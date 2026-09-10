ಗುರುವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ, ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ನಿಮ್ಮ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಸುದಿನ
ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಹಾಗೂ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ.
Published : September 10, 2026 at 7:09 AM IST
ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ
ದಿನಾಂಕ : 10-09-2026
ವಾರ : ಗುರುವಾರ
ಸಂವತ್ಸರ : ಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ
ಆಯನ : ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ
ಮಾಸ: ಶ್ರಾವಣ
ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ : ಚತುರ್ದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ : ಮಾಘ
ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 06:06 ಗಂಟೆಗೆ
ಅಮೃತಕಾಲ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 09:10 ರಿಂದ 10:42 ಗಂಟೆವರೆಗೆ
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:06 ರಿಂದ 10:54 & ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 02:54 ರಿಂದ 03:42 ಗಂಟೆವರೆಗೆ
ರಾಹುಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:47 to 03:19 ಗಂಟೆವರೆಗೆ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 06:23 ಗಂಟೆಗೆ
ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
ಮೇಷ : ಮಕ್ಕಳೆಂದರೆ ಒಬ್ಬರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವೂ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿದಿನ ಅವರಿಗಾಗಿಯೇ ನೀವು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಪಡುತ್ತೀರಿ. ಇದು ಅವರು ನಿಮಗೆ ಟ್ರೀಟ್ ಕೊಡಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ವೈದ್ಯರು ಹಾಗೂ ಅದೇ ಬಗೆಯ ವೃತ್ತಿಪರರು ಹಾಗೂ ಕೆಲಸಗಾರರಿಗೆ ಉತ್ಪಾದಕ ದಿನವಾಗಲಿದೆ.
ವೃಷಭ : ಇದು ನಿಮಗೆ ಆವಿಷ್ಕಾರಕ ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಯ ದಿನವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ ಮತ್ತು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವವರನ್ನು ಪ್ರೇರೇಪಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ಸಾಹದ ಭಾವನೆ ಹೊಂದುವುದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಿದ್ಧರಿರುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತಲೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೆರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ನಿಮಗೆ ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಫಲಪ್ರದ ದಿನವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಗತಿಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಿಥುನ : ನೀವು ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಚಕ್ರಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳಿಗಿಂತ ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ಇದರಿಂದಾಗಿ, ನಿಮಗೆ ಯಾರು ಒಳ್ಳೆಯವರು ಮತ್ತು ಯಾರಿಗೆ ಕಟ್ಟ ಉದ್ದೇಶಗಳಿವೆ ಎಂದು ತಿಳಿಯಲು ಅಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ ದಿನದ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಅದೃಷ್ಟ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ : ಇಂದಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಉಜ್ವಲ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಯೋಜನೆ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನೂ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ತರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿವರವಾದ ಆಲೋಚನೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೆರವಾಗಲಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ಸು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಈ ದಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿದೆ.
ಸಿಂಹ : ನೀವು ಹೊಸ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗಳನ್ನು ತೆಗದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸುತ್ತೀರಿ. ಬಾಂಧವ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವಾಗ ನೀವು ಕೆಲವು ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತೀರಿಇ, ಆದರೆ ಆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಸರಾಗವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ.
ಕನ್ಯಾ : ಈ ದಿನ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಮೌಲ್ಯ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಂದಿನ ವಿವಾದಗಳು ನಿಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ಸಂಧಾನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳಿಂದ ಸುಲಭವಾಗಿ ಇತ್ಯರ್ಥವಾಗುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಾಂತ ಮತ್ತು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಸ್ವಭಾವ ಜೀವನದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಲವು ಪಾಠಗಳನ್ನು ಬೋಧಿಸುತ್ತದೆ.
ತುಲಾ : ಭೋಜನ ರಸಿಕತೆ ಇಂದು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮಗೆ ದೊರೆಯುವ ಪ್ರತಿ ರುಚಿಯನ್ನೂ ಆಸ್ವಾದಿಸಿ. ಕೆಲಸದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಿಲ್ಲ. ದೇವರಿಗೆ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಮತ್ತು ದಾರಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ : ನೀವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಬಹಳ ಕಾಲದಿಂದ ನೀವು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ ಮತ್ತು ಇಂದು ಅದರ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೊರಗೆ ಚೆಲ್ಲುವ ಕಾಲ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಅಪಾರ ಒತ್ತಡ ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರೊಂದಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಕಳೆದರೆ ಅದು ಕೊಂಚ ನಿರಾಳತೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಧನು : ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛಾಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಬದ್ಧತೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾರ್ಯದೊತ್ತಡ ಆಕರ್ಷಿಸಬಹುದು. ನೀವು ವರ್ಕೊಹಾಲಿಕ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ. ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ, ನೀವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ದಿನವನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಮಕರ : ನೀವು `ಆರೋಗ್ಯವೇ ಭಾಗ್ಯ’ ಎಂಬ ಪರಿಕಲ್ಪನೆಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನೀವು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತು ಅದು ಇಂದು ವಿಷಯವೂ ಅಲ್ಲ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುವುದು ದೂರದ ವಿಷಯ ಎನ್ನಿಸುತ್ತದೆ; ಆದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ. ಸಕಾಲಕ್ಕೆ ಕೆಲಸ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸದೇ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಸದ ನಿಮ್ಮ ಕುರಿತು ಅಸಮಾಧಾನ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ.
ಕುಂಭ : ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಪಾತ್ರರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತೀರಿ. ಪಿಕ್ ನಿಕ್ ಮತ್ತು ಶಾಪಿಂಗ್ ನಿಮ್ಮ ಮಾಡಲೇಬೇಕಾದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿವೆ. ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಂಭ್ರಮ ನಿಮ್ಮ ತಾರೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಮೀನ : ನೀವು ಜನರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವಾಗ ಅನುಕರಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಇದು ನಿಮಗೆ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಮರ್ಥ ಬಾಸ್, ಸಹ-ಕೆಲಸಗಾರ, ಸಂಗಾತಿ ಮತ್ತು ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರಂತೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸುವುದರಿಂದ ಈ ಸದ್ಗುಣಗಳನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ.