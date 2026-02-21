ಶನಿವಾರದ ಭವಿಷ್ಯ, ಪಂಚಾಂಗ: ಈ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇನಿದೆ ನೋಡಿ
ಶನಿವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಮತ್ತು ಪಂಚಾಂಗ ಹೀಗಿದೆ...
Published : February 21, 2026 at 7:22 AM IST
ಪಂಚಾಂಗ
- ದಿನಾಂಕ : 21-02-2026
- ವಾರ : ಶನಿವಾರ
- ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಶ್ವವಸು
- ಆಯನ : ಉತ್ತರಾಯಣ
- ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ
- ತಿಥಿ : ಚತುರ್ಥಿ
- ನಕ್ಷತ್ರ : ರೇವತಿ
- ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 06:38 ಗಂಟೆಗೆ
- ಅಮೃತ ಕಾಲ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 06:38 ರಿಂದ 08:07ರ ವರೆಗೆ
- ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 08:14 ರಿಂದ 09:02
- ರಾಹುಕಾಲ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 09:35 ರಿಂದ 11:03ರ ವರೆಗೆ
- ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 06:24 ಗಂಟೆಗೆ
ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ: ನೀವು ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಒಂಟಿತನದ ಭಾವನೆ ಹೊಂದಿಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಸ್ವಯಂ ಅನ್ನು ಕೇಳಲು ಬಯಸಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಲ್ಪನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಬಯಸಿದ್ದೀರಿ. ಸಂಜೆಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮೌನದಲ್ಲೂ ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿ ಆಲಿಸುವ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯಿರಿ.
ವೃಷಭ: ಇಂದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಾರದು. ಬದಲಿಗೆ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ, ಸಂವೇದನೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಉದಾರ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ಹೃದಯದವರಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ: ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದ ನಡುವೆ ವಿಂಗಡಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಒತ್ತಡ ಇದ್ದರೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯಲು ಹಾಗೂ ಸಣ್ಣ ಟ್ರಿಪ್ ಮಾಡಲೂ ಅಗತ್ಯವಾದ ಸಮಯ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದ ಅವರು ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಕನಸುಗಳು ಕೂಡಾ ನಿಜವಾಗುತ್ತವೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ನೀವು ನಿಮ್ಮದೇ ಯಶಸ್ಸಿನ ದಾರಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಜನರಿಂದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ವಿರೋಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಯಿಲೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಗೆಡಿಸುತ್ತವೆ. ಶತ್ರುಗಳ ಕಾರ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸನ್ನದ್ಧತೆ ಅವರ ಯೋಜನೆ ನಾಶ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ: ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ನೇಹಿತರು ನಮ್ಮನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಬಹುದೂರ ಬರುತ್ತಾರೆ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ವರ್ಚಸ್ವಿಯಾಗುವ ನಿಮ್ಮ ಸಹಜ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ, ನೀವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮಿತ್ರವೃಂದ ರೂಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ವಿಶ್ವಾಸವಿಡಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ: ನೀವು ಹಲವು ಐಡಿಯಾಗಳೊಂದಿಗೆ ಪುಟಿಯುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ನಡುವೆ ಗೊಂದಲ ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿರಬಹುದು. ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಬಹಳ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿವೆ. ರಕ್ತ ನೀರಿಗಿಂತ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರು ನಿಮಗೆ ಈ ಬಾಂಧವ್ಯ ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ: ಭವಿಷ್ಯದ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು, ನೀವು ಹಳೆಯ ಅನುಭವವನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸಬೇಕು. ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ವಸ್ತುಗಳ ಕುರಿತು ನೀವು ಪೊಸೆಸಿವ್ ಆಗುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಗ್ರತೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸುವ ಅಹಿತಕರ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಲೂಬೇಕು. ಕೆಲ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಹೊರತಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿದೆ, ಮತ್ತು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಶ್ಲಾಘನೀಯ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ದಿನ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ನಿಯಮಿತ ವ್ಯಾಯಾಮ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಬೊಜ್ಜಿನಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡುತ್ತದೆ. ಅನಿಯಮಿತ ತಿನ್ನುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳು ಮತ್ತು ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿ ನಿಮಗೆ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ತಿನ್ನಿರಿ, ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ.
ಧನು: ನೀವು ಇಂದು ನಿಮ್ಮದೇ ತೀರ್ಪುಗಾರ ಆಗುತ್ತೀರಿ. ಆತ್ಮಾವಲೋಕನದಿಂದ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾದ ಹಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅದು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡರೂ ನೀವು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಸಾಧಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಪರಿಹಾರಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಮಕರ: ಇಂದು ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ, ಅಂತಹ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಬಗ್ಗುವವರು ನೀವಲ್ಲ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನೀವು ಗುರಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ ಅದರತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆಯುವವರೇ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಕುಂಭ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ವೇಗ ನೀಡಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನೂ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಆದರೂ ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಗುರಿ ಈಡೇರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಾಳೆ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ದಿನ ಆದ್ದರಿಂದ ಭರವಸೆ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಬೇಡಿ. ನಿಮಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ನೆಮ್ಮದಿಗೆ ಸಮಯ ನೀಡಿ.
ಮೀನ: ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖ ದಿನ. ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಿದ ಮೈಲಿಗಲ್ಲನ್ನು ತಲುಪುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಎತ್ತರಕ್ಕೇರುವುದನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ.