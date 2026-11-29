ವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ, ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಾಧ್ಯತೆ
ನವೆಂಬರ್ 29 ರಿಂದ ಡಿಸೆಂಬರ್ 05 ರವರೆಗಿನ ವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ.
Published : November 29, 2026 at 7:04 AM IST
ಮೇಷ: ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗಾಗಿ ವಾರ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೋಪಿಷ್ಠವಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ವರ್ತನೆ ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗದೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೂ ಶಾಂತವಾಗಿ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಹರಿಸಿ, ಸಣ್ಣ ತಪ್ಪನ್ನೂ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬಾಸ್ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ಸಂತೃಪ್ತರಾಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಹಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಾರ ಹೆಚ್ಚು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದೇ ಇರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯವಹಾರದ ಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕುಟುಂಬದವರು ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ನಿಯಂತ್ರಣ ತಪ್ಪುವ ಖರ್ಚುಗಳು ಚಿಂತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ವಾರದ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ವೃಷಭ: ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದು, ಮದುವೆಯ ಪ್ರಸ್ತಾಪವನ್ನು ಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮುಂದೆ ಇಡಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಾರ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಆಳ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಮಹತ್ವ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಬಾಸ್ನಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಹಿಂದಿನ ಕೆಲವು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿದ ಹೊಸ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲಾಭ ನೀಡಿತು, ಯಾವುದು ನಷ್ಟ ತಂದಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಹೊಸ ದಿಕ್ಕು ನೀಡಬಹುದು. ಖರ್ಚುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಅಗತ್ಯ. ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಮಿಥುನ: ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ವಾರ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಸುತ್ತಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಜನರ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗಬಹುದು. ವಾರದ ಮೊದಲ ದಿನ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದರೂ ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಕೆಲಸಗಳು ಸುಲಭವಾಗಿ ನಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಬುದ್ಧಿವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರುಗಳು ಇರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ವಾರದ ಆರಂಭ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಮಯ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡದಾಯಕವಾಗಿರಬಹುದು, ಏಕೆಂದರೆ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲವೂ ಸರಾಗವಾಗಿ ನಡೆಯದೇ ಇರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದರೂ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಗೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ವಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿರಬಹುದು. ಖರ್ಚುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತೆ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಬೇಗ ಹೊರಬಂದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾಗ್ಯದ ಬೆಂಬಲದಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ವಾರದ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಸಿಂಹ: ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ವಾರ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರುಗಳಿದ್ದರೂ ಮಧ್ಯೆ ಸಂತೋಷದ ಕ್ಷಣಗಳೂ ಬರುತ್ತವೆ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಾರದ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಪ್ರಯಾಣಗಳಿಂದ ಚಿಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ದೊರೆಯಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ಯೋಚಿಸಿ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಗಮನ ನೀಡಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಅಡಚಣೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅಗತ್ಯ. ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ದೀರ್ಘ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿವೆ.
ಕನ್ಯಾ: ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ವಾರ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಆರಂಭದ ದಿನಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೂ ನಿಮ್ಮತ್ತ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಬಹುದು. ಪರಸ್ಪರ ಆಕರ್ಷಣೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗದೇ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಯನ್ನು ಆರಂಭಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಈಗಾಗಲೇ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಇದ್ದರೆ ಹೊಸ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಸೇರಿಸಬಹುದು. ಈ ವಾರ ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಮುಂದೂಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತ ಸಾಧ್ಯೂಾ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ತುಲಾ: ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಒಂಟಿಯಾಗೆಂದು ಭಾವಿಸಬೇಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ವಿಶ್ವಾಸ ಇಡಿ. ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಈ ವಾರ ದೊಡ್ಡ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಠದ ಸ್ವಭಾವ ತೋರಿಸಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ವಾರ ಏರುಪೇರುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರಾಶೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಮತ್ತೊಂದು ಕೆಲಸ ಖಚಿತವಾಗುವವರೆಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೂ ಏರುಪೇರುಗಳಿರಬಹುದು. ದೂರದ ಪ್ರದೇಶ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಸಿಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನದಿಂದ ಓದಬೇಕು. ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಲಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವವರು ರೊಮ್ಯಾಂಸ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಬಯಸಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಸಲಹೆ ಸಿಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವೇಗ ಕಾಣಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮೂಡಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು. ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಆರಂಭ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಧನು: ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವವರು ನಡುವಿನ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳಿಂದ ಹೆದರದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೀರಿ. ಅಪಾಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಮನೆಯ ಕೆಲವು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಚುರುಕು ಬುದ್ಧಿಯ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ನೆನಪಿಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಸವಾಲುಗಳನ್ನೂ ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ವಾರದ ಆರಂಭ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಮಕರ: ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ವಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನದಲ್ಲಿನ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ದುರ್ಬಲವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಬೆಂಬಲ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ವಾರ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಮಯ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಆಫರ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಕೆಲಸ ಬದಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುವ ಪ್ರೇರಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಜನರ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಬೆಳೆದು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಕುಂಭ: ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಡೆದು ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ವಾರ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದು, ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಟೆಂಡರ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದಾಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಣ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಬಹುದು. ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಹೂಡಿಕೆ ಈಗ ಲಾಭ ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಯೋಜನವೂ ಸಿಗಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿವೆ.
ಮೀನ: ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಂತೆ ಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮಹತ್ವವನ್ನೂ ಇನ್ನಷ್ಟು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮೊಳಗಿನ ಅಹಂಕಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಬಲ್ಯದ ಮನೋಭಾವ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ ಸಂಬಂಧ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದರೂ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ಅಡಚಣೆಗಳನ್ನು ದಾಟಿ ಮುಂದುವರಿದರೆ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಾರ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾಣಬಹುದು, ಆದರೆ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ, ಉಡುಗೆ ಮತ್ತು ಸ್ವಯಂ ಆರೈಕೆಯತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸಬಹುದು. ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು. ಸಹೋದರ-ಸಹೋದರಿಯರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣದಿಂದಲೂ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು.