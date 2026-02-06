ETV Bharat / spiritual

ಶುಕ್ರವಾರದ ಪಂಚಾಂಗ, ಭವಿಷ್ಯ: ಸಂಗಾತಿ ಹುಡುಕಾಟದಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಇಂದು ಶುಭ ದಿನ!

ಇಂದಿನ ಪಂಚಾಂಗ ಹಾಗೂ ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ ಹೀಗಿದೆ..

ETV Bharat Horoscope of Friday
ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Karnataka Team

Published : February 6, 2026 at 7:03 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಪಂಚಾಂಗ :

ದಿನಾಂಕ : 06-02-2026

ವಾರ : ಶುಕ್ರವಾರ

ಸಂವತ್ಸರ : ವಿಶ್ವವಸು

ಆಯನ : ಉತ್ತರಾಯಣ

ಪಕ್ಷ : ಕೃಷ್ಣ

ತಿಥಿ : ಪಂಚಮಿ

ನಕ್ಷತ್ರ : ಹಸ್ತ

ಸೂರ್ಯೋದಯ : ಮುಂಜಾನೆ 06:44 ಗಂಟೆಗೆ

ಅಮೃತ ಕಾಲ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 08:11 ರಿಂದ 09:38ರ ವರೆಗೆ

ದುರ್ಮುಹೂರ್ತ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 09:08 ರಿಂದ 09:56 & ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 03:32 ರಿಂದ 04:20ರ ತನಕ

ರಾಹುಕಾಲ : ಬೆಳಗ್ಗೆ 11:05 ರಿಂದ 12:32ರ ವರೆಗೆ

ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ : ಸಂಜೆ 06:20 ಗಂಟೆಗೆ

ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ :

ಮೇಷ : ನೀವು ಇಂದು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಉಳಿಯಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ನೀವು ಇತರರಿಂದ ಪ್ರಶಂಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ, ಆದರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇಂದು ಬಜೆಟ್ ಕುರಿತು ಕಠಿಣ ನಿಯಂತ್ರಣ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗುತ್ತದೆ.

ವೃಷಭ : ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ರೋಲರ್-ಕೋಸ್ಟರ್ ಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ. ನೀವು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಆವಿಷ್ಕರಿಸಲು ಬಯಸಬಹುದು. ಇಂದು, ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮ ಮತ್ತು ದೃಢ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ ಸೃಜನಶೀಲವಾದ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಫಲಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಳಪು ಪಡೆಯುವುದು ನಿರೀಕ್ಷಿತ ಫಲಿತಾಂಶ ನೀಡುತ್ತದೆ, ಏಕೆಂದರೆ ಅದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕರಿಷ್ಮಾ ಹರಡುತ್ತದೆ.

ಮಿಥುನ : ನಿಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಜೀವನ ಉತ್ಸಾಹ, ಆನಂದ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಇಂದು ಕೂಡಿರುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ನೀವು ಖರ್ಚು ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ ಇದರಿಂದ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಉತ್ತಮ ಹೊರನೋಟ ಪಡೆಯಲು ನೆರವಾಗುತ್ತಾರೆ. ಬಹಳ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಬುದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಪರಿಹರಿಸಲು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘವಾದ ಚರ್ಚೆಗಳು ಇಂದು ಕೊನೆಯಾಗುತ್ತವೆ.

ಕರ್ಕಾಟಕ : ನೀವು ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಪಾವತಿಸಿದರೂ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ನಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹುಶಃ ಇಂದಿನ ವಿಶೇಷವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದಲೇ ಈ ಉದಾರತೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಿಂಹ : ಈ ದಿನ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲು ನಿರಾಕರಿಸುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಒಳ್ಳೆಯದಕ್ಕೇ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ, ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಹೊರಹಾಕುವ ಬದಲು ಮಾಡುವುದೇನೂ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಬೆಂಬಲದ ಗೋಪ್ಯ ಸಂಗ್ರಹ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಿ. ಒಳ್ಳೆಯ ಅಂಶವೆಂದರೆ, ನೀವು ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕಲ್ಪನಾಶಕ್ತಿ ಸುಧಾರಿಸಲು ನೆರವಾಗುತ್ತದೆ.

ಕನ್ಯಾ : ನಿಮ್ಮ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಯಿಂದ ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಲ್ಲೂ ಸುಸೂತ್ರಗೊಳಿಸುವ ಬಯಕೆಯಿಂದ ಜನರನ್ನು ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿರುವವರಿಗೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾದುದು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು; ಆದರೆ ಆತಂಕಗೊಳ್ಳುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಸಂಜೆಯ ವೇಳೆಗೆ ವಿಷಯಗಳು ನಿಮ್ಮ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

ತುಲಾ : ಇಂದು, ನಿಮ್ಮ ದಿನವಲ್ಲ. ಮುನ್ನೋಟಗಳು ಬಹಳ ಚೆನ್ನಾಗಿಯೇನೂ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇದರಿಂದಾಗಿ ನೀವು ಆತಂಕಗೊಳ್ಳುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ. 'ಒಳ್ಳೆಯದಲ್ಲ' ಎಂದರೆ ಕೆಟ್ಟದ್ದು ಎಂದೇನೂ ತಿಳಿಯಬೇಕಿಲ್ಲ. ಹೇಗೇ ಇರಲಿ, ನಿಮಗೆ ಒತ್ತಡದ ದಿನವಾಗಿದ್ದರೂ ಸಂಜೆ ಅಷ್ಟೇ ಆನಂದಿಸಬಹುದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ ಇಂದು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಿಯತಮೆಯೊಂದಿಗೆ ಕೆಲ ಆತ್ಮೀಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ.

ವೃಶ್ಚಿಕ : ಜೀವನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಎಂದು ಜನರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಇಂದು, ನೀವು ಕೂಡಾ ಇದನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತೀರಿ. ನೀವು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಕಲಿಯಬಹುದು. ಇದು ಸಾಕಷ್ಟು ಈರ್ಷ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾದರೂ ಅದು ನಿಮಗೆ ಬಾಧಿಸುವುದಿಲ್ಲ. `ಮನುಷ್ಯರು ತಪ್ಪು ಮಾಡುವುದು ಸಹಜ, ಕ್ಷಮೆ ನೀಡುವುದು ದೈವಿಕ' ಎಂದು ಸದಾ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಕೆಲ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೂ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಧನು : ಇಂದು, ಗ್ರಾಹಕರೊಂದಿಗೆ ಸಭೆಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಬಹುತೇಕ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ನಿಮಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವ ಜನರು ನೀಡುವ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನಗಳ ಅನುಸಾರ ಸನ್ನದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ನಂತರದ ಪರಿಣಾಮ ಅತ್ಯಂತ ಅನುಕೂಲಕರ ಮತ್ತು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಮಕರ : ಇಂದು ನೀವು ಪರಿಪೂರ್ಣ ಸಂಗಾತಿ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳಿವೆ ಮತ್ತು ಆತ/ಆಕೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳು ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ನಿಮಗೆ ಜಗತ್ತಾಗಿದೆ. ಮತ್ತು ಕಳೆದ ಕೆಲ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂದು ಹೆಚ್ಚು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಭಾವನೆಗಳು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಮತ್ತು ನೀವು ಷರತ್ತುರಹಿತ ಮತ್ತು ಅಡ್ಡಿಯಿಲ್ಲದೆ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ.

ಕುಂಭ : ಇದು ನಿಮಗೆ ಕೊಂಚ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಸಮಯ ಕೊಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ದಿನವಾಗಿದೆ. ಅದು ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಸಾಮರಸ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರಶಾಂತತೆ ನೀಡದೇ ಇರಬಹುದು. ಘಾಸಿಗೊಳಿಸುವ ಘಟನೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು ವಾಸ್ತವದೊಂದಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿಸಬಹುದು.

ಮೀನ : ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಲು ಮತ್ತು ಒಮ್ಮೆಗೆ, ಎರಡು ಗುಂಪುಗಳ ನಡುವಿನ ಭಾಗವಾಗುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಬಹುತೇಕ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ನಿರೂಪಿಸುತ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ಶ್ಲಾಘಿಸುತ್ತಾರೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಇಂದು ಲಾಭ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಸಬಲೀಕರಣದ ಭಾವನೆ ಹೊಂದುತ್ತಾರೆ.

TAGGED:

ASTROLOGY TODAY
RAHUKALAM
PACHANGA TODAY
ರಾಶಿ ಭವಿಷ್ಯ
FRIDAY HOROSCOPE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.