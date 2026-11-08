12 ರಾಶಿಗಳ ಈ ವಾರದ ಫಲಾನುಫಲ ಇಲ್ಲಿದೆ
Weekly Horoscope: ನವೆಂಬರ್ 8 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 14 ರವರೆಗಿನ ವಾರದ ಭವಿಷ್ಯ.
Published : November 8, 2026 at 7:00 AM IST
ಮೇಷ: ಈ ರಾಶಿಯವರು ಈ ವಾರ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶ ಕಾಣಲಿದ್ದಾರೆ. ಕೋಪದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸಬೇಡಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅಪಘಾತದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆಭರಣಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಗೆ ದುಬಾರಿ ಉಡುಗೊರೆ ನೀಡಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ವಾರ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ವಿವಾದವಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಜಗಳ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏಕಾಗ್ರತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಹೊರಗಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳತ್ತ ಗಮನ ಹರಿದು ಓದಿಗೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಏರುಪೇರುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡಬಹುದು. ಸಮತೋಲನದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಯಂತ್ರಣ ಇರಲಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ವಿವೇಕದಿಂದ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗವಾಗುವ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಲಹೆ ಸಿಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ವ್ಯವಹಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ವಿವಾದದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮಿಥುನ: ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಸಕ್ಕರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡದಾಯಕವಾಗಿರಬಹುದು. ಹಣದ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಈ ವಾರ ತುಂಬಾ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಾರ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಕಿವಿ ನೋವು ಅಥವಾ ಕಿವಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭ ದೊರೆಯಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ತುಂಬಾ ಹತ್ತಿರವಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉತ್ಸಾಹ ಇರಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ನೀಡಬಹುದು. ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರ ಕಾರಣದಿಂದ ಓದಿನತ್ತ ಗಮನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ಸೋಂಕು ಕಾಡಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದರೂ ಖರ್ಚುಗಳೂ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಕೆಲಸದ ನಿಮಿತ್ತ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಒತ್ತಡ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದು ಓದಿನ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಕನ್ಯಾ: ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ಅಗತ್ಯ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಮೊಣಕಾಲುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಗುರವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಿ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಮಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ಅಥವಾ ಇಂಕ್ರಿಮೆಂಟ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಮನಚಲನೆಯಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಓದಿನತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ: ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಮಧ್ಯಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಿವಿ ನೋವು ಅಥವಾ ಗಂಟಲು ನೋವು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದಾದರೂ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಸಾಲ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಬೆಳೆದು ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಮಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಪದೋನ್ನತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಹಣದ ಅಗತ್ಯ ಎದುರಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಿನ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೊಡದಿದ್ದರೆ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಕಾಣಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಹಲವು ಆಸೆಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ವ್ಯವಹಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹದಿಂದಿದ್ದು, ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮೊದಲು ಸ್ನೇಹದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂಧ ಉಳಿದಿದ್ದರೂ, ಈಗ ಸಂಬಂಧಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಗುರುತು ಸಿಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ತಾಂತ್ರಿಕ ಕೋರ್ಸ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳು ಸಿಗಬಹುದು.
ಧನು: ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಗಾಯವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಹಲವು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಬಹುರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ದೊಡ್ಡ ಯೋಜನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಫಲ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವೇತನ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮನದ ಮಾತು ಹೇಳಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಮಾತುಕತೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ಓದಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಯಾಗಿದ್ದು, ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬಹುದು.
ಮಕರ: ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮನಮುಕ್ತವಾಗಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಲು ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ದೂರದ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಕೆಲಸದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷಕರ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಬಹುದು. ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಂತಿದ್ದ ಹಣ ಮರಳಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರೋಗ್ಯವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ವಾರ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ಕುಂಭ: ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಇನ್ನಷ್ಟು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಹಣ್ಣು ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮಿಶ್ರವಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ವ್ಯವಹಾರದ ನಿಮಿತ್ತ ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ವಾರ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಸುತ್ತಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಶೇಷ ಕೆಲಸಕ್ಕಾಗಿ ಕುಟುಂಬದವರೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಯಾವುದಾದರೂ ಕಾರಣದಿಂದ ಓದನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಬರಬಹುದು.
ಮೀನ: ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಇರಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಸ್ತತೆಯಿಂದ ದಣಿವು ಕಾಣಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಕೆಲವು ಅನಿವಾರ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದು, ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಬಹಳ ಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಿನ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು, ಆದರೂ ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
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