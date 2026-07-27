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ಸೋಮವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ, ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ನಿಮಗಿಂದು ಹಣಕಾಸು ವ್ಯವಹಾರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಮೇಲುಗೈ

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಮತ್ತು ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ.

ETV Bharat Horoscope of Monday
ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Karnataka Team

Published : July 27, 2026 at 7:22 AM IST

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ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ

ದಿನಾಂಕ : 27-07-2026

ವಾರ : ಸೋಮವಾರ

ಸಂವತ್ಸರ : ಶ್ರೀ ಪರಾಭವ ನಾಮ

ಆಯನ : ದಕ್ಷಿಣಾಯಣ

ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ

ತಿಥಿ : ತ್ರಯೋದಶಿ

ನಕ್ಷತ್ರ : ಮೂಲಾ

ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 06:01 ಗಂಟೆಗೆ

ಅಮೃತಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 02:00 ರಿಂದ 03:35ರ ವರೆಗೆ

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:25 ರಿಂದ 01:01 & 02:49 ರಿಂದ 03:37ರ ವರೆಗೆ

ರಾಹುಕಾಲ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 07:37 ರಿಂದ 09:12ರ ವರೆಗೆ

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 06:47 ಗಂಟೆಗೆ

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ

ಮೇಷ : ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಧ್ವನಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೂ ನಿಖರವಾಗಿ ಪೂರೈಸಲು ಶಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಸಂತೋಷವಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೆ ಉತ್ಸಾಹದಲ್ಲಿದ್ದರೂ ಕೆಲ ನಿರಾಸೆಗಳನ್ನೂ ಸ್ವೀಕರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇಂದೇಕೆ, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಈ ಅಪರೂಪದ ಗುಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಮತ್ತು ಅದು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದೆ.

ವೃಷಭ : ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಆಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ಮಹತ್ತರ ಮಾರ್ಜಿನ್ ನಲ್ಲಿ ಮೀರುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಸಮಯದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಮೃದುಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನೀವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದ ನಿರಂಕುಶತೆಯ ನಿಯಮಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಜಾಸತ್ತೀಯ ನಿರ್ಧಾರ ಮಾಡುವತ್ತ ಹೊರಳುತ್ತೀರಿ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಯಶಸ್ಸಿನ ರುಚಿ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಮಿಥುನ : ನೀವು ಇಂದು ಉತ್ಪಾದಕ ದಿನವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಕುರಿತಂತೆ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೃಪ್ತಿ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮತ್ತು ವೃತ್ತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂಕ್ಷೋಭೆ ಎದುರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಕೊಳ್ಳಲು ಅಥವಾ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಫಲಪ್ರದ ದಿನವಾಗಿದೆ.

ಕರ್ಕಾಟಕ : ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಚುರುಕು ಮತ್ತು ಹೃದಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನವಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಗಮನ ಕಳೆದುಕೊಂಡರೂ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೈಜ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ವೇಗವಾಗಿ ಕಠಿಣ ಶ್ರಮ ಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ, ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ಸಮರ್ಥರಾಗುತ್ತೀರಿ.

ಸಿಂಹ : ನೀವು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಪ್ರವಾಸ ಅಥವಾ ಪ್ರಯಾಣ ಯೋಜಿಸಿ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರನ್ನು ಒಳಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಕಲಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರಗತಿಯ ದಿನ ಕಾಯುತ್ತಿದೆ.

ಕನ್ಯಾ : ನಿಮ್ಮ ಹಣೆಬರಹ ಬರೆದುಕೊಳ್ಳುವ ತಜ್ಞರು ನೀವೇ ಆಗುವ ಗುರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಲು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ಅಗ್ನಿ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಆಡಳಿತದ ಹುದ್ದೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗೆ ವೇಗದ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಪೂರಕವಾಗಿವೆ.

ತುಲಾ : ನಿಮ್ಮ ಈ ದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿದೆ, ಇದರಿಂದ ನೀವು ಕೊಂಚ ಗೊಂದಲಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಎದುರಿಸುವ ಸ್ವಭಾವವೂ ಜೀವನ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಸುರಿಸುವ ದುಃಖದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಮತ್ತು ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ; ಆದರೆ, ನೀವು ಎಲ್ಲ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನೂ ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಎದುರಿಸುತ್ತೀರಿ.

ವೃಶ್ಚಿಕ : ಇಂದು ಅತ್ಯಂತ ಘಟನೀಯ ದಿನವಾಗಿದ್ದು ಸಾಕಷ್ಟು ಘಟನೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳಿಂದ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅದರ ಕುರಿತು ಮುಕ್ತರಾಗಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೇಲಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಹಕಾರ ನೀಡಲು ಶಕ್ತಿಮೀರಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ. ಕಾನೂನು ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತರಾಗಿರಿ.

ಧನು : ಸ್ಪಷ್ಟತೆಯಿಲ್ಲದೆ ಓಡುವುದು ಮತ್ತು ಗೊಂದಲದ ಕೆಲಸಗಳು ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿವೆ. ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದ ಶಾಂತಿಯನ್ನೂ ಕಾಣಲಾರಿರಿ. ಆದರೆ ಬಿಡುವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯಿರಿ ಅದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ಸಾಧ್ಯತೆ ಗಮನಿಸಿ.

ಮಕರ : ವ್ಯರ್ಥವಾದ ವೆಚ್ಚ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆಯನ್ನು ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನೀವು ಆನಂದಿಸಲು ಇಂದು ಕಾರಣಗಳಿವೆ. ನಗದು ಹರಿವು- ಮತ್ತು ಅದರ ಗಮನಾರ್ಹ ಮೊತ್ತದಿಂದ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಣಕಾಸಿನ ಕುರಿತು ಸಂತೋಷ ಹೊಂದುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸ ಎಂದಿನಂತೆ ಮುಂದುವರೆಯುತ್ತದೆ.

ಕುಂಭ : ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಾರು ತನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ! ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಸಂಭವನೀಯತೆಯ ಆಕರ್ಷಕ ಪಾಂಪ್ಲೆಟ್​​ಗಳನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಪ್ರಶಾಂತ ದೇವಾಲಯ ಭೇಟಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಜೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿಧಾನ.

ಮೀನ : ಇಂದು ನೀವು ಸಾಕಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. ಯಾರೊಂದಿಗೋ ನೀವು ಒಪ್ಪಲಾಗದ ಕಾರಣಗಳಿಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ವಿಶೇಷ ವ್ಯಕ್ತಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ದುಃಖದ ಕಾರಣವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊಂಚ ಧ್ಯಾನ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಉತ್ಸಾಹಗೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

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