ವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ಆರೋಗ್ಯ, ಹಣಕಾಸು, ಉದ್ಯೋಗ, ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧ.. ಹೀಗಿದೆ 12 ರಾಶಿಗಳ ಫಲಾನುಫಲ
ಜುಲೈ 19ರಿಂದ ಜುಲೈ 25ರ ವರೆಗಿನ ವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : July 19, 2026 at 7:25 AM IST
ಮೇಷ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸೋಂಕುಗಳು ಅಥವಾ ಕೆಲವು ದೈಹಿಕ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸದಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಈ ವಾರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಿಂದೆ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀವು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಲಪಡಿಸಲು ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುದ್ದೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿಲ್ಲ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ, ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಲ್ಲಿ ತೋರುವ ಅಸಡ್ಡೆಯು ಅನಗತ್ಯ ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ವೃಷಭ: ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಯೋಜನೆ ಅಗತ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಮುಖ ಆದ್ಯತೆಯಾಗಿರಬೇಕು. ನೀವು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ದೈಹಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೂ, ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸಲು ಸರಿಯಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಈ ವಾರವು ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅತಿಯಾದ ಖರ್ಚು ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ಥಿರವಾದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಬಡ್ತಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯುವುದರಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ, ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಯು ಸಂಗಾತಿಗಳ ನಡುವೆ ಅಂತರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಹ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಅವರ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಾಧ್ಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಂಶೋಧನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಮಿಥುನ: ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಫಲಿತಾಂಶ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಗಮನಿಸದೆ ಬಿಟ್ಟರೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಗಂಭೀರವಾಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಜಾಣ್ಮೆಯ ಖರ್ಚು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಬಜೆಟ್ ಭವಿಷ್ಯದ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಹಳೆಯ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಮರುಪಡೆಯುವ ಅಥವಾ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಹಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹಳೆಯ ವ್ಯವಹಾರ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಅದು ಲಾಭದಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬಹುದು. ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಬಯಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಗುರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾದರೆ ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಮುಕ್ತ ಸಂವಹನ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಭಂಗಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಸಹ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆದರೂ ಮೈಗ್ರೇನ್ ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಅತಿಯಾದ ಶಾಖ ಮತ್ತು ನಿರ್ಜಲೀಕರಣದ ವಿರುದ್ಧ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಈ ಅವಧಿ ಬಲವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮಗಾಗಿ ಹೊಸದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರ ಅಗತ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದು ನಿಮಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಮುಂದುವರಿಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮನ್ನಣೆ ಅಥವಾ ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಪ್ರವಾಸಗಳು ಅಥವಾ ವಿಹಾರಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಂತೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದನ್ನು ನೀವು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮಗೆ ಸಾಂತ್ವನ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿತರಾಗಿರಬೇಕು. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರಭಾವಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮದಿಂದ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ.
ಸಿಂಹ: ಈ ವಾರವು ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಹಿಂದೆ ಪರಿಹರಿಸಲಾದ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತೆ ತಲೆದೋರಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ನೀವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಏಕೆಂದರೆ ನಂತರ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮರುಪಡೆಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಬಹುದು. ಹಳೆಯ ವ್ಯವಹಾರ ಮಾದರಿಯಿಂದ ದೂರ ಸರಿದು ಹೊಸ ಉದ್ಯಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರೊಂದಿಗೆ ವಾದಗಳು ಅಥವಾ ಮುಖಾಮುಖಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಮೊದಲು ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳು ಅಥವಾ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತು ಈ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸರಾಸರಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಹಳೆಯ ಕಾಯಿಲೆ ಮತ್ತೆ ಉಲ್ಬಣಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುವುದು ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಚಿಂತೆಗೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವ ಹೊಸ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಸಮಯವು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ತಾಳ್ಮೆ, ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂವಹನವು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಪುನಃಸ್ಥಾಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಸರಾಸರಿಯಾಗಿರಲಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು, ಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಚೈತನ್ಯಶೀಲರಾಗಿರಲು ನಿಯಮಿತ ಯೋಗ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಯಾಮದ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ಅನಗತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ವೆಚ್ಚಗಳು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದ್ಯಮ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡದೆ ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರಣಯ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೀಯ ಸಮಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅನುಮಾನಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಪೇಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತೋರಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚಿದ ವೆಚ್ಚಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮಾಡಿದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆಯ ನಂತರವೇ ಹಣಕಾಸಿನ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉದ್ಯೋಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಿತರಾಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಹಿಂದಿನಿಂದ ಬಗೆಹರಿಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು. ಇದರಿಂದ ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕದಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ರಂಗದಲ್ಲಿ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯುವ ಸ್ನೇಹಿತರ ಸಹವಾಸವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆಯ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
ಧನು: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರ ಮಧ್ಯಮ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಹಳೆಯ ಕಾಯಿಲೆಯಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರಾಳತೆ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆದರೂ, ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಉಪಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧ್ಯ. ಇದು ಉತ್ತೇಜಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಕೆಲಸದ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನಗತ್ಯ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣ ಮತ್ತು ಕಲಿಕೆ ಈ ವಾರ ಬಲವಾದ ಕ್ಷೇತ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಶಕ್ತಿಯುತ, ಪ್ರೇರಿತ ಮತ್ತು ಉತ್ಪಾದಕತೆಯ ಕಾಲವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಮಕರ: ಈ ವಾರವು ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ವಿಶೇಷ ಗಮನ ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ಆರೈಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಈ ಅವಧಿಯು ಮಿಶ್ರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಭೂಮಿ ಅಥವಾ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಯಾವುದೇ ಬದ್ಧತೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಲಾಭವು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸದಿರಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳು ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡದಿರಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ಬಿಡುವಿಲ್ಲದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂಭಾಷಣೆ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕಾಗಿ ಖಾಸಗಿ ಸಮಯವನ್ನು ಮೀಸಲಿಡುವ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಬಹುದು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯಗಳು ಮಿಶ್ರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳ ಮಹತ್ವದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗೃತರಾಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸದ ಹೊರೆಗಳು ಆಯಾಸ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಅಥವಾ ಬಳಲಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಈ ಅವಧಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಹಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಆಸ್ತಿ ಅಥವಾ ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಂಬಂಧಿತ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಂದೂಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಆದರೂ ಇದು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಅವಧಿಯಲ್ಲ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇರುವ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ಪರಿಹರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಕೋಪ ಅಥವಾ ಅಹಂ-ಸಂಬಂಧಿತ ಘರ್ಷಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಸ್ಥಿರವಾದ ಗಮನವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಮೀನ: ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಹಳಸಿದ ಅಥವಾ ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಅನಗತ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತಲೇ ಇರಬಹುದು. ಇದು ಕೆಲವು ಕಳವಳವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಖರ್ಚು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಸಹ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಗತಿಯಿಂದ ನೀವು ತೃಪ್ತರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಹಿಂದಿನ ಉದ್ಯಮ ಅಥವಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಲು ಸಹ ಪರಿಗಣಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಸೂಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ, ಅನುಮಾನ ಅಥವಾ ಅಪನಂಬಿಕೆ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವು ಪಾಲುದಾರರ ನಡುವೆ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮತ್ತು ದೂರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸ್ವಲ್ಪ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ತಾಳ್ಮೆ, ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿನ ಗೊಂದಲಗಳು ಏಕಾಗ್ರತೆ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು.