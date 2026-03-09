ETV Bharat / spiritual

ಸೋಮವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ, ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ: ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಯೋಜನೆ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಶುಭ ದಿನ

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಹಾಗೂ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ.

ETV Bharat Horoscope of Monday
ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : March 9, 2026 at 5:16 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪಂಚಾಂಗ:

ದಿನಾಂಕ : 09-03-2026

ವಾರ : ಸೋಮವಾರ

ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಶ್ವವಸು

ಆಯನ : ಉತ್ತರಾಯಣ

ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ

ತಿಥಿ : ಷಷ್ಠಿ

ನಕ್ಷತ್ರ : ವಿಶಾಖಾ

ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 06:29 ಗಂಟೆಗೆ

ಅಮೃತ ಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:58 ರಿಂದ 03:28ರ ವರೆಗೆ

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 12:53 ರಿಂದ 01:41 & 03:17 ರಿಂದ 04:05ರ ತನಕ

ರಾಹುಕಾಲ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 07:59 ರಿಂದ 09:29ರ ವರೆಗೆ

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 06:27 ಗಂಟೆಗೆ

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ:

ಮೇಷ : ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡವು ಪ್ರಣಯದ ಆಸಕ್ತಿಯತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತಿದೆ. ನೀವು ಪ್ರಲೋಭನೆಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೀರಿ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬಯಕೆಗಳು ಒಂದೇ ಕಡೆಯಲ್ಲಿವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಮರೆಯುತ್ತೀರಿ. ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಕೆಲ ಪರಿಹಾರವಾಗದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತು ಒಳನೋಟಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ವೃಷಭ : ನೀವು ಇಂದು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಹಣಕಾಸಿನ ವಹಿವಾಟುಗಳು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸಂತೃಪ್ತಿಕರ ಮತ್ತು ಲಾಭದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ದಿನ ನೀವು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿದಂತೆ ಉತ್ಸಾಹಕರವಾಗಿರುವುದಿಲ್ಲ. ದಣಿವಿನ ದಿನಕ್ಕೆ ಥ್ರಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಂಜೆ ಸಮಾಧಾನಪಡಿಸುತ್ತದೆ.

ಮಿಥುನ : ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಂತೃಪ್ತರಾಗಿರಿಸಲು ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅವರಿಂದಲೂ ಅದನ್ನು ಇಂದು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸಂತೋಷಗೊಳಿಸಿದಂತೆಲ್ಲಾ ಅವರು ಏರುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ನಿಮಗಾಗಿ ಕೊಂಚ ಸಮಯ ಕೊಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಕರ್ಕಾಟಕ : ಇಂದು ನೀವು ಕೊನೆಯಿರದ ಆಶಾವಾದಿಯಾಗಿರುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಾಧನೆಗಳು ಇತರರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಕಲು ಮಾಡಲು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಸಂಜೆಯನ್ನು ಬಂಧುಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತೀರಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನೀವು ಖಚಿತ ಮಾದರಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಸಿಂಹ : ನಿಮ್ಮ ಆನಂದದ ಮನಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೆಚ್ಚಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತವೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು. ದಿನದ ದ್ವಿತೀಯಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಮುಂದೂಡದಿರಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅವು ನಿಮ್ಮ ಮನಃಶಾಂತಿ ಹಾಳು ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಕನ್ಯಾ : ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸುವ ಸಂಬಂಧವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ಗುರಿ ಈಡೇರುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಮಾತುಗಳಿಂದ ಇತರರನ್ನು ಮೀರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮೋಡಿ ಮಾಡುವ ಕಥೆಗಳಿಂದ ಜನರನ್ನು ಸಂತೋಷಪಡಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅವರ ವಿಶ್ವಾಸ ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ.

ತುಲಾ : ಏನೇ ಆಗಲಿ, ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಪೂರೈಸಿಯೇ ಶತಃಸಿದ್ಧ ಎನ್ನುವುದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಛೇರಿಯಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಹ-ಕೆಲಸಗಾರರು ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಂದ ಸ್ಫೂರ್ತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಬಡ್ತಿ ಪಡೆದಾಗ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ವೇತನಶ್ರೇಣಿ ಹೆಚ್ಚಳವಾದಾಗ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ.

ವೃಶ್ಚಿಕ : ನೀವು ಗುಂಪಿನ ನಾಯಕನಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಹತೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದೀರಿ. ಮತ್ತು ಇಂದು, ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಯೋಗ್ಯತೆಗಳು ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸುವ ಅವಕಾಶವಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಶಕ್ತಿಯುತ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವಾದ ನೀವು ಪ್ರಚಂಡ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಯಾನ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತೀರಿ.

ಧನು : ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾತುಗಳಿಗಿಂತ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಮಾತನಾಡುತ್ತವೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆಂದಿಗಿಂತ ಇಂದು ನಿಜವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಶಕ್ತಿ ಮಾತನಾಡಲಿ. ನೀವು ದಿನದ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಸ್ವಯಂ-ಸುಧಾರಣೆಗಾಗಿ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಕೆಲಭಾಗ ನಿವಾಸ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ, ಇತರರು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆಯ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಮಕರ : ತಮಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಿಗೆ ದೇವರು ಕೂಡಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ವಹಿಸಿದರೆ ನಿಮಗೆ ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಾನಸಿಕ ಮತ್ತು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಕುರಿತು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ, ಮತ್ತು ಕನಸುಗಳಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಿಸುವುದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಕಂಪನಿಯ ಪರವಾಗಿ ನೀವು ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಕುಂಭ : ನೀವು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಬಾಸ್ ಆಗಿದ್ದರೂ ನೀವು ಇಂದು ಹಾಗೆ ಭಾವಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯದೊತ್ತಡ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಕಂಟಕವಾಗಿದೆ. ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಸದ್ಯದಲ್ಲೇ ಪ್ರತಿಫಲ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕತೆ ನಿಮ್ಮ ಕಿರಿಯರು ಹಾಗೂ ಕೈ ಕೆಳಗಿನ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರೇರೇಪಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯ ವಿಧಾನ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ.

ಮೀನ : ನೀವು ಕೆಲಕಾಲದಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಹಳೆಯ ಸಾಧನೆಗಳ ಕುರಿತು ಚಿಂತಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಮತ್ತು ಇಂದು ನೀವು ಅದನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುವ ದಿನ. ನಿಮ್ಮ ಮಿತ್ರರು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಮೀರಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಹುದು; ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಪರಿಪೂರ್ಣ ಪರಿಣಿತಿ ಮತ್ತು ಸಾಮರ್ಥ್ಯಗಳಿಂದ ಅದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

TAGGED:

ASTROLOGY TODAY
PANCHANGA TODAY
RAHUKALAM
ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
MONDAY HOROSCOPE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.