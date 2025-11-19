ETV Bharat / spiritual

ಬುಧವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ, ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗಿಂದು ಸಾಕಷ್ಟು ಅಚ್ಚರಿಗಳು ಕಾದಿವೆ

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಹಾಗೂ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ.

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ (ETV Bharat)
By ETV Bharat Karnataka Team

Published : November 19, 2025 at 7:19 AM IST

ಪಂಚಾಂಗ:

19-11-2025, ಬುಧವಾರ

ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಶ್ವವಸು

ಆಯನ: ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ

ಮಾಸ : ಕಾರ್ತಿಕ

ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ

ತಿಥಿ : ಚತುರ್ದಶಿ

ನಕ್ಷತ್ರ : ಸ್ವಾತಿ

ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 06:19 ಗಂಟೆಗೆ

ಅಮೃತ ಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:29 ರಿಂದ 02:55 ಗಂಟೆ ವರೆಗೆ

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 11:55 ರಿಂದ 12:43 ಗಂಟೆ ತನಕ

ರಾಹುಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:03 ರಿಂದ 01:29 ಗಂಟೆ ವರೆಗೆ

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 05:47 ಗಂಟೆಗೆ

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ:

ಮೇಷ : ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನ ಒಲಿಸಲೂ ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಮತ್ತು ಬಂಧುಗಳ ಕುರಿತು ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೃಪ್ತರಾಗುವುದಿಲ್ಲ; ಆದರೆ ನೀವು ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಮಿತ್ರರನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.

ವೃಷಭ : ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಆಶ್ಚರ್ಯಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಬಹುತೇಕ ಅಹಿತಕರವಾದವು. ಯಾವುದೂ ಯೋಜಿಸಿದಂತೆ ಅಥವಾ ನಿರೀಕ್ಷಿಸದಂತೆ ನಡೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ದಿಢೀರ್ ತಿರುವು ಮುರುವುಗಳಿರುತ್ತವೆ, ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಆಘಾತಗಳು ಮತ್ತು ಹಿನ್ನಡೆಗಳು ದಿನಪೂರ್ತಿ ಇರುತ್ತವೆ. ನೀವು ಆದಾಗ್ಯೂ ದೇವರ ಕೃಪೆ ಮತ್ತು ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಅಚಲವಾಗಿದ್ದು ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ, ಈ ಹಂತವೂ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಸಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಗಂಭೀರ ಹಾನಿಯುಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ವಿಷಯಗಳು ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ.

ಮಿಥುನ : ನೀವು ಇಂದು ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಬರುವ ಜನರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಶಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳಿಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮೌಲೀಕರಣ ಮತ್ತು ಸಂತೃಪ್ತಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ವಿನೋದ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.

ಕರ್ಕಾಟಕ : ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಪ್ರಮುಖ ಕ್ಷಣ ತಲುಪಲಿದೆ. ನೀವು ವರ್ಗಾವಣೆ, ಬಡ್ತಿ ಅಥವಾ ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಳ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳೂ ಹೆಚ್ಚಲಿವೆ. ಹೊಸ ಉದ್ಯೋಗದ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ಆಕರ್ಷಕ ಉದ್ಯೋಗದ ಆಫರ್ ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಸಿಂಹ : ಹಳೆಯ ಪರಿಚಯಗಳನ್ನು ನವೀಕರಿಸಲು ಮತ್ತು ಹೊಸ ಬಾಂಧವ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೂ ಬಂಧುಗಳು ಬಹುಶಃ ಇಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಆನಂದದ ಭಾವನೆ ತುಂಬಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ನೀವು ಅದ್ಧೂರಿ ಪಾರ್ಟಿ ನೀಡುತ್ತೀರಿ.

ಕನ್ಯಾ : ತರ್ಕ ಹಾಗೂ ಭಾವನೆಗಳು, ನಿಮ್ಮ ಬಾಂಧವ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂದು ಪ್ರಭಾವ ಬೀರುತ್ತವೆ. ಭಾವನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ನೀವು ಕೊಂಚ ಗೊಂದಲದ ಭಾವನೆ ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಇದು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ಹಾಗೂ ನೀವು ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಏನನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದರೋ ಅದರ ನಡುವೆ ಓಲಾಡುತ್ತದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಇತರರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಪಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಧ್ವನಿಯ ಮೇಲೆ ಆಧಾರಪಡುತ್ತೀರಿ.

ತುಲಾ : ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿನ ನಾಟಕೀಯತೆ ಮುಂಬದಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಇಂದು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ಅಥವಾ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಬದ್ಧತೆ ಎಲ್ಲದರಲ್ಲೂ ನೀವು ಕಾಣಪಡಿಸುತ್ತೀರಿ. ವ್ಯಾಪಾರದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದನ್ನು ನೀಡುತ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲದೆ ಅವರ ಹಣಕ್ಕಾಗಿ ಓಡುವಂತೆ ಮಾಡಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತೀರಿ.

ವೃಶ್ಚಿಕ : ನಿಮ್ಮ ತಾರೆಗಳು ಇಂದು ಹಣದ ಆಡಂಬರವನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಈ ಬಾರಿ, ಅದನ್ನು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರಿಗೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಹಣ ಮಿತ್ರರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚೇ? ಹೊರಗಡೆ ಸುತ್ತಾಟ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮಗಳಿಂದ ನೀವು ಅವರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರ ದಾರಿಯಲ್ಲೂ ಹೋಗಬಹುದು.

ಧನು : ನಿಮ್ಮ ತಾರೆಗಳು ಇಂದು ಪ್ರಬಲವಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಂತೋಷದ ದಿನವನ್ನು ಯೋಜಿಸಿರಿ. ನೀವು ವೃತ್ತಿಪರರಾಗಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯನ್ನೂ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನೂ ದಾಟಿ ಹೋಗುವ ಜಾಣ್ಮೆ ಇದೆ. ನಿಮ್ಮ ಈ ವಿಧಾನವು ಖಂಡಿತಾ ಜನರ ಹೃದಯಗಳನ್ನು ಗೆಲ್ಲುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಕೆಲ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಕರ : ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳು ಕಾಯುತ್ತಿವೆ, ಮತ್ತು ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಆಗುವಂತೆ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಿಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿನ ಕುರಿತು ಈರ್ಷ್ಯೆ ಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಹೊಸ ಹಾಗೂ ಸವಾಲಿನ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊ್ಳಲು ಅತ್ಯಂತ ಅಗತ್ಯವಾದ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಉದ್ಯೋಗ ಬದಲಿಸಲು ಬಯಸಿರುವವರು, ಕೊಂಚ ಕಾಯಿರಿ, ಇದು ನಿಮಗೆ ಸರಿಯಾದ ಕಾಲವಲ್ಲ.

ಕುಂಭ : ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ದಿನವಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸಲು ನೀವು ವಿಫಲರಾಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಪೂರವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ನಿಮಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲೇ ಕಷ್ಟವಾಗುವಂತೆ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಿವಾದಗಳೂ ಉಂಟಾಗಬಹುದು, ಮತ್ತು ಅಸೂಯೆ ಹೊಂದಿರುವ ನೆರೆಹೊರೆಯವರು ಉರಿಯುವ ಬೆಂಕಿಗೆ ತುಪ್ಪ ಸುರಿಯುತ್ತಾರೆ.

ಮೀನ : ನಿಮಗೆ ಅಪಾರ ಪ್ರಮಾಣದ ಪರಿಚಯಸ್ಥರಿದ್ದರೂ, ಆಯ್ದ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಧಾರಾಳತನದ ಕೃಪೆ ತೋರುತ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿಯೇ ನೀವು ಇಂದು ವ್ಯಸ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ, ದಿನವು ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಬಿಡುವಿನಿಂದ ತುಂಬಿದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ.

