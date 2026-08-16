ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ, ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ, ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸವಾಲು: ಹೀಗಿದೆ ನಿಮ್ಮ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ
ಆಗಸ್ಟ್ 16 ರಿಂದ 22ರ ವರೆಗಿನ ವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ.
Published : August 16, 2026 at 7:14 AM IST
ಮೇಷ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಮರುಪಾವತಿ ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತೃಪ್ತಿ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ತರುವ ಪ್ರಮುಖ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಈ ಅನುಕೂಲಕರ ಅವಧಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ಅರೆಕಾಲಿಕ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಯೋಜಿಸುವವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ಪ್ರಣಯ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದ ವಾರವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇದು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.
ವೃಷಭ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ಈ ವಾರವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಐಷಾರಾಮಿ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಸಹ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಹೊಸ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎನಿಸಿದರೂ ಸಹ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಪರಿಚಯವಿಲ್ಲದ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ನಂಬಿಕೆ ಇಡಬಾರದು. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಪ್ರಣಯದಿಂದ ಕೂಡಿರಲಿದ್ದು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸದಿದ್ದರೆ ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಗಮನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕು.
ಮಿಥುನ:ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಚರ್ಮ ಅಥವಾ ಪಾದಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಮನೆಯ ನವೀಕರಣಕ್ಕಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಹಠಾತ್ ಕ್ರಮಗಳು ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅವರು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತ ಸಂವಹನದ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರವು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಮನೆ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಖರ್ಚುಗಳಿದ್ದರೂ ಈ ಅವಧಿಯು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅನುಭವಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಹೊಸ ಕಾಮಗಾರಿಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಅಹಂಕಾರವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಗೆಹರಿಯದೆ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳನ್ನು ಕಾಡಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆ ಇಲ್ಲದೆ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಹೊಸ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅನುಭವಿ ಸಲಹೆಗಾರರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವ ವೃತ್ತಿಪರರಿಗೆ ಬಡ್ತಿ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನಗತ್ಯ ವಿಳಂಬವಿಲ್ಲದೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು.
ಕನ್ಯಾ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಮತ್ತು ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕಾಗಿ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ಥಿರವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ವೆಚ್ಚಗಳು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣವು ಲಾಭದಾಯಕವೆನಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಆಹ್ಲಾದಕರ ತಿರುವು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಯಾರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರಿಂದಾಗಿ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಮಯೋಚಿತ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ತುಲಾ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಲ ದೊರೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಗಂಟಲು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅತಿಯಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಅನುಕೂಲಕರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಅಸ್ಥಿರಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ದೂರವಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಈ ವಾರವು ಭರವಸೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮಗಾಗಿ ಉದಾರವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮುಂದುವರಿಯಬೇಕು. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಮರ್ಪಿತ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಧನು: ಈ ವಾರವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ದೈಹಿಕ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಈ ಅವಧಿಯು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವವರನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವವರು ಉತ್ತೇಜಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊಂದಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಏಕಾಗ್ರತೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು.
ಮಕರ: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಳೆಯ ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕಾದರೂ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಭವಿಷ್ಯವು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸ್ಥಿರವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲಸದ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಪ್ರಣಯಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದನ್ನು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೂ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ಕಣ್ಣಿನ ಒತ್ತಡದಿಂದ ನಿಮಗೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯನ್ನು ವಿಳಂಬ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಏನಾದರೂ ವಸ್ತುವನ್ನು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಏಕಾಂಗಿಗಳು ಭರವಸೆಯ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ತನ್ನ ವೃತ್ತಿಪರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹದಾಯಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ಪಾದಕ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಫಲದಾಯಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಾರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ಮೀನ: ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡದೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಜೆಟ್ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತೀವ್ರಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳೊಂದಿಗೆ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ವಿನಮ್ರರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.