ಗುರುವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ, ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ : ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಇದು ಸುದಿನ
ಗುರುವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ.
Published : October 30, 2025 at 7:57 AM IST
ಪಂಚಾಂಗ
ದಿನಾಂಕ : 30-10-2025
ವಾರ : ಗುರುವಾರ
ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಶ್ವವಸು
ಆಯನ: ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಮಾಸ : ಅಶ್ವಿನ್
ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ : ಅಷ್ಟಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ : ಶ್ರಾವಣ
ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 06:11ಕ್ಕೆ
ಅಮೃತಕಾಲ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 09:06 ರಿಂದ 10:34ರವರೆಗೆ
ರಾಹುಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 13:29 ರಿಂದ 14:56ರವರೆಗೆ
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 10:11 ರಿಂದ 10:59 ಹಾಗೂ 14:59 ರಿಂದ 15:47ರವರೆಗೆ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 05:51ಕ್ಕೆ
ಈದಿನದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ : ನಿವಿಂದು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮದು ಖಚಿತವಾದ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತು ದೋಷರಹಿತ ಅನುಷ್ಠಾನ ಕೈಗೂಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಟು. ನಿಮ್ಮ ಈ ಪ್ರಗತಿ ಬಸವನ ಹುಳುವಿನಂತೆ. ಆದರೂ, ನಿರಾಸೆ ಹೊಂದಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ಕೃಪೆ ಇದೆ.
ವೃಷಭ : ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಗತಿ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. ಹಣಕಾಸಿನ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಬಾಗಿಲು ತಟ್ಟುತ್ತವೆ. ಅದು ಅಪರೂಪದ ಅತಿಥಿಗಳಂತೆ. ನೀವು ಭೌತಿಕ ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಮಿಥುನ : ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಇಂದು ಇತರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಪ್ರೇರಣೆಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಭದ್ರತೆ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುತ್ತಾ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೈಕೆಯ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಜನರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಶ್ಲಾಘನೆ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ : ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸುತ್ತುವರಿಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆಯಿಂದ ಅವರನ್ನು ರಂಜಿಸುತ್ತೀರಿ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಔನ್ನತ್ಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ.
ಸಿಂಹ : ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು. ಒಂದು ಕಡೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಅಥವಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ಅಸಂತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ, ಇನ್ನೊಂದೆಡೆ ನೀವು ಸಟ್ಟಾ ಉದ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಗಳಿಕೆ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಕೆಲ ಮಿತ್ರರ ಸಲಹೆಯ ಮೇರೆಗೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.
ಕನ್ಯಾ : ನೀವು ಇಂದು ಐಡಿಯಾಗಳ ಅತಿಯಾದ ಹರಿವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಗುಣಪಡಿಸುವ ಸ್ಪರ್ಶವಿದೆ. ಹಲವು ಜನರಿಗೆ ನೆರವಾಗಲು ಸಮರ್ಥರಾಗುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಬಹಳ ವಿವೇಚನೆಯುಳ್ಳವರು, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಓದುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ನಿಮಗೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ : ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಸದಾ ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲ ದಿನಗಳಿಗಿಂತ ಇಂದು ಸರ್ಕಾರದ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಮತ್ತು ಅಪೂರ್ವ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಾಧನೆಗಳಾಗುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಶಂಸನೀಯ ಸೇವೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಪುರಸ್ಕರಿಸಲ್ಪಡುವುದು ಖಂಡಿತ.
ವೃಶ್ಚಿಕ : ನೀವು ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟ ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದುದನ್ನು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಶ್ರಮ ಪಡುತ್ತೀರಿ. ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಹವರ್ತಿಗಳಿಂದ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಡೆದ ನಂತರ ಫಲದಾಯ ಮತ್ತು ಮೌಲಿಕ ಎನಿಸುತ್ತದೆ.
ಧನು : ನಿಮ್ಮ ಒಳಗಿರುವ ಋಷಿ ಇಂದು ನಾಯಕತ್ವ ವಹಿಸುತ್ತಾನೆ. ನೀವು ಮನಃಶಾಂತಿಗೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಔಷಧ ಸೂಚಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಇಂದು ಜ್ಞಾನಿ ಮತ್ತು ಸಂತೃಪ್ತರು, ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂದೇಶ ಹರಡುತ್ತೀರಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಶಾಂತಿಯುತ ದಿನ ಕಾದಿದೆ.
ಮಕರ : ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯದ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಗೇಮ್ ಆಡುತ್ತೀರಿ. ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ; ನಿಮ್ಮ ಸಾಕ್ಷಾತ್ಕಾರಗಳೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಕೆಚ್ಚು ಇಂದು ನೀವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲ ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಉಳಿದಿದ್ದು ನಿಶ್ಚಿತ, ಯಾವುದೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಂದರೆಗೆ ಈಡು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ.
ಕುಂಭ : ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದುದನ್ನು ಇಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ! ಯಶಸ್ಸು, ಹಣ, ಪ್ರೀತಿ ಯಾವುದರ ಕುರಿತು ನೀವು ದಿಢೀರ್ ಎಂದು ಭರವಸೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರೋ ಅದು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ, ಓದು, ಸಂಶೋಧನೆ, ಚರ್ಚೆ ಅಥವಾ ಅಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಯ್ನು ನಡೆಸುತ್ತೀರಿ.
ಮೀನ : ಈ ದಿನ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುತ್ತೀರಿ. ಮನೆ ನವೀಕರಣ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಅಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚಗಳು ಏರುತ್ತವೆ. ಕಠಿಣ ದಿನದ ಕೆಲಸದ ನಂತರ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತ್ತು ಕೃತಜ್ಞತೆ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತವೆ.