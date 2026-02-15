12 ರಾಶಿಗಳ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರ; ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಇರಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ, ವ್ಯವಹಾರ, ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಬಂಧ ವಿಚಾರಗಳ ಕುರಿತಂತೆ 12 ರಾಶಿಗಳ ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ.
Published : February 15, 2026 at 5:22 AM IST
ಮೇಷ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರವು ಉತ್ತಮ ವಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಚರ್ಮದ ತುರಿಕೆ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಠೇವಣಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ. ಈ ವಾರವು ವ್ಯವಹಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಣಯ ಜೀವನವು ಅನುರಾಗದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಚಲಿತರಾಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಇತರರನ್ನು ಅನುಕರಿಸುವ ಬದಲು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಆದರೂ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಅಗತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಾದ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದ ಸವಾಲಿನ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ನಿಭಾಯಿಸುವಾಗ ಪ್ರಣಯದ ಉತ್ತುಂಗವು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ : ಈ ವಾರವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ನೀವು ಬಲವಾದ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು, ತಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಹಾಯಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಮದುವೆಯಾಗುವುದನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಬಂಧಗಳು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯುವುದು ಅವರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ವಾರವು ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧ ಬೆಂಬಲದ ಘನ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದು ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಲವಾದ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯನ್ನು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.
ಮಿಥುನ : ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಮ ಫಲ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮತೋಲನವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬಡ್ತಿಯೂ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಪ್ರಣಯದಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಮುಳುಗಿರುವಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಸಕ್ತಿಯ ಕೊರತೆಯಿರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿರುವವರು ತುಂಬಾ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ತೃಪ್ತಿಯು ವಾರದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಚಾರವೆನಿಸಲಿದೆ. ಇದು ಸಾಧನೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತರಾಗುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ವಾರವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ವೃತ್ತಿ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನೆರವೇರಿಕೆಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗೆ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸುಸಂಗತ ಅನುಭವ ದೊರೆಯಲಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ : ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರವು ಉತ್ತಮ ವಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೆಮ್ಮು ಮತ್ತು ಶೀತದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಆದಾಯವು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವೆಚ್ಚವು ಸಹ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ವಾದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಹಠಾತ್ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಾರ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ ಪ್ರಣಯ ಜೀವನವು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಣಯಯುತವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನವು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ. ಅತ್ತೆ-ಮಾವನೊಂದಿಗಿನ ವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪಾಲಿಗೆ ಈ ಅವಧಿಯು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಚಾರಗಳಿಗಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ವರ್ಗಾವಣೆಯಂತಹ ಸಂಭಾವ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಬಲವಾದ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚಗಳ ನಡುವಿನ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಸವಾಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು ಅಗತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಪ್ರಣಯ ವರ್ಧನೆಯು ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಸಿಂಹ : ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ವಾರವಾಗಿರಲಿದೆ. ಆದರೂ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಆದಾಯವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತವೆ. ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು ಕಠಿಣ ಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಉಜ್ವಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಣಯ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ರಹಸ್ಯ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಲವಾದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಈ ವಾರವು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಗೊಂದಲಗಳು ಅವರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಉತ್ತಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಧನಾತ್ಮಕತೆ ಇದ್ದರೂ ಸಹ, ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ವಾರದ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಪರ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವು ಚಟುವಟಿಕೆಯಿಂದ ಕೂಡಿದ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ : ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಳಜಿ ಅಗತ್ಯ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿತಾಯಕ್ಕಿಂತ ವ್ಯರ್ಥ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರ ಸುಗಮವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಗಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರಣಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಂಬಾ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಹಣದ ದುಂದುವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದ ಘರ್ಷಣೆಯ ವಿರುದ್ಧ ವೃತ್ತಿಪರ ಗಮನ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ವಾರವು ಸ್ವಯಂ ಶಿಸ್ತಿನ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ : ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಫಲ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣು ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು ಇದು ಉತ್ಪಾದಕವೆನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುರುತನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಸಂಭಾವ್ಯ ವಾದಗಳೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಣಯ ಜೀವನ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರಬಹುದು. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಿಯಮಿತ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೃತ್ತಿಪರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಆನಂದವು ವಾರದ ಮುಖ್ಯಾಂಶವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಧನೆಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಳಜಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ವೃತ್ತಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಈ ವಾರವು ವೃತ್ತಿಪರ ಗುರುತು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸ್ಥಿರತೆಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಜತೆಗೆ ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ನೀವು ಎದುರಿಸಬಹುದಾದ ಸಣ್ಣ ದೈಹಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಮುಂದೆ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ : ಈ ವಾರವು ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಶೀತದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಬಡ್ತಿಯೂ ಸಾಧ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವಾದಗಳು ಸಾಧ್ಯವಾದರೂ, ಪ್ರೀತಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಸಂಗಾತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಖಾಸಗಿ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಇದು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯವಲ್ಲ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಸಾಧ್ಯವಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಣಯ ಜೀವನದ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಈ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಯ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ದಾಂಪತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಹಯೋಗದ ಯೋಜನೆಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಗಂಭೀರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮನೋಭಾವವು ಈ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ದೃಢವಾದ ಅಡಿಪಾಯವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಧನು : ಧನು ರಾಶಿಯವರು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಆರೋಗ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಕೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು ವ್ಯಾಪಾರದ ವಿಸ್ತರಣೆಗಾಗಿ ಬೇರೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ತುಂಬಾ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಿಗಳಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗೆ, ಈ ವಾರ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯಮಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಾಸಿಪ್ ಅಥವಾ ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾಗುವುದರಿಂದ ಅವರ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಬಲವಾದ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಣಯ ಸಾಮರಸ್ಯವು ವಾರದ ಪ್ರಮುಖ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿರಾಮಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಈ ವಾರವು ಆರ್ಥಿಕ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧರಾಗಿರುವ ಹೆಚ್ಚಿನವರಿಗೆ ಇದು ತುಂಬಾ ಉತ್ಪಾದಕ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.
ಮಕರ : ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರಿಳಿತವಾಗಲಿದ್ದು, ಎದೆ ನೋವು ಅಥವಾ ಗಂಟಲು ಸೋಂಕಿನಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಗಳಿಸಿದ ಲಾಭವು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಷ್ಟವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ವಿವಾದದ ಕುರಿತು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ನೀವು ಸಬಲರಾಗಿರಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಪ್ರಣಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಬಹುಶಃ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನೀವು ರೂಪಿಸಬಹುದು. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ನೆನಪಿನ ಸ್ಮರಣೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹಾರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಆಳವಾದ ಪ್ರಣಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಸಮತೋಲನ ಮತ್ತು ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗಮನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಈ ವಾರ ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ : ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಫಲ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ಭುಜದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಸಂಭಾವ್ಯ ಗಾಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಸಹ ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರ್ಡರ್ ನಿಮಗೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಮಾತಿನಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ನಿಯಮಿತ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಬಹುಶಃ ಈಗ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಅಧಿಕೃತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ವೃತ್ತಿಪರ ಲಾಭಗಳು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಗಳು ವಾರದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಈ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ವಾರವು ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಕೃತ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕುವವರಿಗಿಂತ, ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ ಮತ್ತು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವವರಿಗೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರಗತಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೀನ : ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಉತ್ತಮ ವಾರವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೂ ಕಣ್ಣಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಮನ ಬೇಕು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಬಳಸುವ ಸಮಯ ಇದಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣವು ಗಮನಾರ್ಹ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಇತರರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಹಾಯಕ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಪರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಈ ವಾರವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನಹರಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ವೈವಾಹಿಕ ಬೆಂಬಲವು ವಾರದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಮುಖ್ಯಾಂಶಗಳಾಗಿದೆ. ಇದು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಫಲಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನೀವು ಈ ವೃತ್ತಿಪರ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಈ ವಾರವು ಮುಕ್ತ ಸಂವಹನದ ಮೌಲ್ಯ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.