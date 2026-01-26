ಸೋಮವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ, ಭವಿಷ್ಯ: ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಿ
ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಹಾಗೂ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ.
Published : January 26, 2026 at 7:14 AM IST
ಪಂಚಾಂಗ :
ದಿನಾಂಕ : 26-01-2026
ವಾರ : ಸೋಮವಾರ
ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಶ್ವವಸು
ಆಯನ : ಉತ್ತರಾಯಣ
ಪಕ್ಷ : ಶುಕ್ಲ
ತಿಥಿ : ಅಷ್ಟಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ : ಅಶ್ವಿನಿ
ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 06:45 ಗಂಟೆಗೆ
ಅಮೃತ ಕಾಲ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:56 ರಿಂದ 03:22ರ ವರೆಗೆ
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 01:09 ರಿಂದ 01:57 ಹಾಗೂ 03:33 ರಿಂದ 04:21ರ ತನಕ
ರಾಹುಕಾಲ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 08:12 ರಿಂದ 09:38ರ ವರೆಗೆ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 06:13 ಗಂಟೆಗೆ
ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ :
ಮೇಷ : ಇಂದು, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಮರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಮುಳುಗಿ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಧುರವಾದ ಭಾಗ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹರಡಿದ್ದು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಅದು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೆಚ್ಚಗಳ ಕುರಿತು ನೀವು ಕೊಂಚ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಉಳಿತಾಯ ಮಾಡಲು ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು.
ವೃಷಭ : ನೀವು ಇಂದು ಕೊಂಚ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಿಯಾಗಿರುವ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಕಾಣುತ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಶೀಲತೆಯನ್ನು ಸತತವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನೀವು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯಿಂದಿರಿ. ಇಂದು ಯಾವುದೇ ದೊಡ್ಡ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳದೇ ಇರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಸಾಮಾನ್ಯ ದಿನದಂತೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯಿರಿ.
ಮಿಥುನ : ನಿಮ್ಮ ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಸ್ವಭಾವದಿಂದ ನೀವು ಜನರೊಂದಿಗೆ ವಾದವಿವಾದದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ಈ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಶತೃತ್ವದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ನೀವು ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ. ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಬೌದ್ಧಿಕ ಔನ್ನತ್ಯದಿಂದ ಕೈ ಚೆಲ್ಲಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಎಚ್ಚರದಿಂದಿರಿ.
ಕರ್ಕಾಟಕ : ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಬಂದಂತೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅದರಿಂದ ಸುಸ್ತಾದ ಭಾವನೆ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಮುನ್ನಡೆದಂತೆ ಒತ್ತಡವೂ ಉಂಟಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಸಿಂಹ : ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಇದು ನೀವು ಏನೋ ಒಂದು ಹೊಸದನ್ನು ಮಾಡುವ ಬಯಕೆ ಹೊಂದುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಇಡೀ ದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಉಜ್ವಲವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಉತ್ಸಾಹದಿಂದ ಯಶಸ್ಸು ಸಾಧಿಸಲು ಶಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ. ಗ್ರಹಗಳು ನಿಮಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿವೆ; ಆದ್ದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಎದುರಾಗುವ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ವಿಜಯ ಸಾಧಿಸುತ್ತೀರಿ.
ಕನ್ಯಾ : ಇಂದು ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಯಂತ್ರಣವಿಲ್ಲದೆ ಏರುತ್ತವೆ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳು ಬಹುತೇಕ ವ್ಯರ್ಥವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಧನಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳು ವೇಗ ಪಡೆಯುತ್ತಿವೆ, ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನೀವು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗುತ್ತೀರಿ.
ತುಲಾ : ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಉನ್ನತಗೊಳಿಸಲು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನು ವಿಶ್ವಕ್ಕೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಲು ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ ಕಾಲ. ಇಂದು, ನೀವು ಹೊಸ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಕೂಡಾ ಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನಿಮಗೆ ಹತ್ತಿರವಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಗಮನ ನೀಡುತ್ತೀರಿ. ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ದಿನವನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ : ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಲ್ಲೂ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಅತ್ಯಂತ ದಾಳಿಕಾರಕವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದಾಳಿಕೋರತನ ಪ್ರಸ್ತುತಕ್ಕೆ ಅದೃಷ್ಟದೇವತೆಯನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಕಳುಹಿಸಲೂಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ಬಗೆಯ ಹೊಡೆದಾಟಗಳು ಅಥವಾ ತೊಂದರೆಗಳಿಂದ ದೂರ ಉಳಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ಆದರೆ ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ, ನಿರಾಳವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.
ಧನು : ನಿಮಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಆಸಕ್ತಿಯುಳ್ಳ ಒಂದನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಸಂಪೂರ್ಣ ಉತ್ಸಾಹ ಮತ್ತು ಭರವಸೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರಬಿಂದುವಾದರೆ ಆಶ್ಚರ್ಯಪಡಬೇಡಿ. ಅದಲ್ಲದೆ, ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕಾಗಿ ನೀವು ದೂರದ ಪ್ರಯಾಣಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತಾರೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ನೀವು ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಬಯಸಬಹುದು.
ಮಕರ : ನಿಮ್ಮ ಕೈಗಳು ಅಪಾರ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಸಾಧ್ಯವೋ ಅಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ಉಳಿದ ದಿನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಉತ್ಸಾಹ ತುಂಬುವಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಿರಿ. ಜೀವನದ ಎಲ್ಲ ವಲಯಗಳ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಮಾತುಕತೆ ನಿಮ್ಮ ಜ್ಞಾನದ ಕ್ಷಿತಿಜವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ, ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟಬಂದಂತೆ ಕಾಲ ಕಳೆಯಲು ಮುಕ್ತರಾಗಿರುತ್ತೀರಿ.
ಕುಂಭ : ವಿಷಯಗಳು ನಿಂತ ನೀರಾಗಿವೆ, ಆದರೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯನ್ನು ಅಲ್ಲಾಡಿಸಲು ವಿಫಲವಾಗಿವೆ. ನಿಧಾನ ಮತ್ತು ಸ್ಥಿರವಾದ ಪ್ರಯತ್ನದಿಂದ ಖಂಡಿತಾ ಗೆಲುವು ಸಾಧ್ಯ, ಮತ್ತು ನೀವು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ದೊರೆಯುವ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತರಾಗುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ನೀವು ಸ್ಥಿರವಾಗಿದ್ದೀರಿ.
ಮೀನ : ನಿಮ್ಮ ವೆಚ್ಚಗಳು ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯ ಅಥವಾ ಲಾಭಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟಾಗಬಹುದು. ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ವಹಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಕೆಲಸ, ಹೊಸ ವ್ಯವಹಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರಾರಂಭಗಳಿಗೆ ಇದು ಪವಿತ್ರ ದಿನವಲ್ಲ. ಎರಡು ದಿನಗಳು ಅಥವಾ ನಂತರದಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ನಿಚ್ಚಳವಾಗಲಿವೆ.