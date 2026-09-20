ವಾರದ ಭವಿಷ್ಯ: ಹಲವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲ, 12 ರಾಶಿಗಳ ಫಲಾಫಲ ಹೀಗಿದೆ!
ಸಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳ ಈ ವಾರದ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ...
Published : September 20, 2026 at 5:44 AM IST
ಮೇಷ : ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಚರ್ಮರೋಗ ಅಥವಾ ನರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಆದಾಯವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ; ಕೆಲಸ ಬದಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರೇಮ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಲದ ಅಗತ್ಯ ಎದುರಿಸಬಹುದು.
ವೃಷಭ : ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಈ ವಾರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೂ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರದಿದ್ದರೂ ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಕಸ್ಮಿಕ ಹಣಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ; ಆಗ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರದ ಕಾರಣದಿಂದ ಒತ್ತಡ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಶಸ್ಸಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ : ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಹಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪರಿಶ್ರಮಿಸಿದರೆ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ ಸೇರಲು ಬಯಸಿದರೆ ಯೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಕರ್ಕಾಟಕ : ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ನಿಂತಿದ್ದ ಹಣಕಾಸು ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗೊಂದಲಗಳು ಇರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಸುತ್ತಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಾರ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ : ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ ಅಥವಾ ಅಪಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಆರಂಭಿಸಲು ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಪ್ರಶಂಸಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತೆ ಮರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಸಂತೋಷದ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶ್ರಮಿಸಬೇಕು.
ಕನ್ಯಾ : ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ವಾರ ಸೂಕ್ತ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಕೈಯಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಒಪ್ಪಂದ ತಪ್ಪಿಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಇದರಿಂದ ಚಿಂತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಕೆಟ್ಟಿದ್ದರೆ ಈಗ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟ ನಿರ್ಧಾರಕ್ಕೆ ಬರದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವಾರ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು.
ತುಲಾ : ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು, ದೇಹದಲ್ಲಿ ತಾಜಾತನ ಮತ್ತು ಚುರುಕುತನ ಉಳಿಯಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಇತರರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಅನಗತ್ಯ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಅವಿವಾಹಿತ ಅಥವಾ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಸಂಗಾತಿ ಬರಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲದಿಂದ ವಾದವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಜ್ಞಾನ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ : ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಹಳೆಯ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಾರ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪದೋನ್ನತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಹಳೆಯ ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವೂ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು.
ಧನು : ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಈ ವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಹಳೆಯ ಕಾಯಿಲೆ ಕಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದರಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಸಿಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಹಣವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ವಾರ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಸಹಕಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವರ ಸಂಬಂಧ ಮುರಿಯುವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಹೋಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹಳೆಯದಾಗಿ ಬಿಟ್ಟ ಕೋರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ತಪ್ಪು ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು.
ಮಕರ : ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆಗಳಿರಬಹುದು. ನರಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಕೆಲಸದ ನಡುವೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ವಾರ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಆಕಸ್ಮಿಕ ಹಣಲಾಭವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಈಗ ದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಶಿಕ್ಷಣದ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಹೊರಗಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಓದಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.
ಕುಂಭ : ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಹಣವನ್ನು ಉತ್ತಮ ಅಥವಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಪ ತೋರಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಜಮೀನು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಕಠಿಣವಾಗಿದ್ದು, ವಿಷಯ ಬದಲಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮೀನ : ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಆರೋಗ್ಯದ ಕಡೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಿಂದೆ ನಿಂತಿದ್ದ ಅಥವಾ ಮುಚ್ಚಿದ್ದ ಹಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಾದವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಿ ಮನೆಯ ಶಾಂತಿ ಕದಡಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಬದಲಾವಣೆಯ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಅದನ್ನು ತಕ್ಷಣ ತಿರಸ್ಕರಿಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಾರ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದು, ಓದಿನ ಮೇಲೆ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಬಹುದು.