ಶುಕ್ರವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ, ಭವಿಷ್ಯ: ಇಂದು ಋಣಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿರಿ, ನಿಮ್ಮದೇ ಯಶಸ್ಸು
ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಹಾಗೂ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ.
Published : January 23, 2026 at 7:16 AM IST
ಪಂಚಾಂಗ:
ದಿನಾಂಕ : 23-01-2026
ವಾರ : ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಶ್ವವಸು
ಆಯನ : ಉತ್ತರಾಯಣ
ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ : ಪಂಚಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ : ಪೂರ್ವಾಭಾದ್ರಪದ
ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 06:45 ಗಂಟೆಗೆ
ಅಮೃತ ಕಾಲ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 08:11 ರಿಂದ 09:37ರ ವರೆಗೆ
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 09:09 ರಿಂದ 09:57 ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03:33 ರಿಂದ 04:21ರ ತನಕ
ರಾಹುಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 11:03 ರಿಂದ 12:29ರ ವರೆಗೆ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 06:13 ಗಂಟೆಗೆ
ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ:
ಮೇಷ : ಇಂದು ನೀವು ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಯಾರ ಬೆಂಬಲವಿಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮದೇ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ವಿಜ್ಞಾನ ಅಥವಾ ಕಲಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ವಿಷಯದ ಆಳ ಜ್ಞಾನದಿಂದ ಮಾತ್ರ ಶ್ರೇಷ್ಠರಾಗುತ್ತೀರಿ.
ವೃಷಭ : ನೀವು ಇತರರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಲು ಕಷ್ಟ ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದ್ದರೂ ನೀವು ಪ್ರಾರಂಭಿಕ ಹಿನ್ನಡೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು, ಆದರೆ ನೀವು ನಂತರ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.
ಮಿಥುನ : ಧಾರ್ಮಿಕ, ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಮತ್ತು ಬೌದ್ಧಿಕ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಇಡೀ ದಿನ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸೇವೆ ಮತ್ತು ದತ್ತಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೀರಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ಸಮಯ.
ಕರ್ಕಾಟಕ : ನೀವು ಕೆಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಅಸಾಮಾನ್ಯ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿಭಾಯಿಸಲು ಸಜ್ಜಾಗಬೇಕು. ನೀವು ಈ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮನಃಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಾಠಗಳನ್ನು ಕಲಿಯಬಹುದು. ಆದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮುನ್ನ ನಿಷ್ಪಕ್ಷಪಾತದ ಮನಸ್ಸಿನಿಂದ ಸರಿತಪ್ಪುಗಳನ್ನುಅಳೆಯಿರಿ.
ಸಿಂಹ : ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ವ್ಯಸ್ತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಡಗಳಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಕನ್ಯಾ : ಕ್ಷುಲ್ಲಕ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಖಿನ್ನರಾಗಬೇಡಿ ಅದು ಜನರೊಂದಿಗೆ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯುಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಹೊರಗಿನ ಇತ್ಯರ್ಥ ಎಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಚ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಮನರಂಜನೆ ಪಡೆಯಿರಿ.
ತುಲಾ : ನೀವು ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಏಕತಾನತೆಯಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಿಂದ ಬಿಡುವು ಪಡೆದು ಸುತ್ತಾಡಲು ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಈ ಪ್ರವಾಸ, ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಲಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಅನುಭವ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಿದೆ.
ವೃಶ್ಚಿಕ : ಆಗಾಗ್ಗೆ, ನೀವು ಜೀವನದ ಐಷಾರಾಮಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೀವು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದ್ದರೆ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಇಡೀ ಅನುಭವಕ್ಕೆ ಪ್ರಣಯದ ಸ್ಪರ್ಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಜನರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕಂಪನಿಯ ಸಂಪತ್ತನ್ನಾಗಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ.
ಧನು : ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಗೋಲ್ಡ್ ಫಿಂಗರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿಡಬಹುದು. ನೀವು ಏನೇ ಮಾಡಲಿ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇತರರಿಗೆ ಅವರ ಕೊಡುಗೆಗೆ ಪ್ರಶಂಸೆ ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿಯಬಾರದು. ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರು ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾಗುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ : ಯಶಸ್ವಿ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಪ್ರವೃತ್ತಿ, ಪರಿಶ್ರಮ, ಸಮಯ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಥವಾ ಸದೃಢ ಹಾಗೂ ಬೆಂಬಲದ ಹಿತೈಷಿಗಳು ಎಲ್ಲವೂ ಅಗತ್ಯ. ಆದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ನೀವು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ತೋರುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ : ನೀವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಲ್ಪನಾಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜೀವಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವ ಜಗತ್ತು ಮರೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅವಾಸ್ತವಿಕ ಇಚ್ಛೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಡಿ; ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ವಿಷಯಗಳು ಹೇಗಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ಅತ್ಯಂತ ನಿರಾಸೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಿದೆಯೋ ಅದರ ಕುರಿತು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದರಿಂದ ನೀವು ಸರಾಗವಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತೀರಿ.
ಮೀನ : ನೀವು ಸಣ್ಣ ಸಂಘರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಅವು ಪರಿಹಾರವಾದ ನಂತರವೂ ಈ ಸಂಘರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲು ನಿಮಗೆ ಸಮಯ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಪ್ರಗತಿ ಸಾಧಿಸಬೇಕಾದರೆ ಅತಿಯಾದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಅಥವಾ ಭಾವುಕತೆ ಬೇಡ.