ವಾರದ ಭವಿಷ್ಯ: ಉದ್ಯೋಗ, ಹೂಡಿಕೆ, ಪ್ರೀತಿ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇನಿದೆ?
ಆಗಸ್ಟ್ 2ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 8ರವರೆಗಿನ ವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ.
Published : August 2, 2026 at 7:06 AM IST
ಮೇಷ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಮಧ್ಯಮ ಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವು ನಿಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಈ ವಾರ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರದಿರಬಹುದು. ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಷ್ಟಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಮತ್ತು ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಹಠಾತ್ ನಿರ್ಧಾರವು ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕಠಿಣ ಹಂತದ ಮೂಲಕ ಹಾದು ಹೋಗಬಹುದು. ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂಡಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು.
ವೃಷಭ: ಈ ವಾರವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒತ್ತಡವು ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನುಂಟು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಯು ವಿಳಂಬ ಅಥವಾ ಹಿನ್ನಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೆ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಒತ್ತಡಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಯಾಣವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಣಯದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೀರಿ. ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಮಿಥುನ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರು ಈ ವಾರವನ್ನು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ವಂಚನೆ ಅಥವಾ ಮೋಸಗೊಳಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಹಣಕಾಸಿನ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಉತ್ತೇಜಕ ಲಾಭವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಾಳ್ಮೆ ಬೇಕು. ಅನುಮಾನವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಲು ಬಿಡಬಾರದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ ಅಥವಾ ಉನ್ನತ ಅಧ್ಯಯನಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ ಅಥವಾ ಜ್ವರದಂತಹ ಕಾಲೋಚಿತ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತೊಂದರೆಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಸುಧಾರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಕೆಲಸದ ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ದುರಹಂಕಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಮತ್ತೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೊಂದಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನವಿಟ್ಟು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಸಿಂಹ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರು ಈ ವಾರ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಅಭ್ಯಾಸಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಯೋಗವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಈ ವಾರವು ಮಿಶ್ರ ಫಲವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಅನಿವಾರ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಪ್ರಭಾವಿ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆ ನಡೆಸಬಹುದು. ಇದು ಅವರ ಉದ್ಯಮಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ನಡುವೆ ಅಂತರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ಅಹಂಕಾರದ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಸಂಘರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಗಮನವನ್ನು ಹೊಂದಿರಬೇಕು.
ಕನ್ಯಾ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದು ಹಣಕಾಸು ಯೋಜನೆಯ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅನುಭವಿ ವೃತ್ತಿಪರರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನವು ಮೌಲ್ಯಯುತವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂಶೋಧನೆ-ಆಧಾರಿತ ಅಥವಾ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ತುಲಾ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಳಿಸಿದರೂ ಸಹ, ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಕಷ್ಟಪಡಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅನೈತಿಕ ದಾರಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಉದ್ಯೋಗ ಸಂಬಂಧಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಅಹಂಕಾರವು ಸಂಗಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಅನಗತ್ಯ ವಾದಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಈ ವಾರ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಋತುಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದರೂ, ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಈ ವಾರ ಬಲವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಜಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಅವರ ವ್ಯವಹಾರವು ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ಧನು: ಈ ವಾರವು ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಯೋಗದ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ದುರ್ಬಲ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ವಿದೇಶಿ ಕಂಪನಿಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಆರ್ಡರ್ಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪು ಕೂಡ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ನೀವು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮಕರ: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ ತಕ್ಷಣ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಪುನರಾರಂಭವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಹೊಸ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೂ, ಇತರ ಬದ್ಧತೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗಮನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿತರಾಗಿರಲು ಪ್ರಜ್ಞಾಪೂರ್ವಕ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು.
ಕುಂಭ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನವಿರಲಿ. ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಮನ್ನಣೆ ಮತ್ತು ಗೌರವವನ್ನು ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರಬಹುದು. ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗಿನ ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಹ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಇದು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸಂವಹನವನ್ನು ಅತ್ಯಗತ್ಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಅಸಡ್ಡೆ ತೋರುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
ಮೀನ: ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರವು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಭವಿಷ್ಯವು ಉತ್ತೇಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹಣ ನೀಡಬೇಕಾದ ಯಾರಾದರೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಸ್ಥಿರವಾದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೆ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುವವರು ಮೊದಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ಣಯಿಸಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಅನುಕೂಲಕರ ಅವಧಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಸಂತೋಷದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಣಯದ ಕ್ಷಣಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಹ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಬಗೆಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿ ಗಾಢವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.