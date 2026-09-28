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ಸೋಮವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಇಲ್ಲಿದೆ 12 ರಾಶಿಗಳ ಇಂದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಂಗ; ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇನಿದೆ?

ಸೋಮವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಂಗ ಹೀಗಿದೆ.

TODAY'S HOROSCOPE AND PANCHANG FOR TWELVE ZODIAC SIGNS
ಸೋಮವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 28, 2026 at 7:20 AM IST

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ಪಂಚಾಂಗ:

28-09-2026

ಸೋಮವಾರ

ಸಂವತ್ಸರ : ಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ

ಆಯನ : ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ

ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ

ತಿಥಿ : ದ್ವಿತೀಯಾ

ನಕ್ಷತ್ರ : ರೇವತಿ

ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 06:07 ಗಂಟೆಗೆ

ಅಮೃತಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:39 ರಿಂದ 03:09ಗಂಟೆವರೆಗೆ

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:31 ರಿಂದ 01:19 ಮತ್ತು 02:55 ರಿಂದ 03:43 ಗಂಟೆವರೆಗೆ

ರಾಹುಕಾಲ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 07:37 ರಿಂದ 09:08ವರೆಗೆ

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 06:10 ಗಂಟೆಗೆ

ಮೇಷ: ಭಾವನೆಗಳು ಸದಾ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡುತ್ತವೆ. ವಿಷಯಗಳು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿದಾಗ, ಜೀವನ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ವಿಷಯಗಳ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾಗವನ್ನು ನೋಡಬೇಕು, ಡೈನಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಮೇಲಿರುವ ಆಹಾರ, ನಿಮ್ಮ ವಾರ್ಡ್ ರೋಬ್ ನಲ್ಲಿರುವ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕು.

ವೃಷಭ: ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಲ್ಲಿ, ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಆವಿಷ್ಕಾರದೊಂದಿಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳನ್ನೂ ಸವಾಲೆಸೆಯುತ್ತೀರಿ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ನ ಕಾಲಬೆರಳು ತುಳಿಯಬಹುದು, ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯಗಳನ್ನು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸುವ ಪರಿಸರ ಮೂಡುತ್ತದೆ.

ಮಿಥುನ: ಇಂದು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಸಾಧ್ಯಾಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ತೂಗಬೇಕು. ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನೀವು ಇಂದು ಎಲ್ಲ ವಿಷಯಗಳನ್ನೂ ಬಹಳ ಹಗುರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ದಿನದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಆಸಕ್ತಿಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಚಿಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮದೇ ಹಿತಾಸಕ್ತಿ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.

ಕರ್ಕಾಟಕ: ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯ ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬೇಕು. ನೆರವಾಗುವ ಮೊದಲು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯನ್ನು ಮೊದಲು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ. ಸಂಜೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಣಯದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರಗೊಳಿಸಿ ಅಪಾರ ಆನಂದ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಸಿಂಹ: ನೀವು ವಿಶ್ವದ ಸಂಕಟಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿರಬೇಕು ಎಂದು ಬಯಸುವುದು ಇಂದು ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಉದ್ದೇಶದ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಸದೃಢವಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಸಂಜೆ, ನೀವು ಭರವಸೆ ನೀಡಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಕುರಿತು ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ಒಂದು ಆಕರ್ಷಕ ಟ್ರಿಪ್ ಅಥವಾ ನೈಟ್ ಔಟ್ ಸಮಯವಿದು.

ಕನ್ಯಾ: ನಿಮ್ಮ ಗಮನದ ಮಟ್ಟ ಇಂದು ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಆನಂದ, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೀರಿ. ಕಥೆಯಲ್ಲಿ ತಿರುವು ಬರಬಹುದು; ಚಿಂತೆ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.

ತುಲಾ: ಎಲ್ಲ ಸಾಧನೆಗಳೂ ಮುಂಚೆಯೇ ರೂಪಿಸಿದ್ದವು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ನಕ್ಷೆಯನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಇಂದು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಧೇಯ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ; ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಸಂಜೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ಎರಡರ ನಡುವೆ ಸಮಾನವಾಗಿ ಸಮಯ ಹಂಚುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ವೃಶ್ಚಿಕ: ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಡಿಯಾ ಮೊಗಲ್ ಆಗಲು ಬಯಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ಬಯಸಿದ್ದು ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ತೆರಬೇಕು. ಅಸಾಧಾರಣ ಬಂಧ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿದ್ದು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತ ಹತ್ತಿರವಾಗಿಸಿದೆ.

ಧನು: ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿರುವುದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಹ-ಕೆಲಸಗಾರರ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಿ. ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಬಯಕೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿರಿ.

ಮಕರ: ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮಗೆ ಹಲವು ಬಾರಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ತಮ್ಮ ಕುರಿತು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೂರುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ಆತ/ಆಕೆ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ, ಏಕೆಂದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮೆಯನ್ನು ಡಿನ್ನರ್ ಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವಿಜೇತರಾಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳನ್ನು ಮೀರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಹೊಗಳುತ್ತಾರೆ.

ಕುಂಭ: ನೀವು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ದಿಢೀರ್ ಎಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳೂ ನಿಮಗೆ ಸಲ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ! ಸಹಜವಾಗಿ ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷ ಹೊಂದಿರುವುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು. ಅವರು ನೀವು ಹೇಳಿದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೊನೆಯಾಗುವ ಮೊದಲು ಆನಂದಿಸಿ.

ಮೀನ: ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಅನುಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟಗೊಳ್ಳುವುದರತ್ತ ನೀವು ಮುನ್ನಡೆಯುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇಂದು ಸಕ್ರಿಯ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಚಿಟಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪರಿಹರಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕುದಾದ ಪರಿಹಾರ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದಲ್ಲದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸಲೂ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ಯಾವುದೇ ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮುನ್ನ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ ಮತ್ತು ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೂ ಅಗತ್ಯ ಚಿಂತನೆ ಇರಲಿ.

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