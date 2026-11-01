ಆರೋಗ್ಯ, ಉದ್ಯೋಗ, ಹೂಡಿಕೆ, ಪ್ರೀತಿ, ವ್ಯಾಪಾರ... ವಾರದ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲೇನಿದೆ?
Weekly Horoscope: ನವೆಂಬರ್ 01 ರಿಂದ ನವೆಂಬರ್ 07 ರವರೆಗಿನ ವಾರದ ಭವಿಷ್ಯ.
Published : November 1, 2026 at 7:05 AM IST
ಮೇಷ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣು ಅಥವಾ ತಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಸುವ ಯೋಜನೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಲಾಭವೂ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ವಾರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ತಪ್ಪು ದಿಕ್ಕಿನತ್ತ ಹೋಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳು ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆತುರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಪ್ಪು ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಓದಿನಿಂದ ಗಮನ ಬೇರೆಡೆ ತಿರುಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ದಿನಚರಿಯಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಸನ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಹಳೆಯ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತೆ ಕಾಡಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸುವವರು ಮನೆಯ ಹಿರಿಯರ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಾರ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಕೂಡಿರಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕದ ಮೂಲಕ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಮಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ಕಾರಣದಿಂದ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ವಾರ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದರೆ ತಮ್ಮ ಗುರಿಯ ಮೇಲೆಯೇ ಸಂಪೂರ್ಣ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು.
ಮಿಥುನ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಕಣ್ಣು ಅಥವಾ ಮೊಣಕಾಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಈ ವಾರ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಮನೆಯ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು. ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಈ ವಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಗತ್ಯ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಹಳೆಯ ಕೆಲಸ ಬಿಟ್ಟು ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಪಡೆಯಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನದ ಮಾತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಪ್ರೀತಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಹತ್ತಿರಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಗಮನ ಇತರ ವಿಷಯಗಳತ್ತ ಹೆಚ್ಚು ತಿರುಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಕರ್ಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತಲೆ, ಚರ್ಮ ಅಥವಾ ಗಂಟಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಮೋಸದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ಹಿರಿಯರು ಅಥವಾ ಅನುಭವಿಗಳ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ವಾರ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಿಯ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಹತ್ತಿರವಾಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಎದುರಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ವಿವೇಕದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಓದಿನತ್ತ ಗಮನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ನೋವು ಅಥವಾ ಕಾಯಿಲೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವೆಚ್ಚಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಯಾವುದಾದರೂ ವಿವಾದವನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸಲು ಸಹ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲದಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಮಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಹಕಾರ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ತುಂಬಾ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿಡಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಯಮ ಅಗತ್ಯ; ಸಹನೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೆ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಪ್ಪು ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಂಗತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಓದಿನತ್ತ ಗಮನ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ: ರಾಶಿಯವರು ಈ ವಾರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ತೊಂದರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗ್ರತೆ ಅಗತ್ಯ. ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು, ಆದರೆ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಅಥವಾ ವಾದವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ವಾರ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷದಿಂದ ಕೂಡಿರಬಹುದು; ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರಮದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಚಯ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧ ಇರಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಇತರ ಸಣ್ಣ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡಬಹುದು. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ನಷ್ಟವೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಜಮೀನು ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ದೀರ್ಘಾವಧಿಗಾಗಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಹೆಚ್ಚಳ ಕಾಣಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯನ್ನು ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ದೂರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮ ತೋರಬೇಕು.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಹಿಂದಿನಿಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊರಗೆ ಸುತ್ತಾಟ ಅಥವಾ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಷ್ಟ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಪದೋನ್ನತಿ ದೊರೆಯುವಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಅಡ್ಡಿಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಕೋಪಗೊಂಡಿದ್ದ ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯದ ಮೂಲಕ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಧನು: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಕಾಡಬಹುದು. ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಕೈ ತೆರೆಯಿರಬಹುದು, ಇದರಿಂದ ವೆಚ್ಚಗಳು ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಸುತ್ತಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಹಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎತ್ತಬೇಡಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮನಸ್ಸು ಈ ವಾರ ಓದಿನತ್ತ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದರಿಂದ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮಕರ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಹಳೆಯ ಕಾಯಿಲೆ ಇದ್ದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಬೆಳೆದು ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅನುಭವವಾಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಸುತ್ತಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಆತುರಪಡಬಾರದು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ಕುಂಭ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತ ಅಥವಾ ಜಲದೋಷ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಹಣದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚಗಳೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಾಗ್ವಾದ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಬೇರೆ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ನೀಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿಯೂ ಅತ್ತೆಮನೆಯವರೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ತಾಪ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಓದಿನತ್ತ ಆಸಕ್ತಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಮೀನ: ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತರು ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬ್ಯುಸಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ವಾರ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ನಷ್ಟವೂ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಹಿರಿಯರ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ವಾರದ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಭಾಗ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮೂಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಭಾಗವಹಿಸಬಹುದು. ಯಾವುದಾದರೂ ಪಾರ್ಟಿ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆಯೋಜಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದಾಯ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಆರಂಭವನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಉಳಿದ ದಿನಗಳು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿವೆ.