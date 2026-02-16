ಸೋಮವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ, ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಇಂದು ಸಕಲವೂ ಶುಭಕರ
ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಹಾಗೂ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ.
Published : February 16, 2026 at 7:09 AM IST
ಪಂಚಾಂಗ
ದಿನಾಂಕ : 16-02-2026
ವಾರ : ಸೋಮವಾರ
ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಶ್ವವಸು
ಆಯನ : ಉತ್ತರಾಯಣ
ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ : ಚತುರ್ದಶಿ
ನಕ್ಷತ್ರ : ಶ್ರಾವಣ
ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 06:41 ಗಂಟೆಗೆ
ಅಮೃತ ಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 02:00 ರಿಂದ 03:27ರ ವರೆಗೆ
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:05 ರಿಂದ 01:53 & 03:29 ರಿಂದ 04:17ರ ತನಕ
ರಾಹುಕಾಲ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 08:08 ರಿಂದ 09:36ರ ವರೆಗೆ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 06:23 ಗಂಟೆಗೆ
ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ:
ಮೇಷ: ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನೀವು ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿರುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊರತರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನೂ ಮೀರುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ, ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ನಿಮ್ಮ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ರಾತ್ರೋರಾತ್ರಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲವಾದ್ದರಿಂದ ನೀವು ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು.
ವೃಷಭ: ನಿಮ್ಮದೇ ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನು ಯೋಜಿಸುವುದು ಮತ್ತು ಮಿತ್ರರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಸಂಭ್ರಮಿಸುವುದು ಇಂದಿನ ಕಾರ್ಯಸೂಚಿ. ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಪ್ರಗತಿಪರವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಯೋಜನೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸದೃಢ ತಳಹದಿ ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ. ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಟಿಗಳು ಉಲ್ಲಾಸ ತರುತ್ತವೆ.
ಮಿಥುನ: ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ದಿನವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದೀರಿ. ಅಲ್ಲದೆ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ಹಣಕಾಸು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೇಳುವ ಸಮಯ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿಯ ಮಟ್ಟ ಏರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ನೀವು ಹೊಸ ಹುರುಪಿನಿಂದ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅದೃಷ್ಟ ತರುತ್ತಾರೆ.
ಕರ್ಕಾಟಕ: ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಸಂತೋಷಪಡುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಅವರನ್ನು ಸಂತೋಷವಾಗಿರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷದ ಸಂಜೆ ಕಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸೌಹಾರ್ದ ಬಂಧಗಳು ದೀರ್ಘವಾಗಿರುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಫಲದಾಯಕವಾಗುತ್ತವೆ.
ಸಿಂಹ: ನೀವು ಅತ್ಯಂತ ಮೂಡ್ ಏರಿಳಿತ ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಬದಲಾವಣೆ ಹೊರತಾಗಿ ಯಾವುದೂ ಶಾಶ್ವತವಲ್ಲ ಎಂದು ನೀವು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಹರಿವಿನೊಂದಿಗೆ ಚಲಿಸಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಅಂತಃಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳಬೇಡಿ.
ಕನ್ಯಾ: ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಅಥವಾ ಮುಂದೂಡಿಕೆ ಬೇಡ. ನೀವು ಹಳೆಯ ಗಾಯಗಳನ್ನು ವಾಸಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಹಿಂದೆ ಮುಂದೆ ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ಆದರೆ, ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಸಮೃದ್ಧಿ ದಿನದ ವಿಶೇಷತೆಗಳು. ನೀವು ಇಂದು ವಿನೋದ ಮತ್ತು ಮನರಂಜನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಯ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ - ಕೇವಲ ಬ್ಯಾಟರಿ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.
ತುಲಾ: ಉತ್ಕಂಠಿತ ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿದೆ. ಈ ದಿನ, ಬೇಸಿಗೆಯ ದಿನ ನಾವು ಪಟಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಿದೆವು ಎಂಬಂತೆ ಉತ್ತಮ ಭವಿಷ್ಯ ಬಯಸಿದಾಗ ಅದೇ ಮಾನದಂಡವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹೊರನೋಟದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯ ಶರಧಿಯನ್ನೇ ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮೆಯ ಸೂಚನೆಯೇ ಕಾರಣ.
ವೃಶ್ಚಿಕ: ಋಣಾತ್ಮಕ ಆಲೋಚನೆಗಳಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಸಾಹ ಬೇಕು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ತಂಡದವರಿಗೆ ಸಮಾನ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನೀಡಿರಿ. ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನೀಡಿ. ಅವರ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದಿದ್ದು ಸುಸೂತ್ರವಾಗುತ್ತದೆ.
ಧನು: ಸುಮ್ಮನೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವಲ್ಲ, ಆದರೆ ನೀವು ಎದ್ದು ಸೋಮಾರಿ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿಗೆ ಒರಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೀರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಂದ ಉಂಟಾದ ಬಳಲಿಕೆ ಕಾರಣ. ಬದಲಾವಣೆಗೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲಿನವರಿಗೆ ವಹಿಸಿ. ಆದಾಗ್ಯೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮಾನದಂಡಗಳ ಅನ್ವಯ ಜೀವಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಮಕರ: ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗುರಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಮಂಜಸ ಮತ್ತು ಅಸಮಂಜಸ ದಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪವರ್ ಗೇಮ್ ಆಡುತ್ತೀರಿ. ಬೌದ್ಧಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಅಸಾಧಾರಣವಾಗಿದೆ; ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವವೂ. ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಭಾವದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸವಿರಿಸಿ ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.
ಕುಂಭ: ನಿಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಇಂದು ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಪರಿಣಿತ ಉಚ್ಛಾರಣೆ ನಿಮಗೆ ಪುರಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಂದುಕೊಡುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಹಾಗೂ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಚೆಗಳು ಮತ್ತು ವಾದಗಳು ಶಕ್ತಿಯುತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಜನರು ನಿಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಒಪ್ಪದೇ ಇರುವಾಗ ಕ್ಷೋಭೆಗೊಳ್ಳದೇ ಇರುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಮೀನ: ನೆರೆಹೊರೆಯವರನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸಿ ಎನ್ನುವ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ನೀವು ಅನುಷ್ಠಾನಗೊಳಿಸುತ್ತೀರಿ, ಇದು ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಚಿಂತನೆ ಪ್ರಭಾವಿಸುತ್ತವೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಆಸಕ್ತಿಗಳು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಾಗಿರಿಸುತ್ತವೆ. ನೀವು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.