿ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದ 10 ಮಂದಿ ಪ್ರತಿಭಾನ್ವಿತ ಆದರೆ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯದ ಬಡ ಮಕ್ಕಳು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.

ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸನ್ಮಾನ: ಪಂದ್ಯದ ಕೊನೆಯ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಸಹ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ಲಿನಿಕ್ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ಯುನಿಸೆಫ್ ಬ್ರಾಂಡ್ ರಾಯಭಾರಿ ಮೆಸ್ಸಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಕ್ರೀಡೆಯ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಮೆಸ್ಸಿ ವಿಜೇತರಿಗೆ ಬಹುಮಾನವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಳಿಕ ರೇವಂತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಮೆಸ್ಸಿಯನ್ನು ಸನ್ಮಾನಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೆಸ್ಸಿ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಉಪ್ಪಲ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಹೈದರಾಬಾದ್‌ನಲ್ಲಿ ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ತಂಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮುಂಬೈಗೆ ತೆರಳಲಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.

ಆನ್​ಲೈನ್​ನಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್​ಗಳು ಲಭ್ಯ: ಜಿಲ್ಲಾ ಆ್ಯಪ್‌ನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಪಾರ್ವತಿ ರೆಡ್ಡಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಮೂರು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಡೆಯಲಿರುವ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಭಾಗವಾಗಿ ಸಂಗೀತ ಕಚೇರಿ ನಡೆಯಲಿದೆ ಎಂದರು. ಮೆಸ್ಸಿ ಅವರು ಹೈದರಾಬಾದ್, ಕೋಲ್ಕತ್ತಾ, ಮುಂಬೈ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೈದಾನದ ಟಿಕೆಟ್ ಬೆಲೆ ಸುಮಾರು ₹4,500 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂಬೈನಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬೆಲೆಗಳು ₹8,250 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.

PHOTO WITH LIONEL MESSI
LIONEL MESSI INDIA TOUR
LIONEL MESSI HYDERABAD TOUR
FOOTBALL
LIONEL MESSI

