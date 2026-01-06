ಮಂಗಳವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ, ರಾಶಿಭವಿಷ್ಯ: ಷೇರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಹೂಡಿಕೆಗೆ ಸಕಾಲ
ಮಂಗಳವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ.
Published : January 6, 2026 at 7:27 AM IST
ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ:
ದಿನಾಂಕ - 06-01-2026
ವಾರ - ಮಂಗಳವಾರ
ಸಂವತ್ಸರ - ವಿಶ್ವವಸು
ಆಯನ - ಉತ್ತರಾಯಣ
ತಿಥಿ - ಕೃಷ್ಣ ತೃತೀಯಾ
ಮಾಸ - ಧನು
ನಕ್ಷತ್ರ - ಆಶ್ಲೇಷ
ಸೂರ್ಯೋದಯ - ಮುಂಜಾನೆ 6:43ಕ್ಕೆ
ಅಮೃತ ಕಾಲ - ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:23 ರಿಂದ 1:48ರವರೆಗೆ
ದುರ್ಮೂಹೂರ್ತ - ಬೆಳಗ್ಗೆ 9:07 ರಿಂದ 9:55 ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:19 ರಿಂದ 1:07ರವರೆಗೆ
ರಾಹುಕಾಲ - ಸಂಜೆ 3:14 ರಿಂದ 4:39ರವರೆಗೆ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ - ಸಂಜೆ 06:04ಕ್ಕೆ
ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ: ನೀವು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಕಾಳಜಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಉದಾರವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಂಪತ್ತುಗಳನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನೀಡುತ್ತೀರಿ, ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಕ್ಕಷ್ಟು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸರಿದೂಗಿಸಲ್ಪಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ವಿನೋದವನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿದೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಮತ್ತು ಕಿರಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬದಂತೆ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.
ವೃಷಭ: ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಾಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ವೆಚ್ಚಗಳು ಅಡ್ಡಿ ಬರುವುದಕ್ಕೆ ಬಿಡುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಭಿನ್ನ ಮೂಲಗಳಿಂದ ನೀವು ಹಣ ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಉಳಿದರೆ, ನಂತರ ನೀವು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತ ಫಲಿತಾಂಶಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಮಿಥುನ: ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಶ್ರಮವಹಿಸಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಸಂಜೆಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಲಾಭಗಳ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ನಿಮಗೆ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಅನಾರೋಗ್ಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ತಂಪಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸಬೇಡಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ನೀವು ಇತರರಿಗೆ ಅವರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಉಪಕ್ರಮಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಸಿಂಹ: ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ವೆಚ್ಚದ ನಡುವೆ ಸಮತೋಲನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಷೇರುಗಳಲ್ಲಿ ಹೂಡಿಕೆ ಮಾಡಲು ಮತ್ತು ಊಹೆ ಮಾಡಲು ಇದು ಅದ್ಭುತ ಸಮಯ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಲಗಳು ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಾಕಿಗಳು ಕೂಡಾ ತೀರುತ್ತವೆ. ಕೆಲಕಾಲದಿಂದ ತಡವಾಗಿದ್ದ ಕೆಲಸ ಅಥವಾ ಗುರಿ ಈಗ ಪೂರ್ಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ: ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಿಳಿದಿರುವ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿಗಿಂತ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ವಾರ್ಥರಹಿತ ಮತ್ತು ದಾನಿಗಳಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ದಿನದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ನೀವು ಪಾಲುದಾರ ಅಥವಾ ಮಿತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಮಾಡಿದ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಸಂಜೆ ಮಿತ್ರರು, ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರು ಮತ್ತು ಸಹ-ಕೆಲಸಗಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದರಿಂದ ವ್ಯಾಪಾರ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ ಎರಡೂ ಸಮ್ಮಿಳಿತಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ: ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸೃಜನಶೀಲ ಮತ್ತು ಕಲಾತ್ಮಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಲಂಕರಣ ಮತ್ತು ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಬಳಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಅಲಂಕರಣವನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಯಲು ಇಷ್ಟಪಡದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಸಂಜೆ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಮತ್ತು ಆಟಗಾರರು ಅವರ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟ ಹೆಚ್ಚಾಗುವುದರಿಂದ ಪೂರ್ಣ ಫಾರ್ಮ್ ನಲ್ಲಿರುತ್ತಾರೆ. ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳು ತಮ್ಮ ಹೊಸ ವ್ಯಾಪಾರೋದ್ಯಮಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತಾರೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಇಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಧನು: ಈ ದಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಪ್ರತ್ಯೇಕಗೊಂಡ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬ-ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸೇನೆಯಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಾಗು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ದಾಟಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಸಂಪನ್ಮೂಲತೆ ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಹೊಳಪು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಅದು ಅಷ್ಟೇನೂ ಆಕರ್ಷಕ ಶೈಲಿಯಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸೆಲ್ಫ್-ಹೆಲ್ಪ್ ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದು ನಾಳೆಗೆ ನಿಮಗೆ ನೆರವಾಗಬಹುದು.
ಮಕರ: ನೀವು ಯಾರನ್ನೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಅದರಿಂದಲೇ ನೀವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಯಾರೊಂದಿಗೆ ಪಾಲುದಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರವೇಶಿಸಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ಈ ದಿನ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ತೋರುತ್ತೀರಿ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಎತ್ತರಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಂದಲೂ ಪ್ರಶಂಸೆಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದರೆ, ನೀವು ಭವಿಷ್ಯದ ದಾರಿಯನ್ನು ಇಂದು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.
ಕುಂಭ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಛೇರಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೇಜಿನ ಮೇಲೆ ಆಗಿರುವ ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ಧಾರದಲ್ಲಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟು ಮತ್ತು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಸ್ಥಳವಿರಬೇಕು ಎಂಬ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ಎರಡೂ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸದಭಿಪ್ರಾಯ ತರುತ್ತದೆ. ದಿನದಲ್ಲಿ ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮೆಯೊಂದಿಗೆ ನೀವು ರೊಮ್ಯಾಂಟಿಕ್ ಡಿನ್ನರ್ ಆನಂದಿಸಬಹುದು.
ಮೀನ: ನಿಮ್ಮ ದಯಾಳು ಮತ್ತು ಉದಾರ ಸ್ವಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಕಣ್ಣುಗಳೂ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಶ್ಲಾಘನೆಯಿಂದ ನೋಡುವ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗುತ್ತೀರಿ. ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿರುವ ನೆರವಿಗೆ ಬರುವ ಮಿತ್ರ ಎಲ್ಲ ಕಾಲಕ್ಕೂ ಕಾಯುವವನು ಎಂಬ ಹಳೆಯ ಉಪಮೆಯ ಸಾಕಾರವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ದೂರಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುವ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಸಲಹೆ ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇತರರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಂದ ನೆರವಾಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ.