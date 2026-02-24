ಮಂಗಳವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗ: ಇಂದು ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿ ಪಡೆಯಲು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ!
ಮಂಗಳವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗ ಹೀಗಿದೆ..
Published : February 24, 2026 at 7:04 AM IST
ಪಂಚಾಂಗ
ದಿನಾಂಕ : 24-02-2026
ವಾರ : ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಶ್ವವಸು
ಆಯನ : ಉತ್ತರಾಯಣ
ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ : ಸಪ್ತಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ : ಕೃತಿಕಾ
ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 06:37 ಗಂಟೆಗೆ
ಅಮೃತ ಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:31 ರಿಂದ 02:00ರ ವರೆಗೆ
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 09:01 ರಿಂದ 09:49 & ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:13 ರಿಂದ 01:01ರ ತನಕ
ರಾಹುಕಾಲ : ಸಾಯಂಕಾಲ 03:28 ರಿಂದ 04:57ರ ವರೆಗೆ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 06:25 ಗಂಟೆಗೆ
ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ: ನೀವು ಇಂದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೀರೋ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ಹದಿವಯಸ್ಕರಿಗೆ ವಿಂಡೋ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಚಲನಚಿತ್ರ ವೀಕ್ಷಣೆ ಮುಂತಾದ ಸಾಕಷ್ಟು ಮನರಂಜನೆ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮಿಂದ ಟ್ರೀಟ್ ನೀಡುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯ ಹೇರಬಹುದು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವ್ಯವಹಾರಗಳು ಇಂದು ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತವೆ.
ವೃಷಭ: ನೀವು ಇಂದು ಅತಿಯಾದ ಸ್ವಯಂ ಕೇಂದ್ರಿತವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತೀರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಸಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಇತರರನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರಮುಖ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಎಲ್ಲರ ಅಗತ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಮಿಥುನ: ಇಂದು ನೀವು ಏಕಾಂಗಿ ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಿಲ್ಲದವರು ಎಂಬ ಭಾವನೆ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಶಾಂತಪಡಿಸಲು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಬೇಕೆಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ. ಧ್ಯಾನ ಮತ್ತು ಯೋಗ ನಿಮಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿರಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಕಲ್ಪನಾಲೋಕದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿಹೋಗುವ ದಿನ. ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಅದ್ಭುತವಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.(ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಶ್ಲಾಘನೆ). ಸೃಜನಶೀಲತೆ ಮತ್ತು ಯಶಸ್ಸಿನ ದಿನವಾಗಿದ್ದು ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವೂ ಇರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ: ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ತಡೆಯಿರದೆ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಮಾನಗಳ ಕುರಿತಂತೆ ಅಚಲವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕೈಕೆಳಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ಸೋಮಾರಿಯಾಗಲು ನೀವು ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವಾಗಿರಲು ಅಡ್ಡಿಗಳು ಮತ್ತು ಭಯಗಳನ್ನು ಮೀರಬೇಕು. ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದ ಮೇಲಾಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ನೀವು ಅನುಕೂಲ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಕನ್ಯಾ: ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ನೀವು ತಡೆಹಿಡಿದಿದ್ದ ಭಾವನೆಗಳು ಇಂದು ಹೊರಗಡೆ ನುಗ್ಗಲು ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಕೈಗೆ ಸಿಗುವ ವಸ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡು ಅವುಗಳಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವಿರುವ ಪರಿಸರ ನಿಮ್ಮ ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ವಿಶ್ರಾಂತಿರಾಹಿತ್ಯದ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಬಹುದು.
ತುಲಾ: ಇಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಕಲಾವಿದನನ್ನು ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ! ಲಲಿತಕಲೆಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯ ಆವಿಷ್ಕಾರವಾದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಬೇಡಿ. ತಾರೆಗಳು ನಿಮಗೆ ಪರಿಷ್ಕೃತ ಸೌಂದರ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ದಯಪಾಲಿಸಿವೆ. ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಇಂಟೀರಿಯರ್ ಡೆಕೊರೇಷನ್ ಅಭಿರುಚಿ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಉತ್ತೇಜನ ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಹೊಸ ಜಂಟಿ ಸಹಯೋಗದ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ತಲೆಕೆಳಗು ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತುದಿಗಾಲಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಕಾಣುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ, ಸೂಕ್ತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡಾ ತನ್ನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತದೆ.
ಧನು: ಕೇಳದೆ ಹಾಗೂ ಅನಧಿಕೃತ ಸಲಹೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಿರಿ. ಅದನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಲಹೆಗಳು ಪರಿಗಣಿಸುವಷ್ಟು ಉತ್ತಮವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ತೀರ್ಮಾನ ನಿಮ್ಮದೇ ಆಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸರಿಯಾದ ತೀರ್ಮಾನವನ್ನು ಆಳವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.
ಮಕರ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಆವಿಷ್ಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೀರಿ, ಆದರೆ ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಪೂರಕವಾಗಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಊಹಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಯಿದ್ದರೆ ನೀವು ಲಾಭಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮಗೆ ಹಲವು ಅವಕಾಶಗಳು ಕಾಣುತ್ತವೆ, ಆದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಕುಂಭ: ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಡ್ಡದಾರಿಗಳಿಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಬೇಕೆನಿಸಿದ್ದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಶ್ರಮವಹಿಸಿ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಮಿತ್ರರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ-ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಮೆಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅದರ ಕುರಿತು ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲದಿದ್ದರೂ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಯಸಿದ ಬದಲಾವಣೆ ತರಲು ಕೆಲ ರಿಸ್ಕ್ ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕು.
ಮೀನ: ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಇಂದು ವಿಭಿನ್ನ ಲಿಂಗದವರೊಂದಿಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಿನ್ನಲಿಂಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮಿತ್ರತ್ವ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೂಡಾ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ, ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ಉತ್ತಮ ದಿನ. ಪ್ರೀತಿಯ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿರುವವರು, ನೀವು ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ಗುಪ್ತವಾಗಿ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ಕಾಲ.