ಶನಿವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ - ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಇಂದಿನ 12 ರಾಶಿಗಳ ಫಲಾಫಲ ಹೀಗಿದೆ
ಶನಿವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ.
Published : January 17, 2026 at 7:10 AM IST
ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ
ದಿನಾಂಕ : 17-01-2026
ವಾರ : ಶನಿವಾರ
ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಶ್ವವಸು
ಆಯನ : ಉತ್ತರಾಯಣ
ತಿಥಿ : ಕೃಷ್ಣ
ಮಾಸ : ಚತುರ್ದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ : ಮೂಲಾ
ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 6:45ಕ್ಕೆ
ಅಮೃತ ಕಾಲ : ಮುಂಜಾನೆ 06:45 ರಿಂದ 08:11ರ ವರೆಗೆ
ದುರ್ಮೂಹೂರ್ತ : ಮುಂಜಾನೆ 8:21 ರಿಂದ 9:9ರ ವರೆಗೆ
ರಾಹುಕಾಲ : ಮುಂಜಾನೆ 09:36 ರಿಂದ 11:02ರ ವರೆಗೆ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 06:10ಕ್ಕೆ
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ : ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪವರ್ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಲು ಬಯಸಬಹುದು. ಜನರು ಕೊಂಚ ತಲೆಬಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಫಲ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ! ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಘಟಿತರಾಗಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು.
ವೃಷಭ : ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಸಾಮಾನ್ಯತೆಯಿಂದ ಮೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ಕಾಲದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀವು ಬಳಸುವ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕ ರೀತಿಯ ನಾಯಕತ್ವದತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರುತ್ತೀರಿ.
ಮಿಥುನ : ಸಮುದಾಯ ಕೆಲಸಗಾರರು ಅಗತ್ಯ ಉತ್ತೇಜನ ಮತ್ತು ನೆರವನ್ನು ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಈ ಹಂತವನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ಕರ್ಕಾಟಕ : ಇಂದು, ಇತರರೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ನೀವು ಮುಕ್ತಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಇರಬೇಕು. ಆದರೆ, ಇದರ ಅರ್ಥ ಇತರರ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮತ್ತು ಮೃದುವಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದಲ್ಲ. ದಿನದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನ ಭಿನ್ನ ಹಾಗೂ ದೃಢವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ : ನೀವು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಪ್ರವಾಸ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಸೃಜನಶೀಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಅಗತ್ಯ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಚಲನಶೀಲ ದಿನ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.
ಕನ್ಯಾ : ನಿಮ್ಮ ಚಾಲನಾಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಬರಹವನ್ನು ನಿಮ್ಮದೇ ಕೈಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನ್ನುವ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಯಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ದೋಷರಹಿತವಾಗಿವೆ, ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಇರುವ ತೀವ್ರ ಬಯಕೆ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳತ್ತ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ನಾಯಕತ್ವ ಮತ್ತು ಚಿಂತಿಸುವ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನಾ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿಸುತ್ತವೆ.
ತುಲಾ : ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ವಿರೋಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಶತ್ರುಗಳನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕುರಿತು ಬಯಕೆ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ, ಅವರು ನಿಮಗೆ ಹಾನಿಮಾಡಲು ಮಸಿ ಬಳಿಯಲು ಹಲವು ವಿಧಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಹೊಡೆದಾಡುವ ಬದಲು ನೀವು ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ಸರಿಯಾಗಿರಲು ಯತ್ನಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಒಳನೋಟ ಬಳಸಿ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಬಹುದು
ವೃಶ್ಚಿಕ : ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಓದಿದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನದ ಪುಸ್ತಕಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದೀರಿ ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮಕ್ಕೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಗೆಲುವು ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನೇರವಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಎಲ್ಲರೂ ಗಮನಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಧನು : ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಅತ್ಯಂತ ತುರ್ತು ಅಗತ್ಯವೆಂದರೆ ಇಂದು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡಿ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಮತ್ತು ಬಂಧುಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಭೋಜನ ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಖಾಸಗಿ ಮಾತುಕತೆ ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷ ತರುತ್ತದೆ.
ಮಕರ : ಈ ದಿನ ಸುಸೂತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಆ ಕ್ಷಣದ ಪ್ರಚೋದನೆಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಹಾಳು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲ ಕನಸುಗಳು ನಿಜವಾಗುವುದನ್ನೂ ನೀವು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.
ಕುಂಭ : ನೀವು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಮತ್ತು ಬಹಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೀರಿ! ನೀವು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದೇ ದಾರಿಯನ್ನು ರೂಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಇದಲ್ಲದೆ ನೀವು ಬಯಸಿದ್ದು ಆಗಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ದಕ್ಷತೆ ಇದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ದೃಢಪಡಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಮೀನ : ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ದುಃಖಿತರಾಗುವುದರ ಕುರಿತು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಭಾವಗಳಿಂದ ನಿರಾಸೆಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ದಾಳಿ ಇಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರಲು ಸ್ವಯಂ-ನಿಯಂತ್ರಣ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅರಿವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿಜ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಂದ ನೋಡಲು ನಿಮಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತವೆ.