ದೀಪಾವಳಿ ದಿನ 'ದೀಪ'ಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಗಿಸುವುದು ಏಕೆ: ಈ ಆಚರಣೆ ಹಿಂದಿನ ಮರ್ಮವೇನು?: ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಏಕೆ ಗೊತ್ತಾ?.. ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯಿರಿ!
ಧನಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ನೀವು ಈ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲೇಬೇಕು; ಆಗ ಮಾತ್ರವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ಥಾನ, ಸಂಪತ್ತು, ಖ್ಯಾತಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಬಹುತೇಕರ ನಂಬಿಕೆ.
Published : October 20, 2025 at 5:45 PM IST
ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಅನೇಕ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಹಣತೆಗಳನ್ನು ಬೆಳಗುವುದರ ಉದ್ದೇಶ ಎಂದರೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟದ್ದರ ಮೇಲೆ ಒಳ್ಳೆಯದರ ವಿಜಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನರಕಾಸುರನನ್ನು ವಧಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ರಾಮ ರಾವಣನನ್ನು ಕೊಂದ ನಂತರ ಅಯೋಧ್ಯೆಗೆ ಹಿಂದಿರುಗುವುದು ಇದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಪಾಂಡವರ ವನವಾಸ ಸೇರಿ ಹಲವು ಕಾರಣಗಳು ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ್ದವುಗಳಾಗಿವೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ಬೆಳಕಿನ ಹಬ್ಬ. ಈ ದಿನದಂದು ದೀಪವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ ಕೂಡಾ ಹೌದು.
ದೀಪಾವಳಿ ವಿಶೇಷತೆ ಏನು?; ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬವು ಭಾರತೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಸತ್ಯಭಾಮೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿಶ್ವದ ದುಷ್ಟ ನರಕಾಸುರನನ್ನು ಸಂಹರಿಸುತ್ತಾನೆ. ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿಯ ದಿನದಂದು ನರಕಾಸುರನ ಹಿಂಸೆಗೆ ತೆರೆ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಹಾರದ ಪ್ರತೀಕವಾಗಿ ಪಟಾಕಿಗಳನ್ನು ಸಿಡಿಸಿ ಸಂಭ್ರಮಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂದಿನಿಂದ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿ ಮತ್ತು ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡು ಬರಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಹರಿವಂಶದಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ, ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತದಲ್ಲಿರುವ ವಿಷ್ಣು ಪುರಾಣವು ನರಕಾಸುರನ ನಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ.
ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿಯಂದು ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದೇಕೆ ಗೊತ್ತಾ?: ಆಶ್ವಯುಜ ಯುಗದ ಬಹುದಿನಗಳ ಚತುರ್ದಶಿಯ ಎರಡನೇ ರಾತ್ರಿ ನರಕಾಸುರನನ್ನು ವಧಿಸಿದ ಕಾರಣ, ಮೂರನೇ ರಾತ್ರಿ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಿದರೆ, ನರಕದ ಯಾತನೆಗಳು ಅನುಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿಯ ದಿನದಂದು ಸೂರ್ಯೋದಯಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯಿಂದ ಅಭ್ಯಂಗ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ದಿನ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ನೆಲೆಸಿರುತ್ತಾಳೆ ಎಂಬ ನಂಬಿಕೆ ಇದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಈ ದಿನ ದೇಹಕ್ಕೆ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿಯಂದು ಗಂಗಾ ಸ್ನಾನವನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿಗೆ ಇರುವ ಮಹತ್ವವೇನು?: 'ನರಕ' ಎಂಬ ಪದದ ಅರ್ಥ ಯಮ ಭೂಮಿ, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಮ ಧರ್ಮರಾಜನ ಆಶೀರ್ವಾದಕ್ಕಾಗಿ ನರಕದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ಪಡೆಯಲು ಯಮದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ಪೂಜಿಸಬೇಕು ಎಂದು ವ್ರತ ಚೂಡಾಮಣಿಯಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಲಾಗಿದೆ.
'ಯಮ ಧರ್ಮರಾಜಾಯ ಮೃತ್ಯುವೇ ಚಾಂತಕಾಯಚ' ಎಂದು ಪುರಾಣಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇದರರ್ಥ ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಾರವು ಎಲ್ಲಾ ಜನರನ್ನು ನರಕದ ದುಃಖಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸುವುದಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಪೌರಾಣಿಕ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಈ ನರಕ ಚತುರ್ದಶಿಯನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆಚರಿಸಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಬಹುತೇಕರ ನಂಬಿಕೆಯೂ ಆಗಿದೆ.
ದೀಪ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ನಮೋಸ್ತುತೇ!: ದೀಪಾವಳಿಯು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಪೂಜೆ. ಇತರ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯಲು ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ದೀಪವನ್ನೇ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವತೆಯಾಗಿ ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನರಕಾಸುರನ ನಾಶದ ನಂತರ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನದಂದು ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸಿ ದೀಪಾವಳಿಯನ್ನು ಆಚರಿಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. ದೀಪವು ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಸಾಕಾರವಾಗಿದೆ.
ದೀಪ ಜ್ಯೋತಿ ಪರಬ್ರಹ್ಮ
ದೀಪಾಂ ಜ್ಯೋತಿ ಜನಾರ್ದನಃ
ದೀಪೋನ ಹರತು ಮೇ ಪಾಪಂ
ಸಂಧ್ಯಾ ದೀಪ ಸಾಂಬಾರ ನಮೋಸ್ತುತೇ!
ದೀಪಾವಳಿಯ ಸಂಜೆ ದೀಪವನ್ನು ಈ ಕೆಳಗಿನ ಶ್ಲೋಕವನ್ನು ಪಠಿಸುತ್ತಾ ಹಚ್ಚಿದರೆ ಒಳಿತಾಗಲಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತವೆ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು. ಎಲ್ಲಾ ಹಬ್ಬಗಳು ಸಂಜೆಯೊಳಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ದೀಪಾವಳಿ ಆಚರಣೆಗಳು ಸಂಜೆಯ ನಂತರವೇ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತವೆ.
ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡುವುದು ಏಕೆ?: ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಪೌರಾಣಿಕ ಕಥೆಗಳಿವೆ. ಹಾಲಿನ ಸಾಗರದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಸಂಪತ್ತಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಪದ್ಮ ಪುರಾಣ ವಿವರಿಸುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನದಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ.
ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿದ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಸನತ್ಕುಮಾರ ಸಂಹಿತದಲ್ಲಿ ವಿವರಿಸಿದ ಮತ್ತೊಂದು ಕಥೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ರಾಕ್ಷಸರ ರಾಜ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಇಡೀ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತನ್ನ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟನು! ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಸೆರೆಮನೆಯಲ್ಲಿಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಲೋಕಗಳು ಬಡತನದಿಂದ ತುಂಬಿದ್ದವು.
ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ಬಿಡುಗಡೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಜನರು ಬಡತನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರಿಂದ, ಎಲ್ಲ ದೇವರುಗಳು ವಿಷ್ಣುವನ್ನು ಪ್ರಾರ್ಥಿಸಿದರು. ನಂತರ ವಿಷ್ಣು ವಾಮನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬಲಿ ಚಕ್ರವರ್ತಿಯನ್ನು ನರಕಕ್ಕೆ ತಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲಾ ದೇವರುಗಳನ್ನು ಮತ್ತು ಅವನ ಪತ್ನಿ ಶ್ರೀ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಸೆರೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಗೊಳಿಸಿದನು. ಆಶ್ವಯುಜದ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆಯ ದಿನದಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಸೆರೆಯಿಂದ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ದೇವರುಗಳು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸಿ ದೀಪಗಳನ್ನು ಬೆಳಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೀಪ ಬೆಳಗುವ ಸ್ಥಳವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಥಳವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ದೀಪಾವಳಿಯ ಹಬ್ಬವಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ದಿನದಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ದೀಪಗಳಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ.
ದೀಪವು ಲಕ್ಷ್ಮಿಯ ರೂಪ: ದೀಪವನ್ನು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ರೂಪವಾಗಿ ಪೂಜಿಸುವುದು ಹಿಂದೂ ಸಂಪ್ರದಾಯವಾಗಿದೆ. 'ಲಕ್ಷ್ಮಿ' ಎಂಬ ಹೆಸರಿಗೆ ಬೆಳಕು, ಸೌಂದರ್ಯ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಪತ್ತು ಎಂಬ ಅರ್ಥಗಳಿವೆ. ದೀಪಾವಳಿ ಎಂದರೆ ಈ ನಾಲ್ವರ ಸಾಕಾರ ರೂಪವಾದ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಹಬ್ಬ. ವೈದಿಕ ಋಷಿಗಳು ಬರೆದ ಶ್ರೀ ಸೂಕ್ತದ ಪ್ರಕಾರ, ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿ ಸಂತೋಷದ ಸಾಕಾರ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನದಂದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ನಡೆಯುತ್ತದೆ ಧನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪೂಜೆ: ದೀಪಾವಳಿಯ ದಿನದಂದು ಧನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವುದರಿಂದ ಬಡತನ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇರುವಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಇರುತ್ತದೆ. ವರ್ಷವಿಡೀ ಹಣದ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಧನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದೀಪಾವಳಿಯಂದು ಧನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸಿದರೆ ಸಾಲದು!: ಧನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಸ್ಥಿರವಾಗಿರಲು, ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಸಹ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಂಡ ಮತ್ತು ಹೆಂಡತಿ ಸಾಮರಸ್ಯದಿಂದ ಇರುವಲ್ಲಿ, ಧನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವತೆ ಶಾಶ್ವತ ನಿವಾಸವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಧನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಶುದ್ಧ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾಳೆ. ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಸತ್ಯವನ್ನು ಮಾತನಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ, ಧರ್ಮಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಯಾವುದೇ ಸಂಘರ್ಷವಿಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯು ಹಸುವನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಮತ್ತು ತುಳಸಿಯನ್ನು ಪೂಜಿಸುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾಳೆ.
ಇವು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ!: ಶ್ರೀದೇವಿಯ ಕರುಣೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿದ್ದರೆ ಸಂಪತ್ತು, ಸ್ಥಾನ, ಸಂಪತ್ತು, ಖ್ಯಾತಿ ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳು ಜನಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಮೇಲಿನ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ವಿಜ್ಞಾನಗಳು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿರುವ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿ ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವೆಲ್ಲ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಓದುಗರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಇದು ನಿಮ್ಮ ನಂಬಿಕೆಗಳಿಗೆ ಬಿಟ್ಟದ್ದು.
