ಶುಕ್ರವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ, ಭವಿಷ್ಯ: ಈ ರಾಶಿಯವರಿಗೆ ಯೋಗ್ಯ ದಿನ, ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗಿದೆ ಅದೃಷ್ಟ
ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಹಾಗೂ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ.
Published : March 13, 2026 at 7:03 AM IST
ಪಂಚಾಂಗ
ದಿನಾಂಕ : 13-03-2026
ವಾರ : ಶುಕ್ರವಾರ
ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಶ್ವವಸು
ಆಯನ : ಉತ್ತರಾಯಣ
ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ
ತಿಥಿ : ನವಮಿ
ನಕ್ಷತ್ರ : ಪೂರ್ವಾಷಾಢ
ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 06:27 ಗಂಟೆಗೆ
ಅಮೃತ ಕಾಲ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 07:57 ರಿಂದ 09:27ರ ವರೆಗೆ
ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 08:51 ರಿಂದ 09:39 & ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03:15 ರಿಂದ 04:03ರ ತನಕ
ರಾಹುಕಾಲ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 10:57 ರಿಂದ 12:27ರ ವರೆಗೆ
ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 06:28 ಗಂಟೆಗೆ
ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ:
ಮೇಷ : ಇಂದು ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪವರ್ ಸೂಟ್ ಧರಿಸಲು ಬಯಸಬಹುದು. ಜನರು ಕೊಂಚ ತಲೆಬಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಫಲ ನೀಡಿದೆ ಎಂದು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ! ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ನೀವು ಹೆಚ್ಚು ಸಂಘಟಿತರಾಗಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೆಲಸ ಆಗಬೇಕು.
ವೃಷಭ : ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಅಸಾಮಾನ್ಯತೆಯಿಂದ ಮೀರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ನೀವು ಕಾಲದೊಂದಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮೃದುಗೊಳಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ನೀವು ಬಳಸುವ ಅನಿಯಂತ್ರಿತ ವಿಧಾನಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಪಾರದರ್ಶಕ ರೀತಿಯ ನಾಯಕತ್ವದತ್ತ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಯಶಸ್ಸು ಗಳಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಕೂಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ತೋರುತ್ತೀರಿ.
ಮಿಥುನ : ಅತ್ಯಂತ ಉತ್ಪಾದಕ ಮತ್ತು ಸಂತೃಪ್ತಿಯ ದಿನ ನಿಮಗೆ ಕಾದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲದೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಕುರಿತೂ ಗಮನ ನೀಡಬೇಕು. ನೀವು ನಿಮ್ಮಷ್ಟಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾರನ್ನೋ ಕರೆ ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯ ಭಾವಿಸುತ್ತೀರಿ. ವಿವಾಹ ಮತ್ತು ಪಾಲುದಾರಿಕೆ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿರುತ್ತೀರಿ. ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲು ಇದು ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನ.
ಕರ್ಕಾಟಕ : ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಹಲವು-ಕಾರ್ಯಗಳ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಜಾದೂಗಾರರಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಪೂರೈಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಅಸಾಧ್ಯವೆನಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಕಣ್ಣ ರೆಪ್ಪೆ ಮುಚ್ಚುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮುಗಿಸುತ್ತೀರಿ. ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀವು ಏನೂ ಕಷ್ಟವಿಲ್ಲದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ.
ಸಿಂಹ : ವಿನೋದ ತುಂಬಿದ ದಿನ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ. ನೀವು ಇಂದು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನೂ ಆನಂದಿಸುತ್ತೀರಿ. ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಕೂಡಾ ಪ್ರಗತಿಯ ದಿನ ಕಾದಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಶ್ರಮದ ಪ್ರತಿಫಲದ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ಅವು ನೀವು ಆಲೋಚಿಸಿದ್ದಕ್ಕಿಂತ ಸಿಹಿಯಾಗಿವೆ.
ಕನ್ಯಾ : ಇಂದು ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ವಾಸ್ತವಿಕತೆ ಮಿಶ್ರಣ ತುಂಬಿದೆ, ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಮಾನವೀಯತೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಉತ್ಪಾದಕತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತೀರಿ.
ತುಲಾ : ನಿಮ್ಮ ದಿನ ಅತ್ಯಂತ ಒತ್ತಡದ್ದಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಇದರ ಫಲಿತಾಂಶದಿಂದ ನೀವು ಉದ್ವಿಗ್ನಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸಂತೋಷದ ಸ್ವಭಾವವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಎರಗುವ ಹಲವು ದುಃಖದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹಾಗೂ ಸನ್ನಿವೇಶಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದ ಸನ್ನಿವೇಶವನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಸಮರ್ಥರಾಗುತ್ತೀರಿ.
ವೃಶ್ಚಿಕ : ನೀವು ಇಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವುದರಲ್ಲಿ ಕತ್ತೆಯಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಹಾಗೂ ಜಾಣ್ಮೆಯನ್ನೂ ಬಳಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಮನೆಯ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಾದ ಗಾರ್ಡೆನಿಂಗ್, ಅಡುಗೆ, ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವುದು ಇತ್ಯಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ರಿಯರಾದರೆ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡ ನಿಮ್ಮ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂತೋಷ ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಧನು : ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೋಪ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆ ಕಾದಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕೆಲ ಉಡುಪು, ಆಭರಣ ಮತ್ತು ಸುಗಂಧದ್ರವ್ಯದಿಂದ ಉತ್ತಮಗೊಳ್ಳಲುದೆ. ನೀವು ಇಂದು ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟ್ ಮತ್ತು ಶ್ಲಾಘಿಸುವ ಅಸಂಖ್ಯ ಜನರು ನಿಮ್ಮ ಮೋಡಿಗೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತಾರೆ ಬಹಳ ಮಂದಿ ನಿಮ್ಮ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಮಕರ : ಹಣ ಇಂದು ನಿಮಗೆ ಹಲವು ಮೂಲಗಳಿಂದ ಹರಿಯುತ್ತದೆ, ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮ್ಮ ಜೇಬಿನಿಂದ ಖಾಲಿಯಾಗುವ ದಾರಿಗಳನ್ನೂ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆದಾಯದ ಮೇಲೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ವೆಚ್ಚಗಳ ಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣವಿರಿಸಿ. ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕೊಂಚ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿದ್ದರೂ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಆಂತರಿಕ ಮತ್ತು ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಕೌಶಲ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಅನುಭವದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದ ಹೊರಬರುತ್ತೀರಿ.
ಕುಂಭ : ನಿಮ್ಮ ಕನಸಿನ ಮನೆ ಅಥವಾ ಕಾರು ತನ್ನ ದಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ! ಇದು ಹೊಸ ಆಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಅದ್ಭುತ ಸಮಯ ಎಂದು ತಾರೆಗಳು ಸೂಚಿಸುತ್ತಿವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಕರ್ಷಕ ಬ್ರೋಷರ್ ಗಳನ್ನು ತನ್ನಿರಿ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸಾಲದ ಸಂಭವನೀಯತೆ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಪ್ರಶಾಂತ ದೇವಾಲಯ ಭೇಟಿ ನಿಮ್ಮ ಸಂಜೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಪೂರ್ಣ ವಿಧಾನ.
ಮೀನ : ಒಂದು ಯೋಗ್ಯ ದಿನ ನಿಮಗಾಗಿ ಕಾದಿದೆ. ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸ ಪೂರೈಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅದೃಷ್ಟ ನಿಮ್ಮ ಕಡೆಗಿರುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಬಾಕಿಗಳನ್ನು ಬಹಳ ಬೇಗ ಪಾವತಿಸುತ್ತೀರಿ. ಬಹಳ ದೀರ್ಘ ಕಾಲದಿಂದ ಯೋಜಿಸುತ್ತಿರುವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಇಂದು ನಡೆಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ.