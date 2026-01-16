ETV Bharat / spiritual

ಶುಕ್ರವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ - ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ನಿಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಫಲ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ

ಶುಕ್ರವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ ಹಾಗೂ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ...

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : January 16, 2026 at 7:18 AM IST

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ

ದಿನಾಂಕ : 16-01-2026

ವಾರ : ಶುಕ್ರವಾರ

ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಶ್ವವಸು

ಆಯನ : ಉತ್ತರಾಯಣ

ತಿಥಿ : ಕೃಷ್ಣ

ಮಾಸ : ತ್ರಯೋದಶಿ

ನಕ್ಷತ್ರ : ಜ್ಯೇಷ್ಠ

ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 6:45ಕ್ಕೆ

ಅಮೃತ ಕಾಲ : ಮುಂಜಾನೆ 08:10 ರಿಂದ 09:36ರ ವರೆಗೆ

ದುರ್ಮೂಹೂರ್ತ : ಮುಂಜಾನೆ 9:9 ರಿಂದ 9:57 ಮತ್ತು 15:33 ರಿಂದ 16:21ರ ವರೆಗೆ

ರಾಹುಕಾಲ : ಮುಂಜಾನೆ 11:02 ರಿಂದ 12:27ರ ವರೆಗೆ

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 06:10ಕ್ಕೆ

ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ

ಮೇಷ : ನೀವು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ನಡುವೆ ಪರದಾಡುತ್ತೀರಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಅಗತ್ಯ. ನೀವು ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಆನಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಖ್ಯಾತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುವ ಬಯಕೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಬೆಳಕು ಕಾಣಲಿದೆ.

ವೃಷಭ : ನೀವು ಇಂದು ಬಹುತೇಕ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸೌಖ್ಯ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತಿಗೆ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ವ್ಯಾಪಾರಸಂಬಂಧಿ ಭೋಜನವು ಕೆಲ ಬಾಕಿ ಮಾತುಕತೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಯ ಕಾರ್ಯ ನಿರೀಕ್ಷಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಗತಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ಮಿಥುನ : ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾಲೆಸೆಯಬಹುದು. ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರ ಎರಡರ ಕುರಿತೂ ನೀವು ಗಮನವಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಅದೃಷ್ಟ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವವರಿಗೆ ಈಗ ಒಬ್ಬರನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕರ್ಕಾಟಕ : ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅದೇ ರೀತಿ ಹೃದಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಚುರುಕಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಈ ಪ್ರಸ್ತುತದ ವಾಸ್ತವಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿರುವ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಮನೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರತ್ತ ತೆರಳುತ್ತೀರಿ.

ಸಿಂಹ : ಅಪಾರ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮತ್ತು ಶ್ಲಾಘನೆಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದಿಂದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಮನ್ನಣೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನೀವು ಹೊಸ ಕಾರ್ಯ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರು, ಸಹ-ಕೆಲಸಗಾರರು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳ ಮಹತ್ತರ ಶುಭಾಕಾಂಕ್ಷೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೊತೆ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಕನ್ಯಾ : ನಿಮ್ಮ ಚಾಲನಾಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಬರಹವನ್ನು ನಿಮ್ಮದೇ ಕೈಗಳಿಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕೆನ್ನುವ ಒಂದೇ ಮನಸ್ಸಿನ ಬಯಕೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಘಟನಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ದೋಷರಹಿತವಾಗಿವೆ, ಮತ್ತು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ಇರುವ ತೀವ್ರ ಬಯಕೆ ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಯತ್ತ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಿರಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.

ತುಲಾ : ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಇಂದು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಈ ಅವಧಿಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಿ.

ವೃಶ್ಚಿಕ : ನೀವು ಇಂದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರತಿಫಲಗಳನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಮನೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾದ ಗಿಡಗಳ ಆರೈಕೆ, ಅಡುಗೆ, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ಇಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.

ಧನು : ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಗುರುತು ಕೆಲ ಉಡುಪು, ಅಕ್ಸೆಸರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಚಂಡ ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳುವ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಶ್ಲಾಘಿಸುವ ಅಸಂಖ್ಯ ಜನರನ್ನು ವಶೀಕರಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಕರ : ವಿವಿಧ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನಗದು ಹರಿವು ಇಂದು ಬರುತ್ತದೆ; ಆದರೆ, ನೀವು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಖರ್ಚಿನ ಮೇಲೂ ನಿಯಂತ್ರಣವಿರಿಸಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿನ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳು ಬಹಳ ಸಂಕೀರ್ಣವಾಗಬಹುದು, ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಹಜ ಮತ್ತು ಪಡೆದ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಂದ ಸೋಲಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಕುಂಭ : ಪರಿಪೂರ್ಣ ಮನೆಯನ್ನು ಹೊಂದುವ ನಿಮ್ಮ ಕನಸು ನನಸಾಗಿದೆ. ಗ್ರಹಗಳ ಸ್ಥಾನದಂತೆ, ಈ ಹಂತ ನಿಮಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಶಾಂತ ಹಾಗೂ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ದಿನ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ.

ಮೀನ : ಒಂದು ಯೋಗ್ಯ ದಿನ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಪೂರೈಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗ ಪಾವತಿಸುತ್ತೀರಿ. ಬಹಳ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದಿಂದ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

