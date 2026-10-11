ವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಹಲವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲ, 12 ರಾಶಿಗಳ ಫಲಾಫಲ ಹೀಗಿದೆ!
ಅಕ್ಟೋಬರ್ 11 ರಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 17 ರವರೆಗಿನ ವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ.
Published : October 11, 2026 at 7:33 AM IST
ಮೇಷ: ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮಿಗಳಿಗಾಗಿ ಈ ವಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ನಿಜಸ್ವರೂಪವನ್ನು ಅರಿತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಆಗಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧ ಹೊಸದಾಗಿ ಆರಂಭವಾದಂತೆ ಭಾಸವಾಗಬಹುದು. ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೇ ನೀವು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಿಂದಿನ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಫಲ ಸಿಗಬಹುದು. ಪದೋನ್ನತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ, ಬ್ಯಾಂಕ್ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ನಡುವೆ ಉತ್ತಮ ಸಮತೋಲನ ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ಎರಡೂ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ. ಸೃಜನಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಕೈಹಾಕಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ವಾರ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ವೃಷಭ: ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ಕೇಳಿಬರಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತಿರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿ ದೂರವು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವುದರಿಂದ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಬಲದಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬಲವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಲಸವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ಸಮಯ ಪ್ರಗತಿದಾಯಕವಾಗಿದೆ. ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಹೊಸ ಆಫರ್ಗಳು ಅಥವಾ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಯೋಚಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದಾಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೂ ಖರ್ಚುಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿವೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಗಮನ ನೀಡುವುದು ಮುಖ್ಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಾರ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಓದಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಬಹುದು. ವಾರದ ಆರಂಭ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ಮಿಥುನ: ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ತಾಜಾತನ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಮನಮುಕ್ತವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಿಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು, ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಇದರಿಂದ ಕುಟುಂಬದವರೂ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಕೆಲಸದ ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ತಪ್ಪಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಕಡಿಮೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಾರ ಹಲವು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರಬಹುದಾದ್ದರಿಂದ ಮರುಪಠಣ ಅಗತ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಧಾರಣೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಆಸಕ್ತಿ ಮೂಡಬಹುದು. ವಾರದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವವರು ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದು, ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಮತ್ತು ಬಲಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲಸವನ್ನು ವೃತ್ತಿಪರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಾರ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣ ಸಂತೋಷಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಅರಿತು ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ತಾಯಿ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ವಾರ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ಸಿಂಹ: ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ರೊಮ್ಯಾಂಸ್ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಿನಿಮಾ ನೋಡಲು ಅಥವಾ ಹೊರಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಹೋಗಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನದ ಮಾತನ್ನು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಬಹುದು. ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳು ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಹಲವು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ವಾರದ ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳು ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಹಣದ ಹರಿವು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ನಿರೀಕ್ಷಿಸದ ಹಣವೂ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ ವಾರದ ಆರಂಭ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿಧಾನವಾಗಿದ್ದು, ಖರ್ಚುಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಚಿಂತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಅಗತ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯವು.
ಕನ್ಯಾ: ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಭಾಗಶಃ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಮಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ವಿವೇಕ ಪ್ರದರ್ಶಿಸುತ್ತೀರಿ. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ವರ್ಗಾವಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಆದಾಯ ವೇಗವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ಖರ್ಚುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಹರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಗ್ರೂಮಿಂಗ್, ಸ್ವಯಂ ಆರೈಕೆ ಅಥವಾ ಹೊಸ ಶಾಪಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಿಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದ ಫಲ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಅಂತಿಮ ದಿನಗಳು ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿವೆ.
ತುಲಾ: ಈ ವಾರ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಕ್ರಿಯರಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ವಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿನ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿಯ ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಾಢವಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದ ಪರಿಶ್ರಮಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿರೋಧಿಗಳು ಶಾಂತವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೆಲವು ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರಿಕ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ವಾರದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ವೇಗ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಫಲಿಸುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಬಹುದು. ಖರ್ಚುಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಲಿಷ್ಠರಾಗಿರುವ ಭಾವನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ವಾರ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಯಾವುದಾದರೂ ವಿಷಯದ ಕುರಿತು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಜಗಳ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದ ಸಹಾಯ ದೊರೆಯಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೂ ವಾರ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಯಾವುದಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ಲಾಭ ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮುಂದುವರಿಸಿ. ವಾರದ ಆರಂಭದಿಂದಲೇ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ವೇಗ ನೀಡಿ ಸಮಯವನ್ನು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ವಾರ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷಕರ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಪರೀಕ್ಷಾ ಫಲಿತಾಂಶವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬಹುದು. ವಾರದ ಆರಂಭ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.
ಧನು: ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಫಲಪ್ರದವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಸಮಯ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ರೊಮ್ಯಾಂಸ್ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಪುಣತೆ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಾರ ವಿಶೇಷ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದ ಕಾರಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಸರವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದರಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಗೆ ಈ ವಾರ ಬಹಳ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಿನ ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಸಮತೋಲನದಿಂದ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ವಾರದ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಮಕರ: ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮನಮುಕ್ತವಾಗಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕೊರತೆ ಇರದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸುಂದರಗೊಳಿಸಲು ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ದೂರದ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಕರೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದು ಅಥವಾ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಯೋಜಿಸುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಗಂಭೀರತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಸಂತೋಷಕರ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವೇಗ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣಬಹುದು. ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನಗಳು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಏಕಾಗ್ರತೆ ಬಲವಾಗಿದ್ದು, ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಫಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಅಟಕಿದ್ದ ಹಣ ಮರಳಿ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆರೋಗ್ಯವೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೂ ವಾರ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ.
ಕುಂಭ: ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ವಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಮನದ ಮಾತು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ವಾರ ಬಹಳ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಗಮನ ಹರಿಸಿ. ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಬಹುದು. ನೀವು ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದ ಕೆಲವು ಗುಪ್ತ ಯೋಜನೆಗಳು ಇದ್ದರೆ ಅವು ಕಾನೂನುಬಾಹಿರವಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ, ಇಲ್ಲವಾದರೆ ತೊಂದರೆ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈ ವಾರ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದರ ಮೇಲೆ ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದಾಯ ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಓದಿನ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗ್ರತೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಕೊನೆಯ ದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಮೀನ: ಈ ವಾರ ನಿಮಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಮಟ್ಟದ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಸೃಜನಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಪ್ರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಿವಾಹಿತರು ಗೃಹಸ್ಥ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಸ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು ಮತ್ತು ಅವನ್ನು ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ವಾರ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮವೇ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಪ್ರಯತ್ನ, ಹೊಸ ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ತಂತ್ರಗಳು ಮತ್ತು ಉತ್ತಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರುಗಳು ಇರಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ದಿನಚರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ಫುಡ್ ಪಾಯ್ಸನಿಂಗ್ ಅಪಾಯ ಇರುವುದರಿಂದ ತುಂಬಾ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಓದಿನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯಬಹುದು. ವಾರದ ಮಧ್ಯಭಾಗ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ.