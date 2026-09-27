ವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: 12 ರಾಶಿಗಳ ಫಲಾನುಫಲ ಹೀಗಿದೆ
ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 27 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 03ರವರೆಗಿನ ವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ..
Published : September 27, 2026 at 7:30 AM IST
ಮೇಷ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಈ ವಾರ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನವನ್ನು ಉತ್ತಮಗೊಳಿಸಲು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಬೆಳೆದು ಅವುಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ತೊಂದರೆ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ವಾರ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಗಾತಿಯ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಹಿಂದೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ವಿಷಯವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ವೃಷಭ: ರಾಶಿಯವರು ಈ ವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ನೀಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಜಮೀನು, ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಗೊಂದಲದ ಕಾರಣದಿಂದ ಕೆಲಸ ಬದಲಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ವಿವಾದ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಾರ ಸರಿಯಾಗಿದ್ದರೂ, ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಶ್ರಮ ಅಗತ್ಯ.
ಮಿಥುನ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ರಕ್ತಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ಈ ವಾರ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳ ಹಳೆಯದಾಗಿ ನಿಂತಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತೆ ಆರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಕಳೆದುಕೊಂಡ ಅಥವಾ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪಡೆಯುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದ ಕಾರಣದಿಂದ ಅಂತರ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಮನಸ್ತಾಪ ಅಥವಾ ಕಹಿತನ ಇದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಪರಸ್ಪರ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕ ನಿವಾರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹೊರಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಮನೆಯ ನವೀಕರಣ ಅಥವಾ ವಾಹನ ಖರೀದಿಗೆ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ನಷ್ಟ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳು ಸಿಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಎತ್ತುವುದರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
ಸಿಂಹ: ರಾಶಿಯವರು ಈ ವಾರ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಡಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಒಂದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಖರೀದಿಸುವಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ ಅಥವಾ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹದಗೆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿಷಯವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಸೋಂಕನ್ನು ಲಘುವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ. ಜಮೀನು, ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಖರೀದಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಅನೇಕ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಕೆಲಸ ಬದಲಾವಣೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿ ಯೋಚಿಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಓದಿನಿಂದ ಬೇರೆಡೆ ತಿರುಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದು, ಇದರಿಂದ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಎದುರಾಗಬಹುದು.
ತುಲಾ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರ ಜ್ವರ, ಶೀತ ಅಥವಾ ಕೆಮ್ಮಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ವಾರ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿದ್ದು, ಹಳೆಯ ಮನಸ್ತಾಪಗಳನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ತಮ್ಮ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರೆ ಪದೋನ್ನತಿ ಸಿಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೃತ್ತಿಜೀವನಕ್ಕಾಗಿ ಪರಿಶ್ರಮಿಸಿದರೆ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸವಾಲಿನದ್ದಾಗಿರಬಹುದು. ಹೊಟ್ಟೆ ಅಥವಾ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ವಾರ ಹೆಚ್ಚು ಖರ್ಚಿನದ್ದಾಗಿದ್ದು, ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಜಗಳ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯ ಚಿಡಿಚಿಡಿತನದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ವಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ನೀಡಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶ್ರಮಿಸಿದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಧನು: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ನೀವು ತಾಜಾ ಮತ್ತು ಚುರುಕಾಗಿ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಣವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದ್ದರೂ, ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೂ ಗಮನ ನೀಡಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮಧುರತೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಹಳೆಯ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಆರಂಭಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಹಳೆಯ ಉದ್ಯೋಗದಿಂದ ಮತ್ತೆ ಆಫರ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಾರ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದರೂ ಕಾಲೇಜು ಅಥವಾ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ವಿವಾದ ಉಂಟಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ.
ಮಕರ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೈಗ್ರೇನ್ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ವಿದೇಶಿ ಅಥವಾ ಹೊರಗಿನ ಕಂಪನಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಹೆಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತರು ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮನದ ಮಾತು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರ ಕುರಿತು ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಕಾರ್ಯಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗಮನ ಓದಿನಿಂದ ಬೇರೆಡೆ ತಿರುಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಕ್ಷಣದ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಕುಂಭ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ತಲೆ ಅಥವಾ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆರ್ಥಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವಾಗ ನಷ್ಟದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಯೋಚಿಸಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಹಣದ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಹಣ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪದೋನ್ನತಿಯ ಅವಕಾಶವೂ ಸಿಗಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ವಾರ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದು, ಹೊಸ ಸಂಶೋಧನಾ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯಬಹುದು.
ಮೀನ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜ್ವರ ಅಥವಾ ಚರ್ಮರೋಗದ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಬೆಳೆದು ಅವುಗಳಿಂದ ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಹಳೆಯ ಮನಸ್ತಾಪಗಳು ದೂರವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದರೆ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊರಗೆ ಸುತ್ತಾಟಕ್ಕೆ ಹೋಗುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ದೊಡ್ಡ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆ ಅಥವಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ದೂರವಿರಿ.