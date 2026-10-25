12 ರಾಶಿಗಳ ವಾರದ ಭವಿಷ್ಯ: ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶ, ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವಾರ!
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 31ರ ವರೆಗಿನ ವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : October 25, 2026 at 7:01 AM IST
ಮೇಷ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಕೋಪದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅಪಘಾತದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚುಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಚಿಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ವಾರ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರದೇ ಒತ್ತಡ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸುತ್ತಾಟ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಡಿಚಿಡಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಓದಿನಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ನೀಡಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ಯೋಗಾಸನ ಹಾಗೂ ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ, ಆತುರಪಡಬೇಡಿ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಕೂಡಿರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಇದ್ದು, ಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳದಿರಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓದಿನ ಕುರಿತು ಸಹಪಾಠಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಮಿಥುನ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಮೊಬೈಲ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಮುಂದೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರೆ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ವಾರ ಬಹಳ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷಕರ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಹಳೆಯ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ದೂರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧ ಬಲವಾಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಓದಿಗಿಂತ ಇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಹೋಗಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಕೆಲಸದ ಆಫರ್ ಕೂಡ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಹೊರಗೆ ಸುತ್ತಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಪಾನೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಮೋಸದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಷ್ಟ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎತ್ತುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು.
ಸಿಂಹ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿವಾದದಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಇರದೇ ಇರಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶ್ರಮ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ: ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಸವಾಲುಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಶೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಫಲ ತಕ್ಷಣ ಕಾಣದಿರಬಹುದು. ಆದರೂ ಧೈರ್ಯ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಜನರ ಸಂಪರ್ಕ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾದರೂ ಖರ್ಚುಗಳು ಅದಕ್ಕಿಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಚಿಂತೆ ಮತ್ತು ತಲೆನೋವು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ವಾಹನವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಚಲಾಯಿಸಿ. ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿವೆ.
ತುಲಾ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಕೆಲಕಾಲ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಸಹನೆಯಿಂದಿರಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಸನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಮನೆಯ ಅಲಂಕಾರ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು ಅಥವಾ ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಳೆಯ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಣ ಹೂಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಷ್ಟ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ವಾರ ತುಂಬಾ ರೋಚಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಹಿಂದಿನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ವಾರ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪದೋನ್ನತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯತ್ತ ತಿರುಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಸುತ್ತಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮ ಅಗತ್ಯ. ಹೆಚ್ಚು ಓದಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಬಯಸಿದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬಹುದು.
ಮಕರ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಚರ್ಮ ಅಥವಾ ತಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಹೊರಗಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಹೆಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ವ್ಯವಹಾರದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಬಾರದು. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸಮಯ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಿದರೂ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲ ತಕ್ಷಣ ಸಿಗದಿರಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಶೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ: ರಾಶಿಯವರು ಈ ವಾರ ಬಹಳ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬೆನ್ನು ನೋವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡಬಹುದು. ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಒತ್ತಡ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ವಾರ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯವಹಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆದು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಮಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸ ಬದಲಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಮನಸ್ತಾಪದಿಂದ ಮನೆಯ ಶಾಂತಿ ಕದಡಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ಮೀನ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮ ಅಥವಾ ಕಣ್ಣುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ವಾರ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವೂ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಸುತ್ತಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಹಣದ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು ದೊರೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಮನಸ್ಸು ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಬೇರೆಡೆ ತಿರುಗಬಹುದು.