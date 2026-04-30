ಗುರುವಾರದ 12 ರಾಶಿಗಳ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಪಂಚಾಂಗ: ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಬೇಡ
ಗುರುವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ, ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ.
Published : April 30, 2026 at 7:45 AM IST
ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ
ದಿನಾಂಕ: 30-04-2026
ವಾರ: ಗುರುವಾರ
ಸಂವತ್ಸರ: ಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ
ಆಯನ: ಉತ್ತರಾಯಣ
ತಿಥಿ: ಶುಕ್ಲ ಚತುರ್ದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ: ಚಿತ್ರ
ಅಮೃತ ಕಾಲ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 09:06 ರಿಂದ 10:40 ವರೆಗೆ
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:57 ರಿಂದ 10:45 ವರೆಗೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 2:45 ರಿಂದ 3:33 ವರೆಗೆ
ರಾಹುಕಾಲ: ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1:49 ರಿಂದ 3:24 ವರೆಗೆ
ಸೂರ್ಯೋದಯ: ಬೆಳಗ್ಗೆ 5:57 ಗಂಟೆಗೆ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ: ಸಂಜೆ 6:33 ಗಂಟೆಗೆ
ದಿನ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ: ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಎಂದು ನೀವು ತಿಳಿಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಏನೆಲ್ಲ ನೀಡುತ್ತೀರೋ ಅದು ನಿಮಗೆ ಒಂಬತ್ತು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಹಿಂದಿರುಗುತ್ತದೆ. ಈಗ ನೀವು ಮುಕ್ತ ಹಾಗೂ ನೆರವು ನೀಡಬಲ್ಲವರಾಗಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗೌರವ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ: ಇಂದು ಬೌದ್ಧಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವಂತೆ ಗಣೇಶ ನಿಮಗೆ ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ದಿನವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುವುದು ಸಾಬೀತಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಇಂದು ಚಿಂತೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿಯೂ ಒತ್ತಡಗಳಿಂದ ನೀವು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಗಳಿಸಲಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರಿಂದ ಶುಭಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಿರಿ.
ಮಿಥುನ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಚಿಂತನೆಗಳಿಂದ ತುಂಬಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಆತ್ಮೀಯರೊಂದಿಗೆ ಅದ್ಧೂರಿ ಡಿನ್ನರ್ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಇರಲಿ. ಹೊಟ್ಟೆ ಕೆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುವುದರಿಂದ, ನೀವು ತಿನ್ನುವುದರ ಅಥವಾ ಕುಡಿಯುವುದರ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಅನಾರೋಗ್ಯವನ್ನೂ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಸಿಂಹ: ಈ ದಿನ ಕಹಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಬಯಸಿದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ದಿನದ ನಂತರವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಮತ್ತಷ್ಟು ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ: ಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ಫಲಪ್ರದ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಉದ್ಯೋಗದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾಣುತ್ತಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಯ ಅನುಮೋದನೆ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ.
ತುಲಾ: ನೀವು ಇಂದು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳು, ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದರ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಇಂದು ಉನ್ನತಾಧಿಕಾರಿಗಳ ಕೋಪವನ್ನು ಭರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮತ್ತು ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಅವರನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದರಿಂದ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜನರು ನೀವು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕೋಪಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ನಿಮ್ಮ ದೂರದೃಷ್ಟಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಣಕಾಸು ಭದ್ರತೆಯ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಜಾಣರೆಂದು ನೋಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಧನು: ನೀವು ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಉಳಿಯಲು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸವಾಲಿನದಾದರೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೊಸ ಪ್ರಯತ್ನ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಡುವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಹಾಗೂ ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಆನಂದಿಸಿರಿ.
ಮಕರ: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿದ್ದು ಅವರಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ಮತ್ತು ಉತ್ತೇಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಆದರ್ಶ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ದಿನದ ನಂತರದ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಾರೊಂದಿಗೋ ವಾಗ್ಯುದ್ಧದಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತೀರಿ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಕೆಲ ಕಾನೂನು ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೂ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು.
ಕುಂಭ: ನೀವು ಇಂದು ಶಾಂತಿದೂತರ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನೂ ಔಚಿತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ತಂತ್ರದಿಂದ ಪರಿಹರಿಸುವ ಸಾಮರಸ್ಯದ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಉದ್ಯೋಗಾವಕಾಶಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನೀವು ಮಾಡಿದ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ನಿರ್ಧಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೃಪೆಯ ಸಂಜೆ ಆನಂದಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಮೀನ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸುವ ವಿಧಾನ ಕುರಿತು ಅತ್ಯಂತ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಹಳ ಗಂಭೀರವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನೀವು ಸದಾ ಪ್ರತಿಫಲ ಪಡೆಯದೇ ಇದ್ದರೂ ಇಂದು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಹ-ಕೆಲಸಗಾರರ ನಡುವೆ ಇಂದು ಜನಪ್ರಿಯರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಇರುವಂತೆಯೇ ಮುಂದುವರೆಯುವುದು ಮತ್ತು ಸಂತೃಪ್ತರಾಗುವುದು ಅಗತ್ಯ.
