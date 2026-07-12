ವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ!
ಜುಲೈ 12ರಿಂದ ಜುಲೈ 18ರ ವರೆಗಿನ ವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : July 12, 2026 at 7:23 AM IST
ಮೇಷ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ನೀವು ತಲೆ ಅಥವಾ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆ, ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮಹತ್ವದ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಣುವ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ವಿಳಂಬಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೆಲಸದ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯವು ಬಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಉಳಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವ ಮೊದಲು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ವೃಷಭ : ಈ ವಾರವು ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಶೀತ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಈ ಅವಧಿಯು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ನೀವು ಹೊಸ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಬಹುದು. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ದಾರಿಯುದ್ದಕ್ಕೂ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಹಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ವಾರವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಲಪಡಿಸಲು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಕೆಲವು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಪಡಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಗೊಂದಲಗಳು ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.
ಮಿಥುನ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಾಲುಗಳು, ಪಾದಗಳು ಅಥವಾ ನರಮಂಡಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಈ ವಾರವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿಸಲು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಅಮೂಲ್ಯವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ಸಂವಹನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ದೈಹಿಕ ಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಯೋಗ, ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ದಿನಚರಿಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ದುಬಾರಿ ವಾರವಾಗಬಹುದು. ಭೂಮಿ, ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯವಹಾರ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಗೊಂದಲ ಅಥವಾ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ, ಈ ವಾರವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಪ್ರೇಮದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಬಗೆಹರಿಯದ ಕಾಳಜಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ದೂರ ಅಥವಾ ಕಹಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೂ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ಕಷ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ನಿಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ: ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಮಿಶ್ರಫಲವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ, ಏಕೆಂದರೆ ಹಳೆಯ ಅಥವಾ ಮರುಕಳಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಯೋಗವು ನಿಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ನೀವು ಹಣವನ್ನು ನೀಡುವ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಅಥವಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ವ್ಯವಹಾರಸ್ಥರು ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಯಾವುದೇ ಹಣಕಾಸಿನ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿರ್ಣಯಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ನಮ್ರತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮುಂದೆ ದುರಹಂಕಾರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅನಗತ್ಯ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುವ ಸಮಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ: ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ಗಂಟಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಈ ಅವಧಿಗೆ ಜಾಗರೂಕತೆ ಮತ್ತು ವಿವೇಚನಾಯುಕ್ತ ಹಣ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ವಾರವು ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಅಥವಾ ಪುನರ್ರಚನೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಅವಧಿಯು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿನ ತೊಂದರೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ಯಾವುದಾದರೂ ಸಂಬಂಧವು ಪುನಃ ಬೆಳೆದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ತೊಡಕು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರು ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು.
ತುಲಾ: ಈ ವಾರ ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ಗಂಟಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆ ಮತ್ತು ಗಮನ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಈ ವಾರವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹಣದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ತೃಪ್ತ ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷಿತ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಳೆಯ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಉಳಿಯುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸುಖೋಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಅವಕಾಶಗಳಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಅತಿಯಾದ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ನೀವು ಋತುಮಾನದ ಕಾಯಿಲೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಈ ಅವಧಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಉಳಿತಾಯ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಯುತವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವ ಹೊಸ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ನೀವು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ಆದರೂ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಣಯ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವನ್ನು ಅನುಮತಿಸದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವರ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನನ್ಯ ಪ್ರತಿಭೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಧನು: ರಾಶಿಯಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ವಾರವು ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನೀವು ಭೂಮಿ, ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಖರೀದಿಸಲು ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಆತುರಪಡುವುದು ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಸಮಯವು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಂಗಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರ ಅಥವಾ ಕಹಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ನಿರಂತರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಶಾಂತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಅವರನ್ನು ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುರಿಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ದೂರವಿಡಬಹುದು.
ಮಕರ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ತಲೆನೋವು ಅಥವಾ ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಈ ಅವಧಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವ ಯಾವುದೇ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣವಾಗಿ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅಥವಾ ಈಗ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಯಸುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದುಡಿಯುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಕೆಲಸದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಘರ್ಷಣೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ, ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಕಳೆಯುವುದು ಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮುಕ್ತ ಸಂವಹನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅವಕಾಶಗಳಿಗಾಗಿ ಬೇರೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರವು ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದ ನಿಯಮಿತ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಸದೃಢವಾಗಿ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಈ ವಾರ ಬಲವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು, ಮನೆ ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗಾಗಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಶಿಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಯೋಗ್ಯವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಕ್ರಿಯಾಶೀಲರಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಲವಾರು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಅವರು ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕ್ರಮೇಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಪೇಕ್ಷಣೀಯ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮೀನ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿರಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ನೀವು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಜಾಗರೂಕತೆ ತೋರಿಸಿದರೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಪಘಾತಗಳು ಅಥವಾ ಗಾಯ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹಳೆಯ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಮುಂದುವರಿಯುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಈ ಅವಧಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಆ ನಿರ್ಧಾರದೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇನ್ನೂ ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಶಾಂತ, ಒತ್ತಡ-ಮುಕ್ತ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಎರಡರಲ್ಲೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.