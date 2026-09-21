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ಸೋಮವಾರದ ಭವಿಷ್ಯ, ಪಂಚಾಂಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಏರಿಳಿತ ಸಾಧ್ಯತೆ!

ಸೆಪ್ಟಂಬರ್ 21, 2026: ಸೋಮವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗ ಹೀಗಿದೆ...

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ಸೋಮವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : September 21, 2026 at 7:03 AM IST

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ಪಂಚಾಂಗ

ದಿನಾಂಕ : 21-09-2026

ವಾರ : ಸೋಮವಾರ

ಸಂವತ್ಸರ : ಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ

ಆಯನ : ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ

ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ

ತಿಥಿ : ನವಮಿ

ನಕ್ಷತ್ರ : ಅನುರಾಧ

ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 06:05 ಗಂಟೆಗೆ

ಅಮೃತಕಾಲ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 07:39 ರಿಂದ 09:13ರ ವರೆಗೆ

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 08:29 ರಿಂದ 09:17 & ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 02:53 ರಿಂದ 03:41ರ ವರೆಗೆ

ರಾಹುಕಾಲ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:47 ರಿಂದ 12:21ರ ವರೆಗೆ

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 06:36 ಗಂಟೆಗೆ

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ

ಮೇಷ: ಇಂದು, ನೀವು ಹೊರಹೋಗಲು ಉತ್ಸಾಹಿಗಳಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹುರುಪನ್ನುಒಳ್ಳೆಯ ಬಳಕೆಗೆ ಇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಸಮಯವೇ ಹೊರತು ಯೋಜಿಸುವುದಲ್ಲ. ನೀವು ಪರ್ವತಗಳನ್ನು ಎತ್ತುವ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರಗಳನ್ನು ದಾಟುವ ದಿನ. ನೀವು ನಂತರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪಾರ್ಟಿ ಮಾಡಿರಿ.

ವೃಷಭ: ಇಡೀ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೂರು ಆಳುತ್ತವೆ: ಶಕ್ತಿ, ಸಮೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಮೋಡಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ. ದಿನ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿದಂತೆ ವಿಷಯಗಳು ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ನೀವು ಬೇಸರವೆನಿಸಿದರೆ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬಿಡುವು ಪಡೆದು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆದು ನವೋತ್ಸಾಹ ತಂದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಮಿಥುನ: ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಕೆಲ ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಾಣುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿ ನೀವು ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪದಗಳು. ನೀವು ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ, ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಿ.

ಕರ್ಕಾಟಕ: ನಿಮ್ಮ ದಿಢೀರ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತದೆ. ದಿನದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ಋಣಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿರಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಗಮನ ನೀಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಿಂತ ಕ್ರಿಯೆ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಲಘು ಸಂಗೀತದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಸಿ.

ಸಿಂಹ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪೂರೈಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲ ಪವಿತ್ರ ಕಾರ್ಯ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಉದಾರತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.

ಕನ್ಯಾ: ನೀವು ನಾಯಕತ್ವ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ ನಿರ್ಧರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ನೀವು ಮಧ್ಯಾಹ್ನವನ್ನು ವಿಂಡೋ-ಶಾಪಿಂಗ್​ನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ ಕೊಳ್ಳಲು ಕಳೆಯಬಹುದು. ನೀವು ಸಂಜೆಯ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಗುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹತ್ತಿರದ ಮಿತ್ರ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ.

ತುಲಾ: ಇಂದು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕುಟುಂಬದ ದಿನ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಹಾಗೂ ಉತ್ತಮವಾದುದು. ಹತ್ತಿರದ ಮತ್ತು ದೂರದ ಬಂಧುಗಳು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯವನ್ನು ಗೆಲುವಿನಿಂದ ತುಂಬುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸುದ್ದಿ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ.

ವೃಶ್ಚಿಕ: ಇಂದು, ನೀವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಸಂಘಟಿಸುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಚಾತುರ್ಯ ತೋರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷ ಇಷ್ಟವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ದಿನದ ನಂತರದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಯಾವುದೇ ನಿರ್ಧಾರಗಳ ಕುರಿತೂ ಸಂಶೋಧನೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿಪೂರ್ಣ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಧನು: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ನೆಸ್ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಚಿಂತಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಅತ್ಯಂತ ಕುತ್ತಿಗೆ ಕೊಯ್ಯುವ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ಆನಂದಿಸುವ ಸಮಯ. ಸಂಜೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಕರ: ನೀವು ಹೊಸ ಉತ್ಪನ್ನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರೆ ಕೆಲ ಕಾಲ ತಡೆಯಿರಿ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕೆಂಬ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆಕ್ಷೇಪಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ನೀವು ಅಂದುಕೊಂಡಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು.

ಕುಂಭ: ನಿಮ್ಮ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬಾಸ್ ನಂತಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಬಾಯಿಗೆ ಕಾಲಿಡುವುದು ಇಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಪಟ್ಟು ಅಥವಾ ಒತ್ತಡ ಮಾಡಿದರೆ ನಾಳೆ ನೀವು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ವಿಷಾದಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತೀವ್ರವಾದ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಒತ್ತಾಯಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.

ಮೀನ: ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಸಿದ್ಧರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ನಾಟಕೀಯವಾದುದು ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಾದ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನುಕೂಲ ತ್ಯಾಗ ಮಾಡಿ ಸೌಖ್ಯವನ್ನು ನೀಡುತ್ತೀರಿ.

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