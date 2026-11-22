ಇಲ್ಲಿದೆ 12 ರಾಶಿಗಳ ಈ ವಾರದ ಫಲಾನುಫಲ: ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯವೇನು?
ನ.22 ರಿಂದ ನ.28ರ ವರೆಗಿನ ವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ...
Published : November 22, 2026 at 7:43 AM IST
ಮೇಷ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಅಥವಾ ತಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಲಾಭವೂ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಈ ವಾರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆತುರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಪ್ಪು ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಓದಿನಿಂದ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ತಿರುಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಕೆಳಭಾಗದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯಾದರೂ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಲೋನ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡುವರು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ವಾರ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ನಡುವಿನ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೂ ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಲು ಬಯಸಿದರೆ ಓದಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.
ಮಿಥುನ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ದೇಹದ ನೋವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡದ ಸಮಯ ಇರಬಹುದು. ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿ ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರರ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರದೇ ಇರಬಹುದು. ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಹೇಳಿದ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವವರು ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಪರಸ್ಪರ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾತುಕತೆಯಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಕೆಲಸದ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಾರ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವೃದ್ಧಿ ಕಾಣಬಹುದು. ಖರ್ಚುಗಳು ಮಿತಿಮೀರಬಹುದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಿ. ವಾರದ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಓದಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ವಾರದ ಕೊನೆಯ ಎರಡು ದಿನಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿವೆ.
ಸಿಂಹ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಈ ವಾರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒತ್ತಡದಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸಲು ಈ ಸಮಯ ಸೂಕ್ತವಾಗಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶ್ರಮಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರ ತೋರಿಸಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ತಮ್ಮ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸದ ಯಾವುದಾದರೂ ಹೊಸ ವಿಷಯದತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತವಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಮಧ್ಯಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತೆ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಿ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಮಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಪದೋನ್ನತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿವಾಹಿತರು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಏರುಪೇರುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಮನದ ಮಾತನ್ನು ಸಂಗಾತಿಗೆ ಹೇಳಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದವರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಮಧ್ಯಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಕಾರಣದಿಂದ ದಣಿವು ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಯೋಚಿಸಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ ಪ್ರಗತಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಗತ್ಯ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಯೋಚಿಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿಡಲು ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತಡ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗದ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ರೂಪಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಈಗ ಯೋಚಿಸಬೇಡಿ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ವಾರ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನದ ಮಾತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಗಮನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ಧನು: ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಾಣಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಲಸ ಹಾಳಾದರೆ ಚಿಂತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಮಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದರೂ ವಿವೇಕದಿಂದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬಹುದು.
ಮಕರ: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮ ಅಥವಾ ಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಮನೆಯ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಆತುರದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನಬಂದಂತೆ ವರ್ತಿಸದೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೂತು ಮಾತುಕತೆಯಿಂದ ಪರಿಹರಿಸಿ. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಓದಿನಿಂದ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ತಿರುಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೀಲು ನೋವು ಕಾಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮಧ್ಯಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಖರ್ಚುಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಮಯ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ವರ್ತನೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಸರ ತರಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬಹುದು. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಮಯ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಮೀನ: ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಮೊಣಕಾಲು ಅಥವಾ ಕಾಲು ನೋವು ಕಾಡಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹಣ ಬರುತ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕ್ಲಿಯರೆನ್ಸ್ ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅವರ ಕೆಲಸದ ಫಲ ಸಿಗಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪ್ರೀತಿಯ ಆರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಂಗಾತಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬರಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಓದಿಗಿಂತ ಇತರ ವಿಷಯಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಓದಬೇಕು.