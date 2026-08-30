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ಭಾನುವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ, ಭವಿಷ್ಯ: ಇಂದು ದೀರ್ಘಾವಧಿ, ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ

ಭಾನುವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ ಹಾಗೂ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ..

HOROSCOPE TODAY: AUGUST 30, 2026
ಪಂಚಾಂಗ ಹಾಗೂ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : August 30, 2026 at 4:44 AM IST

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ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ

ದಿನಾಂಕ : 30-08-2026

ವಾರ : ಭಾನುವಾರ

ಸಂವತ್ಸರ : ಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ

ಆಯನ : ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ

ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ

ತಿಥಿ : ದ್ವಿತೀಯಾ

ನಕ್ಷತ್ರ : ಉತ್ತರಾಭಾದ್ರಪದ

ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 06:06 ಗಂಟೆಗೆ

ಅಮೃತಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 15:24 ರಿಂದ 16:57ರವರೆಗೆ

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : ಸಂಜೆ 16:30 ರಿಂದ 17:18ರವರೆಗೆ

ರಾಹುಕಾಲ : ಸಂಜೆ 16:57 ರಿಂದ 18:30ರವರೆಗೆ

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 06:31 ಗಂಟೆಗೆ

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ:

ಮೇಷ : ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳಿಗೆ ಭರ್ತಿ ಕೆಲಸ. ಯೋಜನೆ, ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇತರರಿಂದ ಅಸಂಪೂರ್ಣ ಇನ್ ಪುಟ್​ಗಳಿಂದ ದಣಿಯುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ವಿಷಯಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ವೃಷಭ : ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗದು. ನಿಮಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ನೀವು ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಇತರರಿಗಿಂತ ಮುಂದಿರುತ್ತೀರಿ.

ಮಿಥುನ : ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಇಮೇಜ್ ಮತ್ತು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನಮಾನದ ಕುರಿತು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕೇ ಹೊರತು ಇತರರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಕುರಿತು ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಿಲ್ಲ. ರೀಟೇಲ್ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿರುವವರು ಇಂದು ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ.

ಕರ್ಕಾಟಕ : ನಿಮ್ಮ ಕೋಪ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದವರು ದುಃಖ ಪಡುತ್ತಾರೆ. ಲೇಖಕರು ಸೃಜನಶೀಲ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಬಹುದು. ಕಲಾವಿದರಿಗೂ ದಿನ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಇದು ಹೊಸ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸೂಕ್ತ ಕಾಲ.

ಸಿಂಹ : ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಕಷ್ಟಪಡುವುದು - ಈ ಎರಡರ ನಡುವೆ ಬಹಳ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಿದೆ. ನೀವು ಇಂದು ಕಠಿಣವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಅದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಬಯಸಿದ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಜಾಣರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮಕ್ಕೆ ಪರ್ಯಾಯವಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಬಹಳ ಬೇಗನೆ ನೀವು ಇದನ್ನು ಅರಿಯುತ್ತೀರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಇಂದು ಬೆವರು ಹರಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ಕನ್ಯಾ : ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ಆಶ್ಚರ್ಯ ನೀಡುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನೂ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಶುಭಸುದ್ದಿ ಇರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ ಇದರಿಂದ ಮತ್ತೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸದೇ ಇರಬಹುದು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿ.

ತುಲಾ : ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಪರ ಮತ್ತು ಒಳ್ಳೆಯತನದ ಅನುಕೂಲ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಕೊಂಚ ಆತಂಕದಲ್ಲಿರಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೋಪ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಿಸಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಳೆದುಹೋದ ಕಾಂತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ವೃಶ್ಚಿಕ : ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ. ಇದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಲಾಭಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡಬಹುದು. ನೀವು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ಕುಳಿತು ನೆಮ್ಮದಿಯಾಗಿ ಜೀವನದ ಆನಂದಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ. ಮುಕ್ತ ಕೈಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನೂ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ.

ಧನು : ನೀವು ತಡವಾಗಿ ಒತ್ತಡದ ಜೀವನದ ಅಡ್ಡ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲ, ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಆರೋಗ್ಯದ ಮಹತ್ವ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳದ ಶುಭಸುದ್ದಿಯಿಂದ ಮತ್ತಷ್ಟು ಎತ್ತರಕ್ಕೇರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಕರ : ಅತಿಯಾದ ಭಾವನೆಗಳು ಅಥವಾ ಸೆಂಟಿಮೆಂಟ್ ಬೇಡ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಮಾಡುವ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಮಬ್ಬುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡ ಬರಬಹುದು. ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ವಿನಯಪೂರ್ವಕ ಸ್ವಭಾವ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದತೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಹಲವರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲಬಹುದು.

ಕುಂಭ : ಯಾವುದೇ ಗುರಿ ನೀಡಿ, ಯಾವುದೇ ಚಟುವಟಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸವಾಲನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಿ; ನೀವು ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಹಾರಾಡುವ ಬಣ್ಣಗಳೊಂದಿಗೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳ ಸುರಿಮಳೆ ಸುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಿತ್ರರು ನಿಮಗೆ ಕುಟುಂಬದಂತೆ, ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಡೆ ಕರೆದೊಯ್ಯಿರಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತೊಂದು ಒತ್ತಡದ ದಿನ ಬರುವ ಮುನ್ನ ಆನಂದಿಸಿ.

ಮೀನ : ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವವರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಗುಣದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ನೀವು ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಾಗಿರುವವರ ಕುರಿತು ನೀವು ಕಾಳಜಿ ಹೊಂದಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಕೆಟ್ಟ ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅವರ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮನ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ.

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