ವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಕೆಲವು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ
ಏಪ್ರಿಲ್ 05 ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 11 ರವರೆಗಿನ ವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : April 5, 2026 at 5:06 AM IST
ಮೇಷ: ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ, ಸಮಯವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಕೋಪವನ್ನು ತೋರಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮಗಳ ಮಾಲೀಕರು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರಣಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಈ ವಾರ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೂ, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದಿಂದಾಗಿ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕಾಗಿ ವಿದೇಶ ಪ್ರವಾಸ ಮಾಡುವ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸುಗಮ ವಾರವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಂಘರ್ಷವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಕರ್ತವ್ಯಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿರುವ ವಿಧಾನವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ವೃಷಭ: ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಉತ್ತಮ ವಾರವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೊತ್ತವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿರುವವರು ಈ ವಾರ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರ ಅಗತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ಪ್ರೇಮ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಈ ವಾರ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು ತಾವು ಬಯಸುವ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಈ ಸವಾಲುಗಳಾದ್ಯಂತ ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ.
ಮಿಥುನ: ಈ ವಾರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸೌಮ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಯ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಪಾಲಿಸುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರಿಗೆ, ಹೊಸಬರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಅವಕಾಶಗಳಿವೆ. ಇದು ವ್ಯವಹಾರದ ಉತ್ತಮ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಲು ಉತ್ತಮ ಸಮನ್ವಯ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಭರವಸೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರದಂತೆ ಕೆಟ್ಟ ಸಹವಾಸದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಲ ದೊರೆಯಲಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ಅಗತ್ಯ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ನೀವು ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿರುವವರು ತಾವು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಅನಗತ್ಯ ವಾದಗಳು ಅಥವಾ ಜಗಳಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಣಯ ಜೀವನವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿರುವ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಈ ವಾರ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕೀಲಿಯು ಅವರ ಎಲ್ಲಾ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅವರ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ವಿನಿಯೋಗಿಸುವುದನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ಗಮನಹರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸಬಹುದು.
ಸಿಂಹ: ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊಣಕಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳ ದೈಹಿಕ ನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳೆರಡೂ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಮಂಜೂರಾತಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಅನುಮತಿಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮಿಗಳು ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ, ಈ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಅಥವಾ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಣಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಪ್ರೀತಿಯ ಚಿಗುರುಗಳು ಅರಳುತ್ತವೆ. ನೀವು ಹೊಸ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಸಹ ಹುಡುಕಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಯಾವುದೇ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯು ಬಗೆಹರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೂ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಕಲಿಕೆಯು ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಗಮನವು ಅವರ ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಇತರ ಗೊಂದಲಗಳ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಬಹುದು. ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವ ಈ ವಾರವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿರಿ.
ಕನ್ಯಾ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ವಾರವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿದೆ. ಆದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚಿಂತೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಎದೆಯ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಈ ವಾರ ತುಂಬಾ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಗುಪ್ತ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭವು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ದಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸುಧಾರಣೆಗಳನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಯುವಕರಿಗೆ, ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ವಾರವಿಡೀ ಬಲವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತವೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ಎಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುರಿಗಳ ಕುರಿತು ಗಂಭೀರ ಬದ್ಧತೆ ತೋರಬೇಕು. ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಮರ್ಪಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದು ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.
ತುಲಾ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಶುಭವಾಗಲಿದೆ. ಆದರೂ ತಲೆನೋವಿನಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವಾರದ ಆರಂಭವು ಕೆಲವು ಆರ್ಥಿಕ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ತಂದರೂ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮಿಗಳು ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬೇಕು. ಆದರೆ ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ದುಡಿಯುವವರಿಗೆ ವಾರವು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಸರಿಯಾದ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಅಥವಾ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಅವರ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಾರದ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಸುಧಾರಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಯೋಗಕ್ಷೇಮಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಉತ್ತೇಜನವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ, ವಾರದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗಬಹುದಾದ ಕೆಲವು ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಿಂದಿನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನು ನೀವು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿರಾಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಇದು ಅವರ ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಕಳವಳಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದರೂ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ, ಬಡ್ತಿಯ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ದೂರವಾದಂತೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ನೀವು ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೀರಿ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹಾಜರಾಗುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ನಂಬುವ ಸಮಯ ಇದು.
ಧನು: ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಉತ್ತಮ ವೈದ್ಯರಿಂದ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮಹಿಳೆಯರಿಂದ ಗಮನಾರ್ಹ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ನೀವು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಿದ ನಂತರವೇ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಅನುರಾಗದಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ದುರದೃಷ್ಟವಶಾತ್, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು.
ಮಕರ: ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಉತ್ತಮ ವಾರವಾಗಿದ್ದು, ಆರೋಗ್ಯವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತೋರಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಹಣವು ವಿವಿಧ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹರಿದುಬರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಾಗ ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮಿಗಳು ಆತುರಪಡಬಾರದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ನಡುವಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಮೀಕರಣವು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಾಸ ಹೊಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಸಹಪಾಠಿಗಳಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಲು ಹಿಂಜರಿಯಬಾರದು. ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಯೋಜನೆಯು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕರುಣಿಸಲಿದೆ.
ಕುಂಭ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರವು ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಸದೃಢವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಜೀವನಶೈಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತೋರಬಾರದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವು ಹೆಚ್ಚಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಹೊಸ ಜನರಿಂದ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಸಮಯವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ನೀವು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಬಾರದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆಪಡುತ್ತೀರಿ. ಆದರೂ, ಕುಟುಂಬದ ಒತ್ತಡವು ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ಪಾದಕ ಸಮಯವಾಗಿದ್ದು, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಘರ್ಷಣೆಯಿಂದ ದೂರವಿರಿ ಹಾಗೂ ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ.
ಮೀನ: ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕತೆ ಅಗತ್ಯ. ದೈಹಿಕ ಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಬೇಕಾದರೆ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರದಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನೀವು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಹಂ ಅನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಮದುವೆ ಅಥವಾ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ಇರಬಹುದು. ಈ ವಾರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಅವಧಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದಾಟಲು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ.