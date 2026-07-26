ಈ ವಾರ ಹಲವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಸಾಧಾರಣ; ವಾರದ ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲೇನಿದೆ ನೋಡಿ
ಈ ವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ.
Published : July 26, 2026 at 9:54 AM IST
ಮೇಷ : ಮೇಷ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ ಮತ್ತು ವಾಹನ ಚಲಾಯಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅಪಘಾತಗಳು ಸಂಭವಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ನೀವು ಹಿಂದೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಈಗ ನೀವು ಅವರಿಂದ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯು ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯಬಹುದು. ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಜನೆ ರೂಪಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಗತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಕೆಲವರು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹತೆಗೆ ಸವಾಲು ಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಮಾತನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಕಠಿಣ ಮಾತುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಏಕೆಂದರೆ ವಾದಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತರು ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮುಕ್ತ ಸಂವಹನ ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವು ಅವರ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ : ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಈ ಅವಧಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಲಾಭದಾಯಕ ವಾರವನ್ನು ಆನಂದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಅವರ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವು ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ಗಮನದಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ, ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯು ತೊಡಕುಗಳು ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಂತರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೂ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮಾತುಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಚ್ಚರವಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಗೊಂದಲಗಳು ಅವರ ಗಮನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಬೇರೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆಯಬಹುದು.
ಮಿಥುನ : ಈ ವಾರವು ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ಯಾವುದೇ ಹಳೆಯ ನರ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಹಣಕಾಸಿನ ಒತ್ತಡ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವತ್ತ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಜಾಲವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಈ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಲಾಭದಾಯಕವೆಂದು ಸಾಬೀತಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನಗತ್ಯ ಅನುಮಾನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಿಂದ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆ ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಬಗ್ಗೆ ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಗಂಭೀರವಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯು ನಿರಾಶಾದಾಯಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಕರ್ಕಾಟಕ : ಈ ವಾರವು ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಯ ಬಗ್ಗೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಈ ಅವಧಿಯು ಆಶಾದಾಯಕವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಗತಿಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಆಳವಾದ ಪ್ರಣಯದ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಆದರೂ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಹೊಂದಾಣಿಕೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಯಶಸ್ಸು ನಿರಂತರ ಪ್ರಯತ್ನ ಮತ್ತು ಸಮರ್ಪಣೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಬರುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ : ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ದೈಹಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಅಥವಾ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ವೈದ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸುವ ಮೂಲಕ ತಕ್ಷಣ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ರಿಯಲ್ ಎಸ್ಟೇಟ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ ಎನಿಸಲಿವೆ. ಆದರೂ, ವಾಹನವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಬೇಕು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೀರಿದ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಅಥವಾ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಅಧಿಕಾರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಬಾರದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಗಳಲ್ಲಿ ನಮ್ರತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಅತಿಯಾದ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಥವಾ ಅಹಂಕಾರವನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಗೊಂದಲಗಳು ಅವರ ಗಮನವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೇರೆಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ : ಈ ವಾರವು ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಅತಿಯಾದ ಕೋಪ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ನಿಮ್ಮ ಯೋಗಕ್ಷೇಮದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹಣ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಪರ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೊಸ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮನ್ನಣೆ ಗಳಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಡ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧವು ಗಾಢವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಿಂದಿನ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿವಾಹಿತರು ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಕೆದಕಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯಕ್ಕೆ ಭಂಗ ಬರಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಗಣನೀಯ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರು, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಅಥವಾ ಸಹಪಾಠಿಗಳ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರದಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ತುಲಾ : ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವವರು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯರ ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಪುಳಕಿತರಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಅವರ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮರಸ್ಯ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿದ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತೃಪ್ತಿಯನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಲು ಹೊಸ ಸಹವರ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಹಕರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ದೃಢನಿಶ್ಚಯದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕೆಲವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿವೇತನಗಳು ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಮನ್ನಣೆಯನ್ನು ಸಹ ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವು ಬಲವಾಗಿರಲಿದ್ದು, ಪ್ರಮುಖ ಚಿಂತೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಲು ಇದು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ವಾರ ಪ್ರಯಾಣವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ವಾರದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರಬಹುದು. ಈ ಪ್ರಯಾಣವು ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಖ್ಯಾತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳಿಗೆ ಬಾಗಿಲು ತೆರೆಯಬಹುದು.
ವೃಶ್ಚಿಕ : ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಮಧ್ಯಮ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಈ ಅವಧಿಯು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಬಾಕಿ ಸಾಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಮರುಪಾವತಿ ಮತ್ತು ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಯತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಲು ಇದು ಉತ್ತಮ ಸಮಯ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ವಿದೇಶಿ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಅಥವಾ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳ ಮೂಲಕ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮುಂದೂಡಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಹಿಂದಿನ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮರಳಬಹುದು. ಇದು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಹಳೆಯ ಕುಂದುಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸುಖೋಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಅತಿಯಾದ ಬೆರೆಯುವಿಕೆಯು ಅವರನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಗುರಿಗಳಿಂದ ದೂರವಿಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು : ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಯಾವುದೇ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಆಸ್ತಿ ಖರೀದಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆತುರದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಯೋಜನೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ, ಸಮಯವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಸಂಭಾವನೆ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳು ಇರಬಹುದು. ಪ್ರೇಮದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕಾಳಜಿ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಮತ್ತು ಸ್ಮರಣೀಯ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಹಿರಿಯರು ಅಥವಾ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಕರಿಂದ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಮಕರ : ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರವು ಸಾಧಾರಣವಾಗಿದ್ದರೂ ಉತ್ಪಾದಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಮೈಗ್ರೇನ್ ನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವವರು ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಖಕ್ಕೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ಬಿಸಿ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಹೊರಾಂಗಣ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಈ ಅವಧಿ ಬಲವಾಗಿರುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಅದೃಷ್ಟವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಜೀವನದ ವಿವಿಧ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಲಾಭದ ಅವಕಾಶಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಆದಾಯದ ಮೂಲಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಈ ವಾರ ಪ್ರಮುಖ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವೃತ್ತಿಪರರು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ಮನ್ನಣೆಯ ಸಾಧ್ಯತೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನ ಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು ಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಪ್ರವಾಸಗಳು ಅಥವಾ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವೃತ್ತಿಪರ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯುವವರು ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.
ಕುಂಭ : ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಸರಾಸರಿ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ನೀವು ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಮೇಲೆ ಗಮನಾರ್ಹ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡವನ್ನುಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿರುವ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಾಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಏಕೆಂದರೆ ಸಮಯ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು ಮತ್ತು ಹಿನ್ನಡೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ನೀವು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಯಾರೊಂದಿಗಾದರೂ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿಂದಾಗಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಇದನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಮನೆಯ ಶಾಂತಿ ಕದಡಬಹುದು. ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ, ಉನ್ನತ ವ್ಯಾಸಂಗ ಮಾಡುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ಮತ್ತು ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷಾ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮತ್ತು ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಮೀನ : ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ಆರೋಗ್ಯದ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ, ವಾಹನ ಚಾಲನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅಪಘಾತಗಳು ಅಥವಾ ಗಾಯಗಳಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿದ ವೆಚ್ಚ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ, ಉದ್ಯಮಿಗಳು ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳು ಮತ್ತು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಹುದ್ದೆಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಎದುರಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅಥವಾ ತಮಾಷೆಯ ವಾದಗಳು ಸಂಭವಿಸಿದರೂ, ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಬೆಂಬಲ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯಿಂದ ನೀವು ಬಲವಾದ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಸಹಾಯವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವುದನ್ನು ಅಥವಾ ಹೊಸ ವಿಷಯವನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಕಾಳಜಿ ಅಗತ್ಯ. ಆದರೂ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನುಕೂಲಕರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ದೊರೆಯುವ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.