ಗುರುವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ, ಭವಿಷ್ಯ: ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಬಯಸಿದಷ್ಟು ಯಶಸ್ಸು ಸಿಗದಿರಬಹುದು!
ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಹಾಗೂ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ.
Published : December 18, 2025 at 7:11 AM IST
ಪಂಚಾಂಗ:
ದಿನಾಂಕ : 18-12-2025
ವಾರ : ಗುರುವಾರ
ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಶ್ವವಸು
ಆಯನ : ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಮಾಸ : ಕಾರ್ತಿಕ
ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ : ಚತುರ್ದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ : ಅನುರಾಧ
ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 06:34 ಗಂಟೆಗೆ
ಅಮೃತ ಕಾಲ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 09:24 ರಿಂದ 10:49ರವರೆಗೆ
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:34ರಿಂದ 11:22 & ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03:22 ರಿಂದ 04:10ರವರೆಗೆ
ರಾಹುಕಾಲ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 01:39 ರಿಂದ 03:04ರವರೆಗೆ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 05:54 ಗಂಟೆಗೆ
ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ:
ಮೇಷ : ನೀವು ಹಾರುವ ಮುನ್ನ ನೋಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಒಂದು ಅವಸರದ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಮಾಡಿರುವ ಸಾಕಷ್ಟು ಕೆಲಸವನ್ನು ಏನೂ ಇಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಆತಂಕದ ಬೆಳಗಿನ ನಂತರ ನೀವು ಸಂಜೆ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯಲು ಅವರಿಗೆ ಹೋಮ್ ವರ್ಕ್ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲು ನೆರವಾಗುತ್ತೀರಿ.
ವೃಷಭ : ಇಂದು, ನೀವು ಕೆರಳಿಸುವ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೆಣಕುವ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತೀಕಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಭಾವ ಮೀರುವಂತೆ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಕ್ಷೋಭೆಗೊಳ್ಳದೇ ಇರಿ. ನಿಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ವಭಾವ ಕಾಣುವಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಮತ್ತು ವರ್ತನೆ ತೋರಿ. ಇತರರು ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತತೆ, ದಯೆ, ಒಳ್ಳೆಯತನ, ಸಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ಮಿಥುನ : ನಿಮ್ಮ ಸೌಖ್ಯದ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ನೆರಳು ಬೀರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಜಿಮ್ ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ ಎನ್ನುವ ಸೂಚನೆಗಳಿವೆ. ಉತ್ತೇಜನ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಮಹತ್ತರ ಸಮಯವಾಗಿದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ : ನೀವು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ದಿನವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ತಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಜೀವಂತಿಕೆ ತಡೆಯಲಾಗದ್ದು, ಮತ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲಿ ಹೋದರೂ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನ ಜನರ ಮೂಡ್ ಉತ್ತಮಪಡಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಸುದ್ದಿ ಕಂಗೆಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಹ : ನೀವು ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಾಧಾರಣ ಗಂಭೀರತೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಲಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ದಣಿವಿಲ್ಲದಂತೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಗಮನ ಮತ್ತು ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಶೈಲಿ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬಯಕೆ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ.
ಕನ್ಯಾ : ನೀವು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸೂಕ್ತ. ನೀವು ಒಂಟಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಮತ್ತು ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಮೀರಬಲ್ಲಿರಿ. ನಿಮಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಡಳಿತಗಾರರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿಶ್ವಾಸಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗುವ ಯಾವುದನ್ನೂ ಮಾಡದೇ ಇರುವುದು ಸೂಕ್ತ.
ತುಲಾ : ನೀವು ಸಂಜೆ ನಿಮ್ಮದೇ ತರಂಗಾಂತರ ಹೊಂದಿರುವ ಜನರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ ಚರ್ಚೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದು ನೀವು ಪ್ರಸ್ತುತ ವಾಸ್ತವ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಒಳನೋಟ ವಿಸ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ : ನೀವು ನಿಮ್ಮ ತಲೆಗೆ ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯದಿಂದ ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಇರಬಹುದು, ಮತ್ತು ನೀವು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದೂ ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಅದರಲ್ಲೂ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಅದರ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಪ್ಪಾಗಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸುವ ಜನರು ಇರುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವಾಗ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿರಬೇಕು.
ಧನು : ನೀವು ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಸಮತೋಲನದಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ಕುಟುಂಬದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಮಯವನ್ನು ಮನೆ ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲ ನೀವು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತೀರಿ. ಸಂಜೆ ನಿಸರ್ಗದ ಪ್ರಶಾಂತತೆಯನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ.
ಮಕರ : ಈಗ ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿರುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ನೋಯಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇಂದು, ಕೆಲ ಹಳೆಯ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಸಂಪರ್ಕಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಯಸಿದಷ್ಟು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗದೇ ಇರಬಹುದು.
ಕುಂಭ : ಒಂಟಿಯಾಗಿರುವವರು ಉನ್ನತ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನದತ್ತ ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಜೋಡಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಣಯದ ದಿನವಾಗಿದ್ದು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಿಯರೊಂದಿಗೆ ಪರಸ್ಪರ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮೀನ : ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದ ಸಾಧಾರಣ ಜೀವನ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಹಿಡಿಯುತ್ತದೆ, ಮತ್ತ ನೀವು ಬಿಡುವು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಿಗೋ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಬಯಕೆ ಹೊಂದಿರುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಪ್ರಸ್ತುತದ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಳೆದ ಗಂಟೆಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೆ ಈ ಬಿಡುವು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.