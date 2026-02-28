ಶನಿವಾರದ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗಿಂದು ಲಾಭದಾಯಕ ದಿನ!
ಶನಿವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗ ಹೀಗಿದೆ...
Published : February 28, 2026 at 7:16 AM IST
ಪಂಚಾಂಗ
ದಿನಾಂಕ : 28-02-2026
ವಾರ : ಶನಿವಾರ
ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಶ್ವವಸು
ಆಯನ : ಉತ್ತರಾಯಣ
ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ : ದ್ವಾದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ : ಪುನರ್ವಸು
ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 06:35 ಗಂಟೆಗೆ
ಅಮೃತ ಕಾಲ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 06:35 ರಿಂದ 08:04ರ ವರೆಗೆ
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 08:11 ರಿಂದ 08:59ರ ತನಕ
ರಾಹುಕಾಲ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 09:33 ರಿಂದ 11:01ರ ವರೆಗೆ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 06:26 ಗಂಟೆಗೆ
ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ: ನಿಮ್ಮ ಗಮನಾರ್ಹ ಅಂತರ-ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಂದ ಇಂದು ನೀವು ಮಹತ್ತರ ಸಾಧನೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶಕ್ತಿ ಹಲವು ಜನರನ್ನು ಪ್ರಭಾವಿತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹಣಕಾಸಿನ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ದೊರೆಯಲಿವೆ, ಆದರೆ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಅಪಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ.
ವೃಷಭ: ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಹ್ಲಾದಕರ ದಿನ ಮುಂದಿದೆ. ನೀವು ಸ್ವಭಾವತಃ ಅವಿಶ್ರಾಂತ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ನೀವು ಇಂದು ಏನೇ ಮಾಡಿದರೂ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ಥಿರ ಹಾಗೂ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಲು ಮತ್ತು ಗಾಸಿಪ್ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.
ಮಿಥುನ: ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸದಸ್ಯರ ನಡುವೆ ಕೆಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯಭೇದಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನೂ ಪೂರೈಸಲು ತಕ್ಕಷ್ಟು ಹಣದ ವೆಚ್ಚದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ನೀವು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಏಕೈಕ ದಾರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಬೌದ್ಧಿಕತೆಯಿಂದ ವ್ಯವಹರಿಸಬಹುದು. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಜೀವನವು ಸುಧಾರಣೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸು ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದ ಗುರಿಗಳು ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದೀರಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಸಕ್ತಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಲ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಸಿಂಹ: ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವ್ಯವಹರಿಸುವವರು ಯಶಸ್ವಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಶೀಲ ಸಭೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಒಂದು ಅಥವಾ ಎರಡು ಸಭೆಗೆ ತಡವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ವಾರ ನಿಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿ.
ಕನ್ಯಾ: ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಡದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ನಡುವೆ ನವೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವ ರಜೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಇದು ಮುಂದೆ ಬರಲಿರುವ ಯುದ್ಧಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಲು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾದ ಬಿಡುವಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂತೋಷಕೂಟಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿವೆ. ಸಿದ್ಧರಾಗಿರಿ. ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಲಿದೆ.
ತುಲಾ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಖಾಸಗಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಒಳಾಂಗಣ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಮನೆಯನ್ನು ಅಲಂಕರಿಸಲು ಹೊಸ ಗ್ಯಾಡ್ಜೆಟ್ ಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕೊಂಚ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯ ಮೇಲೆ ಖಂಡಿತ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇದ್ದರೆ ಅಥವಾ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತಪ್ಪಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಫ್ಲೂ ಅಥವಾ ನೆಗಡಿಯುಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಗೆ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮತ್ತು ಪೌಷ್ಠಿಕತೆಯ ಸೇರ್ಪಡೆಯಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನ ಮುಂದಿದೆ.
ಧನು: ನಿಮಗೆ, ನೀವು ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಶ್ಲಾಘನೆ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ ದೊರೆಯುವುದು ತಡವಾಗಬಹುದು, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಿರಾಸೆ ಅಥವಾ ಆಶಾಭಂಗ ಹೊಂದುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು; ಬದಲಿಗೆ ಉತ್ತಮ ನಾಳೆಗಾಗಿ ಕಾಯಿರಿ.
ಮಕರ: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ, ಭಾವನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಸಾಧಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ, ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ನಿಮಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕವಾಗುತ್ತದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ತೋರಿಸಿಕೊಳ್ಳದಿರಿ, ಇದರಿಂದ ಇತರರು ನಿಮ್ಮ ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸದಿದ್ದರೆ, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು.
ಕುಂಭ: ನೀವು ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಹುರಪು ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇಂದು ಕಾಣುವುದೆಲ್ಲಾ ಮಾನದಂಡ ರೂಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಅಡೆತಡೆಗಳೂ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ಸು, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಆಳುತ್ತೀರಿ.
ಮೀನ: ಹಣಕಾಸಿನ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುವ ದಟ್ಟವಾದ ಅವಕಾಶವಿದೆ. ಹಣ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ವಿದೇಶದ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದಲೂ ಹರಿಯಬಹುದು. ಒಳ್ಳೆಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಮತ್ತು ಜಾಲ ನಿರ್ಮಾಣ ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ದೂರದಿಂದ ಹಾಗೂ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಒಳ್ಳೆಯ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಬರುತ್ತವೆ.