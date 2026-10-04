12 ರಾಶಿಗಳ ಈ ವಾರದ ಫಲಾನು ಫಲ ಇಲ್ಲಿದೆ
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 4ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 10ರವರೆಗಿನ ವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ.
Published : October 4, 2026 at 7:05 AM IST
ಮೇಷ :ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮವೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಈ ವಾರ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ನೀಡಿ. ಉತ್ತಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಷ್ಟಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು, ಅವುಗಳನ್ನು ಇಬ್ಬರೂ ಕೂತು ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು. ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತೆ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ದೊಡ್ಡ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ಮುಂದಿನ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡುವುದು ಒಳಿತು. ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಆತುರಪಡಬೇಡಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಿನ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ವೃಷಭ: ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿವೇಕದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸಮಯವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಠಾತ್ ಕೆಲಸಗಳು ಬರಬಹುದು, ಆದರೆ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬೇಡಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದಾದರೂ ಮಾತಿನಿಂದ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅವರನ್ನು ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಬೇರೆಯವರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಲಾಪರवाही ಮಾಡಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಓದಿನ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ನೀಡಿದರೆ ಈ ಸಮಯದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇದರಿಂದ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೂ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಗುರುತಿಸಬಹುದು. ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮೇಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ನೀಡಿ. ಯಾರಿಗಾದರೂ ನೀಡಿದ ಮಾತನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಬಾಸ್ ಜೊತೆಗಿನ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ, ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಬಹುತೇಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸು ಸಂಬಂಧಿತ ವಿಷಯಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪರಿಹಾರವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಣ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ: ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ತೋರಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವೂ ಹಿಂದಿನಿಗಿಂತ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಸಾಹಭರಿತವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ. ಯಾವುದಾದರೂ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಯಿಂದ ಅದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವು ಹೊಸ ಸ್ನೇಹಿತರು ಸಿಗಬಹುದು. ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವಾಗ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ವಿರೋಧಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ವಾಹನಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಸಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಅಟಕಿದ್ದ ಯಾವುದಾದರೂ ಡೀಲ್ ಈ ವಾರ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಡೆಯಬೇಕು, ಆದರೆ ಹಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಯಾವುದೂ ಕೆಲಸ ನಿಲ್ಲುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಅಪಾರ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಈ ವಾರ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಹಣದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರೆ ಅದನ್ನು ಗಮನದಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಸಮಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಕುಟುಂಬದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು. ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಯಾವುದೇ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೈಚೆಲ್ಲಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಯಾವುದಾದರೂ ಬಹುಮಾನವೂ ಸಿಗಬಹುದು. ಯಾರಿಂದಲೂ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಮರೆಮಾಡಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅದು ಕಲಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ಬೇಡಿಕೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಹೊಸ ವಾಹನ ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಡೀಲ್ ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಈ ವಾರ ಯಾವುದಾದರೂ ಶುಭ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ: ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವುಗಳಿಂದ ಭಯಪಡಬೇಡಿ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಂಗಾತಿಯ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಗೌರವ ನೀಡಿದರೆ ಸಂಬಂಧ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಜೊತೆಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿಗೂ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಿ ಮತ್ತು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ತೊಂದರೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಿಗಿಂತ ಇತ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಕೊಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಇದು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ತರಬಹುದು. ಈ ತಿಂಗಳು ಯಾವುದಾದರೂ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಪರಿಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಮಾಡಬೇಡಿ.
ಕನ್ಯಾ: ಈ ತಿಂಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಯೊಂದು ಮತ್ತೆ ಕಾಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ವಿವೇಕದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಕೆಲವು ಅನಿವಾರ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಮುಖ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ಹಳೆಯ ತಪ್ಪೊಂದು ಈಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೆಗಲುಗೆ ಹೆಗಲು ಸೇರಿಸಿ ನಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಕುಟುಂಬದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಚಿಂತೆ ತರಬಹುದು. ಯಾರಿಂದಲೂ ಹಣ ಸಾಲವಾಗಿ ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ವಿರೋಧಿಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಸೋಲಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕಳೆದುಹೋದ ಪ್ರಿಯ ವಸ್ತು ಈ ವಾರ ಮರಳಿ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ತುಲಾ: ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರುಗಳು ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದು ಚಿಂತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೊರಬರಬಹುದು. ತಂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಚಿಂತೆ ಇದ್ದರೆ ಅದು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಮಕ್ಕಳ ಸ್ನೇಹಸಂಬಂಧ ಮತ್ತು ಸಂಗತಿಯ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ. ವಿರೋಧಿಗಳ ಮಾತಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಲಿಯಾಗಬೇಡಿ. ಹೊಸ ಕೆಲಸವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚಿಸದೆ ಆರಂಭಿಸಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಹಳ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಡಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ಶತ್ರುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯುಂಟುಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸಂಬಂಧಿತ ಹಲವಾರು ಸಭೆಗಳು ಇರುವುದರಿಂದ ನೀವು ವ್ಯಸ್ತರಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೂ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಸಮಯ ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ಹಣ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಕುಟುಂಬದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರೈಸಬಹುದು. ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಸಮಯದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಾಭ ಪಡೆಯಿರಿ.
ಧನು: ಈ ವಾರ ಕೆಲವು ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ತುಂಬಿರಬಹುದು. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ತಾಪ ಇದ್ದರೆ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ನಿವಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವವರು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ವಾದವಿವಾದದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಡಬಹುದು, ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರೊಂದಿಗೂ ಅಜಾಗರೂಕತೆ ತೋರಿಸಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಮೋಸದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಬಹುದು. ಯಾವುದಾದರೂ ಮುಖ್ಯ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆಯಾಗಬಹುದು. ಹಣ ಸಾಲವಾಗಿ ಕೊಡುವಾಗ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಿನ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದರೆ ತಂದೆಯಿಂದ ಗದರಿಕೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಯನ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಬಹುದು.
ಮಕರ: ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಸಹನೆ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಸೇರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ವಿವೇಕದಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಆತುರದಲ್ಲಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ವರ್ತಿಸಬಹುದು. ಅವರ ಮಾತಿನ ಪ್ರಭಾವಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಈ ವಾರ ಭಾಗ್ಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಆತುರದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವ್ಯಸ್ತರಾಗಿದ್ದರೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಬೇಡಿ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವವರು ಸಂಗಾತಿಗೆ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಮತ್ತೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಸಂಬಂಧ ಹಾಳಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಷ್ಟ ಅನುಭವಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಿನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಗಂಭೀರರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕುಂಭ: ಈ ವಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ತೆರೆಯಿರಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅಹಂಕಾರದ ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೊರ ಊರಿಗೆ ಕಳುಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಖರ್ಚಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಹೊಸ ಮನೆ ಖರೀದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಮೋಹಕ ಅಥವಾ ಮನಬಂದಂತೆ ವರ್ತಿಸುವ ಸ್ವಭಾವದ ಕಾರಣ ತಂದೆಯಿಂದ ಗದರಿಕೆ ಸಿಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಹಳೆಯ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಖರ್ಚನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಿ. ಇತರರ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಡಿ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸದ ಆಫರ್ ಸಿಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮಗೆ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರಬಹುದು.
ಮೀನ: ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಬೇರೆಯವರ ಮಾತಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಳಗಾಗಬೇಡಿ. ಆಸ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಒಬ್ಬರೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಚಿಂತೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದವರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ, ಇದರಿಂದ ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು. ಹಣವನ್ನು ಯಾವುದಾದರೂ ಸರ್ಕಾರಿ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಅದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಸ್ವಲ್ಪ ಹದಗೆಡಬಹುದು, ಆದರೂ ತಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಬಹುದು.