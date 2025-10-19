ವಾರದ ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಬಡ್ತಿ, ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲಿರಲಿ ಕಾಳಜಿ
ಈ ವಾರದ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ..
Published : October 19, 2025 at 8:04 AM IST
ಮೇಷ : ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಧಾರಣ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ವಾದ ಮತ್ತು ಜಗಳಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದಾಗಿ ಘರ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಇಬ್ಬರೂ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದಿರಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಏಕೆಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರೈಸಬಹುದು. ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಎರವಲು ಪಡೆಯಲು ಯೋಜಿಸಿದರೆ, ಅದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ತೊಡಕುಗಳು ಲಾಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕುದಾಗಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ಗಳಿಸುವಿರಿ. ಅಪರಿಚಿತರಿಂದ ದೂರವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯ ವರ್ಚಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇತರರ ವಿಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬೇಡಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸರಿಯಾದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯವು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಆತುರ, ಅನಗತ್ಯ ವಾದಗಳು ಮತ್ತು ಅತಿಯಾದ ಕೋಪವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ.
ವೃಷಭ : ಈ ವಾರವು ನಿಮಗೆ ಮಿಶ್ರ ಫಲವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಹಳೆಯ ವಿವಾದಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವುದು ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಹಿಂದಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಂತರವನ್ನುಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಅನುಮಾನವು ನಿಮ್ಮ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ನಡುವೆ ಬಿರುಕನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಖರ್ಚು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಮತ್ತು ಸೃಜನಶೀಲ ವಿಚಾರಗಳು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ತಕ್ಷಣದ ಫಲಿತಾಂಶಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸದೆ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮವನ್ನು ನಂಬಿರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಕಿರಿಯರ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚು ಅವಲಂಬಿತರಾಗುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಅವರು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಅನ್ನು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಸರ್ಕಾರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ತಯಾರಿ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ತೋರದೆ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದಿರಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಪುನಃ ಬರೆಯಬೇಕಾದೀತು. ಚಡಪಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಕಾಲೋಚಿತ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಶೀತ, ಕೆಮ್ಮು ಅಥವಾ ಜ್ವರ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ : ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮತೋಲನವಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ, ಇಬ್ಬರೂ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಯಾವುದೇ ಗೊಂದಲ ಉಂಟಾದರೆ, ಅದನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನೀವು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಅದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಹೊರಗಿನವರೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ವಿವಾದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸಿ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಉಳಿತಾಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ. ನೀವು ಹವ್ಯಾಸಗಳು ಅಥವಾ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ಕೇವಲ ತೋರಿಕೆಗಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಆದರೆ ಹಣದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರಬಹುದು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬಾಸ್ ಅನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಸವಾಲುಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ಗೆ ಸೇರುವುದು ಸುಲಭ. ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೆ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ. ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ : ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಸಂಗಾತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಜತೆಗೆ ಪರಸ್ಪರರ ಸಾಂಗತ್ಯವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕುಟುಂಬದ ಬೆಂಬಲವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಹಳೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತೆ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಂತರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಿ. ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು ಮತ್ತು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಲಾಭವನ್ನು ತರಬಹುದು. ದೀರ್ಘಾವಧಿಯ ಆಸ್ತಿ ಹೂಡಿಕೆಗಳು ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುವುದು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮನ್ನಣೆ ಅಥವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಏಕೆಂದರೆ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯಿಂದ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಜತೆಗೆ ಅವರು ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧರಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುವುದರಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಶಿಕ್ಷಕರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಮಾಡುವುದು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟವು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಗಂಟಲು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಲು ವ್ಯಾಯಾಮದೊಂದಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಸಿಂಹ : ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಫಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಸಂತೋಷದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಮಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ, ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ. ನೀವು ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ತರುವ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಉದ್ಯಮಿಗಳು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಬಹುದು. ವಿದೇಶಗಳಿಂದ ಲಾಭ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಉದ್ಯೋಗದಲ್ಲಿರುವವರು ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಬಂಧಿತ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಬಹುದು. ಕೆಲವರು ಉತ್ತಮ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಏಕಾಗ್ರತೆಯಿಂದ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು, ಸಮಯ ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆರೋಗ್ಯದಲ್ಲಿ ಏರುಪೇರು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಶೈಲಿ ಮತ್ತು ದಿನಚರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರಮುಖ ಆರ್ಥಿಕ ಚಿಂತೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡುವ ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ವಾರದ ಆರಂಭದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಸುವ ಪ್ರಯಾಣ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ವಾರದ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ : ಈ ವಾರವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಹರ್ಷಚಿತ್ತದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನೀವು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಳೆಯಬಹುದು ಹಾಗೂ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ವಾಗ್ವಾದ ಎದುರಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂದೆಯ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಇಬ್ಬರೂ ಸಂಗಾತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸಮಯ ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಬಹುದು. ಇದು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹಳೆಯ ಆರ್ಥಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಉತ್ತಮ ಲಾಭ ಸಿಗಬಹುದು. ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಲೀಕರು ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು. ಅವರು ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಅಥವಾ ಬೇರೊಬ್ಬರ ಪ್ರಭಾವದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ತೊಂದರೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ತಪ್ಪುಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಗಮನಹರಿಸಿದರೆ ಮತ್ತು ಗೊಂದಲವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿದರೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅನಿಯಮಿತ ಊಟ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಉಂಟಾಗುವ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ತುಲಾ : ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಮೊದಲು ಯೋಚಿಸಿ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಅನಗತ್ಯ ಚಿಂತೆ ಅಥವಾ ನಂಬಿಕೆಯ ಕೊರತೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕೌಟುಂಬಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮದುವೆ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಪೋಷಿಸಲು ಸಮಯ ಮೀಸಲಿಡಿ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ, ನೀವು ಪ್ರಕ್ಷುಬ್ಧತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ವಾದ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿ. ನೀವು ಚೈತನ್ಯಶೀಲರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಹಣ ಗಳಿಸುವ ಹೊಸ ಮಾರ್ಗಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಹಣಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಪರಿಚಿತರನ್ನು ನಂಬಬೇಡಿ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹಣವನ್ನು ಸಾಲವಾಗಿ ನೀಡಬೇಡಿ. ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳು ಅಥವಾ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದೂಡಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡ ಯೋಜನೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಬಹುದು, ಮತ್ತು ಒಪ್ಪಂದಗಳು ಅಂತಿಮಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರಯತ್ನದ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಚೇರಿ ರಾಜಕೀಯದ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ, ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಗಮನವನ್ನು ಬೇರೆಡೆ ಸೆಳೆಯುವ ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ ಇವರು ದೂರವಿರಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಕರು ನಿಮ್ಮ ಕಲಿಕೆಯನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ನರ ನೋವು ಅಥವಾ ಕೋಪಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಒತ್ತಡದಂತಹ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ : ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ಚಿಂತನಶೀಲರಾಗಿ ವರ್ತಿಸಬೇಕು. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧವು ಉತ್ತಮವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದ ಕುರಿತು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಇದು ಮದುವೆಯ ಅಂಗೀಕಾರಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಸಹಾಯಕ. ಕೆಲವು ಅನಿವಾರ್ಯ ವೆಚ್ಚಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ನೀವು ಆರೋಗ್ಯ ಅಥವಾ ಐಷಾರಾಮಿ ವಸ್ತುಗಳಿಗಾಗಿ ನೀವು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಹಣವನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನೀವು ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಗೊಂದಲಕ್ಕೊಳಗಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಸಹಾಯಕವೆನಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಎಲ್ಲಾ ವಹಿವಾಟುಗಳನ್ನು ಲಿಖಿತವಾಗಿ ದಾಖಲಿಸಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ದೊಡ್ಡ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಚಿಂತೆಗಳಿಂದ ವಿಚಲಿತರಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ. ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಅಧ್ಯಯನದ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸರಿಹೊಂದಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಅಲ್ಲದೆ ನೀವು ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಬಹುದು. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಅಥವಾ ಹೃದಯ ಬಡಿತದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಯಮಿತ ನಡಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಮತೋಲಿತ ದಿನಚರಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡಿರಿ.
ಧನು : ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪು ತಿಳುವಳಿಕೆಗಳು ಉಂಟಾದರೆ, ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ. ಹಳೆಯ ಸಂಗಾತಿಯು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಗೊಂದಲಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಶಾಂತ ಚರ್ಚೆಯ ಮೂಲಕ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ನಿಮ್ಮ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮೊದಲಿಗಿಂತಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೂ ನೀವು ಕೆಲವು ದೈಹಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಸವಾಲುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದರೆ ಶಾಂತವಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಖರ್ಚಿನ ಜೊತೆಗೆ, ಉಳಿತಾಯದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಗಮನ ಕೊಡಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ನಿರ್ಧಾರಗಳಿಗೆ ಆತುರಪಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಪಾಲುದಾರರಾಗಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಬುದ್ಧಿವಂತ ನಡೆಯು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅತಿಯಾದ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸದಿಂದಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಗಮನವು ಯಶಸ್ಸನ್ನು ತರುತ್ತದೆ. ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆ ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಪಡೆಯಿರಿ.
ಮಕರ : ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಪ್ರೇಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಪರಸ್ಪರ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸುತ್ತೀರಿ, ಉಡುಗೊರೆಗಳನ್ನು ವಿನಿಮಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಪರಸ್ಪರ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಶಾಂತವಾಗಿ ಪರಿಹರಿಸಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದುರ್ಬಲವಾಗಿರಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ತ್ವರಿತ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ತೋರಿಕೆಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಅನಗತ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣ ನಷ್ಟ ಸಾಧ್ಯ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ವರ್ತಿಸಿ. ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ನಿಮ್ಮ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕಚೇರಿ ರಾಜಕೀಯ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಈ ಕುರಿತು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೋರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಇವರು ಮುಂದುವರಿಸಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ಉಂಟು ಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಗಮನ ಬೇಕಾಗಬಹುದು. ತಲೆನೋವು, ಮೈಗ್ರೇನ್ ಅಥವಾ ಅಲರ್ಜಿಗಳು ಕಾಡಬಹುದು. ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ, ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ ಮತ್ತು ಸೋಂಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟಿರಿ.
ಕುಂಭ : ಈ ವಾರವು ನಿಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊಂದಲಮಯವೆನಿಸಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಯ ಕಳೆಯದಿರುವುದು ವಾದಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಅವರು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಳ್ಳಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುವ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ತಾಳ್ಮೆ ಮತ್ತು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಮುಖ್ಯ. ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗ್ರಹಿಕೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದರೆ, ಶಾಂತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ಮೂಲಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಕಾನೂನು ಅಥವಾ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಈ ವಾರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ವೆಚ್ಚ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಶಾಪಿಂಗ್ ಅಥವಾ ವಿರಾಮಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಅಧ್ಯಯನದ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬಗೆಹರಿಸಬಹುದು. ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆಯನ್ನು ಚಿಂತನಶೀಲವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ಹೊಸ ಸಂಪರ್ಕಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಕೆಲಸದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಅರೆಕಾಲಿಕ ಕೆಲಸವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಚರ್ಚೆಗಳು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಋತುಮಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕಾಯಿಲೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಆಹಾರಕ್ರಮವನ್ನು ಗಮನಿಸಬೇಕು.
ಮೀನ : ಈ ವಾರವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲಿಗೆ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪ್ರೀತಿಸುತ್ತಿರುವ ಜೋಡಿಗಳು ಹತ್ತಿರವಾಗುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ದೀರ್ಘ ಡ್ರೈವ್ ಅಥವಾ ವಿಹಾರವನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಪ್ರೇಮ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವವರು ಮದುವೆಯತ್ತ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಲು ಕುಟುಂಬದ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು. ಸಂಗಾತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದಾಗ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ತಾಜಾತನದಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅತಿಥಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಇದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷವನ್ನು ತರಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ಸ್ಥಿತಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಕೆಲವು ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸಬಹುದು. ಆದರೆ ಪ್ರಯಾಣ ಮತ್ತು ಸಣ್ಣ ಸಂತೋಷಗಳಿಗಾಗಿಯೂ ನೀವು ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಿ. ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಯೋಜನೆಗಳು ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಆದರೂ ಲಾಭ ಗಳಿಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಸ್ನೇಹಪರರಾಗಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುಗಿಸಬೇಕಾದರೆ ವಾಗ್ವಾದಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಧ್ಯಯನದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುತ್ತಾರೆ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ಇವರು ಹೊಸ ಕೋರ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಸೇರಬಹುದು. ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಬೆಂಬಲ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅನಿಯಮಿತವಾಗಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯಾಣಿಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಉಂಟಾಗಿ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು.