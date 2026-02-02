ಸೋಮವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ ಹಾಗೂ 12 ರಾಶಿಗಳ ಫಲಾಫಲ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಕ್ರಶ್, ಬಾಸ್ನ ಮನಸ್ಸು ಗೆಲ್ಲುವ ದಿನ!
ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಹಾಗೂ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ.
Published : February 2, 2026 at 7:01 AM IST
ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ
ದಿನಾಂಕ : 02-02-2026
ವಾರ : ಸೋಮವಾರ
ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಶ್ವವಸು
ಆಯನ : ಉತ್ತರಾಯಣ
ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ : ಪ್ರತಿಪದಾ
ನಕ್ಷತ್ರ : ಆಶ್ಲೇಷ
ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 6:45 ಗಂಟೆಗೆ
ಅಮೃತ ಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:58 ರಿಂದ 03:25ರವರೆಗೆ
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:9 ರಿಂದ 01:57 ಮತ್ತು 03:33 ರಿಂದ 04:21ರವರೆಗೆ
ರಾಹುಕಾಲ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 08:11 ರಿಂದ 09:38ರವರೆಗೆ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 06:18ಕ್ಕೆ.
ಮೇಷ: ಪೌಷ್ಠಿಕ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಸೇವನೆ ಹಾಗೂ ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನೀವು ಒಂದು ದಿನ ಅರಿಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಹೊಸ ಸ್ಥಳ ಅಥವಾ ಹೊಸ ತಿನಿಸಿನ ಅನ್ವೇಷಣೆಯಲ್ಲಿರಬಹುದು. ನೀವು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಚ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ: ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧ ಲಿಂಗಿಯಾದ ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವ ಭಾವನೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಬಾಗಿಲನ್ನು ತಟ್ಟುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಣಯದ ಪಕ್ಷಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆತರೆ ಅದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆಯೇ ವಿವಾಹದ ಮಂತ್ರಘೋಷ ಕಿವಿಗೆ ಬೀಳಲಿದೆ. ಇಂದು, ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಮಂತ್ರ ಪಠಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಮಿಥುನ: ನೀವು ಇಂದು ಹಲವು ಜನರಿಂದ ಹಲವಾರು ಬೇಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ನೀವು ಅವರ ಎಲ್ಲರ ಬೇಡಿಕೆಗಳಲ್ಲೂ ಪೂರೈಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರ ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ, ನೀವು ಇಂದು ಪರಿಹಾರವಾಗಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಜಾಣ್ಮೆ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲತೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಬದಲಾವಣೆಯ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ನೀವು ಶಾಂತವಾಗಿರುವುದು ಅಗತ್ಯ. ನೀವು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಸಾಧನೆ ಸುಲಭವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿನೋದ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆ ಇಂದಿನ ಪಾಸ್ವರ್ಡ್. ಸಾಮಾಜಿಕ ವಲಯ, ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ: ಸಾಕಷ್ಟು ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತಿದೆಯೋ ಅದರ ಕುರಿತು ನೀವು ಸಂತೋಷಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತಿರುವ ಕೆಲ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟಸಾಧ್ಯ. ನೀವು ವೈಯಕ್ತಿಕ ನಷ್ಟದ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಭಾವುಕರಾಗುತ್ತೀರಿ.
ಕನ್ಯಾ: ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇಂದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಅವು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಹೊರಗಿರಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನೂ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ನಿರಾಳವಾಗಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಪವಿತ್ರತಾಣಕ್ಕೆ ಪ್ರವಾಸದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ತುಲಾ: ನೀವು ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪಾದರಸದಂತಹ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸಂಜೆಯವರೆಗೂ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅದರ ನಂತರ, ಒಂದು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡೆಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರಿ. ಯಾವಾಗ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಕ್ಷಣ ಬರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವುದು ಸದಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಲೋಚನೆ ಎಂದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಇದು ಜನರನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಅವರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಶ್, ಪ್ರೀತಿ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಆಗಿರಲಿ. ನೀವು ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಉತ್ಸುಕರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಹಾದಿಯಲ್ಲಿರುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಣ್ಣುಗಳು ಹಾಗೂ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ಧನು: ನೀವು ಇಂದು ಏನನ್ನೇ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿರಿ, ನೀವು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಾಯಕನಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೈ ಕೆಳಗಡೆ ಇರುವವರಿಗೆ ಅವರು ಬಯಸಿದಾಗ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಸೂಚನೆ ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನೀವು ಅವರನ್ನು ಉತ್ತೇಜನ ಹಾಗೂ ಪ್ರೇರೇಪಣೆಯನ್ನೂ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಒಟ್ಟಾರೆ, ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಸಂತೋಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.
ಮಕರ: ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳು ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವುದಕ್ಕೆ ಜನಿಸಿರುವುದು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಮೂಡಿಸುತ್ತವೆ. ಹೌದು, ನೀವು ಇಂದು ಏನೇ ಮಾಡಿ, ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡದೇ ಇದ್ದರೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಿಳಿಯುತ್ತೀರಿ. ನಾಳೆ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಈ ದಿನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಮತ್ತು ಜೊತೆಗಾರರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚೊಕ್ಕದಾದ ಗುಣ ಮತ್ತು ಶಕ್ತಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವಕ್ಕಾಗಿ ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕುಂಭ: ನಿಮ್ಮ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಓಡುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಅನುಮಾನಗಳು ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಹೆಗ್ಗುರುತು ಮೂಡಿಸಲು ಕಟಿಬದ್ಧರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಹಲವರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೀರಿ.
ಮೀನ: ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮುಂಬದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುತೂಹಲದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿದ್ಯಮಾನದಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ವಹಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆ ನಿಮಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ವಿಧಿಯ ತೀರ್ಮಾನಕ್ಕೆ ಬಿಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ವೃತ್ತಿಪರವಾದುದಕ್ಕಿಂತ ಬೌದ್ಧಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳತ್ತ ಹೊರಳುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಾರ ಭವಿಷ್ಯ: ಆದಾಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆ, ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೈಹಿಡಿಯಬಹುದು, ಬರುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಿ!