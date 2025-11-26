ETV Bharat / spiritual

ಬುಧವಾರದ ಭವಿಷ್ಯ, ಪಂಚಾಂಗ; ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವ ಸಮಯವಿದು!

ಬುಧವಾರದ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗ ಹೀಗಿದೆ.

HOROSCOPE
ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 26, 2025 at 7:33 AM IST

3 Min Read
ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ:

  • ದಿನಾಂಕ : 26-11-2025
  • ವಾರ : ಬುಧವಾರ
  • ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಶ್ವವಸು
  • ಆಯನ: ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
  • ಮಾಸ : ಕಾರ್ತಿಕ
  • ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ
  • ತಿಥಿ : ಷಷ್ಠಿ
  • ನಕ್ಷತ್ರ : ಉತ್ತರಾಷಾಢ
  • ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 06:22 ಗಂಟೆಗೆ
  • ಅಮೃತ ಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 13:30ರಿಂದ 14:56ರವರೆಗೆ
  • ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11:58 ರಿಂದ 12:46 ರವರೆಗೆ
  • ರಾಹುಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:05ರಿಂದ 13:30ರವರೆಗೆ
  • ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 05:47ಕ್ಕೆ

ಈದಿನದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ:

ಮೇಷ : ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಬಾಧ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಬಿಡುವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮಗಾಗಿ ಕೊಂಚ ಏನಾದರೂ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಇದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ನೀವು ಸುಸ್ತಾದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಂದೂ ಹಿಂಬದಿಗೆ ಸರಿಯಬೇಕು.

ವೃಷಭ : ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಗೋಜಲುಗಳಿಂದ ಬಿಡಿಸಿಕೊಂಡು ಹೊರಹೋಗುವ ದಿನ. ನೀವು ಇತರರ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ವೇಳೆಗೆ ವಿಷಯಗಳು ಆಶಾಭಂಗ ತರಬಹುದು, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸದ ಮಟ್ಟ ಕುಸಿಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ.

ಮಿಥುನ : ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸು, ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಸಂಪತ್ತುಗಳು ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರಾಸ್ತಿಯ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಆತಂಕಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಂದು ನೀವು ಕೊಂಚ ಅವಿಶ್ರಾಂತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಹುದಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹಾಳು ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.

ಕರ್ಕಾಟಕ : ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಉಡುಗೊರೆ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿವೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ಅವರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಸುದ್ದಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುವ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಮಹತ್ತರ ಒಡನಾಟದ ಭಾವನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸಿಂಹ : ನೀವು ಒತ್ತಡದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸಲು ಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಕೊಂಚ ಒತ್ತಡ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸೌಖ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರಮುಖ ಸಭೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಗಿಯುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ನಿಮ್ಮನ್ನು ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸುತ್ತವೆ. ನಿರಾಳ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೆ ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿರಿ.

ಕನ್ಯಾ : ನೀವು ಇಂದು ಐಡಿಯಾಗಳ ಅತಿಯಾದ ಹರಿವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಶವಿದೆ, ಹೀಲರ್ ಕೈಗಳಿವೆ; ಅದರಿಂದ ಹಲವು ಜನರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಸಮರ್ಥರಾಗುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಬಹಳ ದಯಾಳು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಓದುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ತುಲಾ : ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಿದೆ, ಮತ್ತು ಆಕಾಕ್ಷೆ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಬಚ್ಚಿಟ್ಟುಕೊಂಡಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಕಿವಿಯನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ತೀವ್ರ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೊಸ ಪ್ರೀತಿಗೆ ದಾರಿ ಸದಾ ಕಡಿದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ನಿಮ್ಮ ಜೇಬು ಖಾಲಿ ಮಾಡಬಹುದು.

ವೃಶ್ಚಿಕ : ಇದು ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಸಮಯ, ಮತ್ತು ನೀವು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಶಾಕ್ ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ, ತಾರೆಗಳು ಅನುಕೂಲಕರ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಜೋಡಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ, ಅವು ಕೆಲ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಅನಾನುಕೂಲ ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಜಾಹೀರಾತು ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ.

ಧನು : ನಿಮ್ಮ ಕೋಪ ಬೆಂಕಿಯುಂಡೆಯಷ್ಟು ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆ. ಕೋಪ ವಿಶ್ವವನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಷ್ಟಲ್ಲದೆ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ವರ್ತನೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮದೇ ಕಾಲಿಗೆ ಏಟು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಶಾಂತವಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಚಿಂತಿಸಿ. ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಎದುರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ, ಅದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿಭಾಯಿಸಿ.

ಮಕರ : ನಿಮ್ಮ ಅಸಾಧಾರಣ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮಗೆ ಉತ್ಸಾಹಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದೇ ಅಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಹ-ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲಿಕ ಸಲಹೆಯಿಂದ ಅವರ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಹತ್ತರವಾಗಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಸಂಖ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು, ಆದರೆ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಿಲ್ಲ.

ಕುಂಭ : ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಒತ್ತಡದ ದಿನ, ಮತ್ತು ನೀವು ಕೆಲ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಸಂತೃಪ್ತರಾಗದಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳ ಶಕ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣಿರಿಸಿ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಮೀನ : ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಸೋತವರು ಮತ್ತು ಉದಾರ ವಿಜೇತರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯ. ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಯಶಸ್ಸು ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರಾಸೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಟ್ರಿಪ್ ಹೊರಡುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ.

TAGGED:

DAILY HOROSCOPE
TODAY PANCHANGA
HOROSCOPE FOR WEDNESDAY
ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ
HOROSCOPE

