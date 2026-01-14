ಬುಧವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ - ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊತ್ತು ತರುವ ರಾಶಿಗಳಿವು
ಎಲ್ಲೆಡೆ ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿ ಹಬ್ಬದ ಸಂಭ್ರಮ ಮನೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಈ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಅದೃಷ್ಟ ಹೊತ್ತು ತರುವ ರಾಶಿಗಳ ಮಾಹಿತಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : January 14, 2026 at 7:11 AM IST
ಜ. 14ಕ್ಕೆ ಸೂರ್ಯನು ಮಕರ ಸಂಕ್ರಾಂತಿಯ ನಂತರ ಮಕರ ರಾಶಿಗೆ ಚಲಿಸಲಿದ್ದು, ಈ ದಿನ ಯಾವ ರಾಶಿಚಕ್ರ ಚಿಹ್ನೆಗೆ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನವಿದೆ. ಎಲ್ಲಾ 12 ರಾಶಿಯವರ ಶುಭಫಲಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ
ದಿನಾಂಕ : 14-01-2026
ವಾರ : ಬುಧವಾರ
ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಶ್ವವಸು
ಆಯನ : ಉತ್ತರಾಯಣ
ತಿಥಿ : ಕೃಷ್ಣ
ಮಾಸ : ಏಕಾದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ : ಅನುರಾಧ
ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 6:45ಕ್ಕೆ
ಅಮೃತ ಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 13:52 ರಿಂದ 15:18ರ ವರೆಗೆ
ದುರ್ಮೂಹೂರ್ತ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:21 ರಿಂದ 13:9ರ ವರೆಗೆ
ರಾಹುಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:27 ರಿಂದ 13:52ರ ವರೆಗೆ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 06:09ಕ್ಕೆ
ಇಂದಿನ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ : ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಉತ್ಸಾಹ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿರಿ- ನಿಮ್ಮ ರನ್ನಿಂಗ್ ಶೂಗಳನ್ನು ಧರಿಸಿ ಮತ್ತು ಗೋಪ್ಯ ಗುರಿಯನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ವ್ಯಸ್ತರಾಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ, ಆದರೆ ಯಾವುದನ್ನೂ ಅತಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಇಂದು, ನೀವು ಗುಂಪು ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾಗುತ್ತೀರಿ.
ವೃಷಭ : ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರತ್ತ ಸೆಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆದ್ಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದಕ್ಕೂ ಅವಕಾಶ ನೀಡದೆ ದಿನವನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ : ನಿಮ್ಮ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗಳು ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಹಗಲಿನ ಸಂಕಷ್ಟ, ದಿನದ ಕೆಲಸದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಸಂಭ್ರಮವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಟೆಂಡರ್ ಗಳ ಹರಾಜನ್ನು ಕೆಲ ದಿನಗಳು ತಡ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳಿತು.
ಕರ್ಕಾಟಕ : ನೀವು ಇಂದು ಹೆಚ್ಚು ದಡ್ಡತನದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ಗಾಸಿಪ್, ವಿನೋದ, ನಗು ಮತ್ತು ಕೆಲ ಹಾನಿರಹಿತ ಫ್ಲರ್ಟಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ದಿನದಲ್ಲಿ ಆನಂದ ತರುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ಇವು ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಿಡುವಿನಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ, ದಿನ ಮುಂದುವರಿದಂತೆ, ನೀವು ಬಿಗುಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೂ, ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಕೆಲಸ ಪೂರೈಸುವ ಗಮನದಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ.
ಸಿಂಹ : ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಶೈಲಿಯು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮದ ಪ್ರತಿಫಲ ಕೂಡಲೇ ನಿಮಗೆ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು, ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಲಾಭ ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಗಮನಾರ್ಹವಾದುದು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ.
ಕನ್ಯಾ : ಹೆಚ್ಚು ಕೆಲಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ನಿಮ್ಮ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಡೀ ದಿನ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಟ್ಟ ನಂತರ ನೀವು ಕೊಂಚ ಮನರಂಜನೆ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಪಾರ್ಟಿ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೂಟ ಅಥವಾ ಸಂಜೆ ವಿವಾಹದ ಆರತಕ್ಷತೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆಯಿರಿ.
ತುಲಾ : ಇಂದು ಜನರು ಹೇಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನೂ ಹೇಳದೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ವಸ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ನೀವು ಬೆರಗುಗೊಳ್ಳುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇದೂ ಒಂದು. ಅಂತಹ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಲ್ಲ ವಿಧಾನ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಲ್ಲಿ ವಿವೇಕದಿಂದಿರಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಾರ್ಕಿಕವಾಗಿರಲು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ : ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇಂದು, ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಮೂಡ್ ನಲ್ಲಿದ್ದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ಇನ್ನೇನು? ಅವರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಸಂಪೂರ್ಣ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದರೂ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಕಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ಖಂಡನೀಯ ಎನ್ನುವಂತೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಬೇಡಿ.
ಧನು : ಇಂದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿರುವ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಹಲವು ಸವಾಲಿನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಮಗೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನದ ನಂತರ ನೀವು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಹಾರಾಡುವ ಬಣ್ಣಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ದೊರೆತರೆ ಆಘಾತಗೊಳ್ಳದಿರಿ.
ಮಕರ : ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ ಒಳ್ಳೆಯ ಪ್ರಾರಂಭದಿಂದ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಇಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿದ್ದು ನೀವು ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ದೃಢನಿರ್ಧಾರ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇತರರಿಗಿಂದ ಮುಂದೆ ಇರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ಅವರಿಗಿಂತ ಒಂದು ಕೈ ಮೇಲೆನಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಜಗಳಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದರೆ, ಇಂದಿಗೆ ನೀವು ಶಾಂತಿಯುತ ದಿನವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಸದಾ ಅದೃಷ್ಟವಂತರಾಗಿರುವವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷದ ವಿವಾಹ ನಿಮಗೆ ಸದಾ ಆನಂದ ತರುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರೆಸುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ : ಹಣಕಾಸು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಆದಾಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಳಜಿಗಳಾಗಿರಲಿ, ಹಣದ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಇಡೀ ದಿನ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ದಿನದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಮಹತ್ತರ ಸಮಯ ನಿಮ್ಮದಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಕೊಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ನೀವು ಪರಸ್ಪರ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಅಗತ್ಯ ತಿಳಿಯುತ್ತೀರಿ.
ಮೀನ : ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯಂತ ಆಂತರಿಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಭಾನೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತೀರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಬುದದ್ಧಜೀವಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಶಿಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಅವಕಾಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಪ್ರಗತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.