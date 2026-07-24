ಶುಕ್ರವಾರದ ದಿನಭವಿಷ್ಯ ಜತೆ ಪಂಚಾಂಗ: ಈ ರಾಶಿಯ ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳಿಗೆ ಇಂದು ಆನಂದದ ದಿನ!
ಶುಕ್ರವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹಾಗೂ ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಹೀಗಿದೆ.
Published : July 24, 2026 at 8:14 AM IST
ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ
ದಿನಾಂಕ : 24-07-2026
ವಾರ : ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂವತ್ಸರ : ಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ
ಆಯನ : ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ : ದಶಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ : ಅನುರಾಧ
ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 6:00 ಗಂಟೆಗೆ
ಅಮೃತಕಾಲ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 07:36 ರಿಂದ 09:12ರವರೆಗೆ
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : 8:24 ರಿಂದ 9:12 ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 02:48 ರಿಂದ 03:36ರವಗೆರೆ
ರಾಹುಕಾಲ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:48 ರಿಂದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:24
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 06:48 ಗಂಟೆಗೆ
ಮೇಷ: ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮಗೆ ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೈಗೊಂಡ ಕೆಲಸಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಅಡೆತಡೆಗಳು ಕ್ರಮೇಣ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಮಂತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ: ಅನುಕೂಲಕರ ಗ್ರಹಗಳು ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡುತ್ತವೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಅವಕಾಶಗಳು ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಗೃಹ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಕಂಡುಬರಲಿದೆ. ಶ್ರೀ ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಮಂಗಳಕರ.
ಮಿಥುನ: 'ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಯೋಗ' ಪ್ರಭಾವವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದಾಯ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸುವಿರಿ. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಗಣಿಸಿದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಒತ್ತಡದಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿರುವುದು ನಿಮಗೆ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಬೆಂಬಲ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಶಿವನನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದು ಶುಭ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ನೀವು ಮಿಶ್ರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಿದರೂ, ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಮುಂದುವರಿಯುವುದರಿಂದ ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಸಮಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಣವು ನಿಮಗೆ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ: ನಿಮಗೆ ಬಲವಾದ ದೈವಿಕ ಅನುಗ್ರಹವಿರುತ್ತದೆ. ನೀತಿವಂತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಪ್ರಮುಖ ಕೆಲಸಗಳು ಸಾಮೂಹಿಕ ಪ್ರಯತ್ನದ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಕಾರವು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ನವಗ್ರಹ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಶುಭ.
ಕನ್ಯಾ: ಅನುಕೂಲಕರ ಗ್ರಹಗಳ ಪ್ರಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಯೋಜಿತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮೀಪಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ವಾತಾವರಣ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದು ಶುಭವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ: ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪ್ರತಿಫಲ ದೊರೆಯುವ ಸಮಯ ಇದು. ಆರ್ಥಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಅವಕಾಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರ್ಯಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಷ್ಟೋತ್ತರ ಶತನಾಮಾವಳಿ ಪಠಣವು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ವ್ಯವಹಾರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಮೂಲಕ ಲಾಭ ಗಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಸ್ನೇಹಿತರ ಬೆಂಬಲವು ನಿಮಗೆ ಬಲವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನವಗ್ರಹ ಸ್ತೋತ್ರವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಶುಭ.
ಧನು: ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ತಲುಪುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿನ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತೀರಿ. ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅಷ್ಟಕವನ್ನು ಪಠಿಸುವುದು ಶುಭ.
ಮಕರ: ವ್ಯವಹಾರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಇದು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಮಯ. ನೀವು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಲಾಭದಾಯಕ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಹೊರೆ ಹೆಚ್ಚಾಗದಂತೆ ಎಚ್ಚರ ವಹಿಸಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಧ್ಯಾನಿಸುವುದು ಶುಭ.
ಕುಂಭ: ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಹಿಂದಿನ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ. ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಯೋಜಿಸಲಾದ ಕೆಲಸಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು ತೃಪ್ತಿದಾಯಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಪಠಣವು ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಮೀನ: ಆರ್ಥಿಕ ಯೋಜನೆಯೊಂದಿಗೆ ಮುಂದುವರಿಯುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ನಿಮಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಪ್ರಶಂಸೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸಲಹೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ನವಗ್ರಹ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಪಠಿಸುವುದರಿಂದ ದೈವಿಕ ಅನುಗ್ರಹ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ.