ವಾರದ ಭವಿಷ್ಯ: ಆರೋಗ್ಯ, ಉದ್ಯೋಗ, ಹೂಡಿಕೆ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ರಾಶಿಯಲ್ಲೇನಿದೆ?
ಏಪ್ರಿಲ್ 12ರಿಂದ ಏಪ್ರಿಲ್ 18ರವರೆಗಿನ ವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಇಲ್ಲಿದೆ.
Published : April 12, 2026 at 8:56 AM IST
ಮೇಷ : ಮೇಷ ರಾಶಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತೊಂದರೆಯಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದರೂ, ವೆಚ್ಚಗಳ ಹೆಚ್ಚಳವು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಸಿಕ ಚಿಂತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಉದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಮೊದಲು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಆಳವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಏಳಿಗೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶ ಲಭಿಸಲಿದೆ. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಣಯ ಸಂಗಾತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗದಿದ್ದರೆ, ಭೇಟಿಯನ್ನು ಯೋಜಿಸಲು ಇದು ಸೂಕ್ತ ವಾರ. ಆದರೂ, ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಕುಟುಂಬದ ವಾತಾವರಣವು ಅವರ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
ವೃಷಭ : ವೃಷಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರವು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ. ಆದರೂ ನೀವು ತಲೆನೋವು ಮತ್ತು ಜ್ವರದಂತಹ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ನೀವು ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೂಡಿಕೆಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮಿಗಳು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ನಷ್ಟವನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ ಪಾಲುದಾರರ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕುರುಡಾಗಿ ಅನುಸರಿಸಬಾರದು. ಸಂಬಳ ಪಡೆಯುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ, ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವಾರವಾಗಿದ್ದು, ಬಡ್ತಿಗೆ ಬಲವಾದ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಭೇಟಿಯನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ, ಸಮಯ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ದಾಖಲಾಗುವ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಇದು ವೃತ್ತಿಪರ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೃಪ್ತಿಯ ಅವಧಿಯಾಗಿದೆ.
ಮಿಥುನ : ಮಿಥುನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಆದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಆಯುರ್ವೇದದ ಔಷಧಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸಹಾಯಕವಾಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಅಸೂಯೆ ಪಟ್ಟರೂ ಸಹ, ನೀವು ವಿಸ್ತರಣೆಯತ್ತ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ವ್ಯಾಪಾರ ವಲಯವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗವು ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪದ ಬಗ್ಗೆ ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ. ಏಕೆಂದರೆ ವದಂತಿಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ನಡುವೆ ಅಂತರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೂ, ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಮಧುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಸಗಳು ಅಥವಾ ಭೋಜನ ಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರೂ ಸಹ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಿರ ಆವೇಗವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನವನ್ನು ಸಾಧಿಸಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ : ಕರ್ಕಾಟಕ ರಾಶಿಯವರು ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬದುಕಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿನ ಏರಿಳಿತಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕತೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಮೀರಬಹುದು. ಇದು ಸಂಭಾವ್ಯ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ಪಾಲುದಾರರು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಘರ್ಷಣೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ, ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪ್ರಣಯ ಸಂಬಂಧಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಗರೂಕತೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪರಸ್ಪರರ ನ್ಯೂನತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಅಥವಾ ವಾದಗಳು ಕಂಡುಬರಬಹುದು. ವಾರವು ಕೆಲವು ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಡ್ಡಿದರೂ, ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಪರ ಕಾರ್ಯಗಳ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅನಗತ್ಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ವಾರ ಇದು.
ಸಿಂಹ : ಸಿಂಹ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆದಾಯದೊಂದಿಗೆ ಬಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಆರಾಮವಾಗಿ ಭರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮಿಗಳಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾನಸಿಕ ಅಶಾಂತಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದರೂ, ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಭವಿಷ್ಯವು ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಲಭಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಆನಂದದಾಯಕ ಮತ್ತು ಮೋಜಿನಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಜಗಳಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಾತಾವರಣವು ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಂಬಾ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಆದರೂ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು.
ಕನ್ಯಾ : ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಕನ್ಯಾ ರಾಶಿಯವರು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಎಂದಿನಂತೆ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ವೆಚ್ಚಗಳಲ್ಲಿನ ಕಡಿತವು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಳಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವೃತ್ತಿ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರದ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು ಉಜ್ವಲವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಇದು ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ತುಂಬಾ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ವಾದಗಳು ಭುಗಿಲೆದ್ದಿರಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸ್ಥಿರತೆ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಸಮಯವು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ : ತುಲಾ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರವು ಒಳ್ಳೆಯ ವಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಸಂಬಂಧಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಏರಿಳಿತಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಸಹವರ್ತಿಗಳಿಂದ ಸಲಹೆ ಪಡೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಬಹಳ ದಿನಗಳಿಂದ ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿರುವ ಹಣ ಸಿಗಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಸಮಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಆದರೂ, ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಗದ್ದಲದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದತ್ತ ಗಮನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಾರವನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಕಳೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು ಅಗತ್ಯ.
ವೃಶ್ಚಿಕ : ವೃಶ್ಚಿಕ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಆದರೂ ಕಣ್ಣು ಅಥವಾ ಮೂಗಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ಕಾಲೋಚಿತ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಈ ವಾರವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದ್ದು, ವಿವಿಧ ಹೊಸ ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹಣ ಹರಿದು ಬರುತ್ತದೆ. ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮಿಗಳು ಸಮಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳೆಯಲಿದ್ದು, ಇವರು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕಚೇರಿ ರಾಜಕೀಯದಿಂದ ದೂರವಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಧುರ್ಯವನ್ನು ಕಾಣುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಮದುವೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚಿಸಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಸಹ ತೃಪ್ತಿಕರ ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಠ್ಯೇತರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳತ್ತ ಒಲವು ತೋರಬಹುದು. ಆದರೆ ವಾರದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಶಕ್ತಿಯು ತುಂಬಾ ಉತ್ಪಾದಕ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆ-ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಧನು : ಧನು ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಆದರೆ ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ನೀವು ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಗಮನಾರ್ಹ ಹೆಚ್ಚಳವನ್ನು ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವು ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಪ್ರಗತಿ ಹೊಂದುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ತುಂಬಾ ತೃಪ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ವಾರವು ಪ್ರೀತಿಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದಾಯಕ ಮತ್ತು ಆಹ್ಲಾದಕರ ಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಕಳೆಯಲಿದ್ದೀರಿ. ಗಾಢ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ವೈವಾಹಿಕ ಬಂಧಗಳು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತುಂಬಾ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಇರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ಮತ್ತು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ತೃಪ್ತಿ ಎರಡಕ್ಕೂ ಬಲವಾದ ವಾರವಾಗಿದೆ.
ಮಕರ : ಮಕರ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು, ನಿಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ಊಟವನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಹೊಂದಿರುವವರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೋಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಸಲು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೀರಿ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ಕುಟುಂಬದ ವಿರೋಧದ ನಡುವೆಯೂ ಸಹ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಪರವಾಗಿ ನಿಲ್ಲುವಿರಿ. ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಅನ್ಯೋನ್ಯ ಭಾವನೆಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತವೆ. ಕೆಲವು ಸಣ್ಣ ಅಡೆತಡೆಗಳ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಪಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ಕುಂಭ : ಕುಂಭ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವಾರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ಅಗತ್ಯ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಅಪಘಾತಗಳು ಅಥವಾ ಮೂಳೆ ಮುರಿತದ ಅಪಾಯವಿರುವುದರಿಂದ ಬೇರೆಯವರ ವಾಹನವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆಯಬೇಡಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರೆ ಈ ವಾರವು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮಿಗಳು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಉತ್ಸಾಹಭರಿತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಕೂಡಿರಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೇಮ ಜೀವನವು ಅದ್ಭುತವಾಗಿರಲಿದ್ದು ನೀವು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪ್ರಣಯದಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿರುವಿರಿ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಸ್ವಲ್ಪ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ವಾರಾಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆ ಉಂಟಾಗಲಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.
ಮೀನ : ಮೀನ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಸಾಧಾರಣ ಫಲ ದೊರೆಯಲಿದೆ. ಹೊಟ್ಟೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಂದರೆ ಉಂಟುಮಾಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕು. ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮಿಗಳು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಗಾಸಿಪ್ ವಿಷಯವಾಗಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಕಿವಿಗಳನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಈ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಉನ್ನತ ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿರುವವರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು. ಅನಗತ್ಯ ತೊಡಕುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿವೇಚನೆಯಿಂದ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಿ.